2018-11-09T18:38:28+03:00
Умные вещи

«День шоппинга»: чем порадовать себя

11.11 – международный «День шоппинга», когда крупнейшие магазины устраивают массовые распродажи и предоставляют хорошие скидки
Александр МАЛЯРЕВСКИЙ
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Сообразительный робот-пылесос ILIFE A8 будет хорош для тех, у кого комнаты сложной планировки.Сообразительный робот-пылесос ILIFE A8 будет хорош для тех, у кого комнаты сложной планировки.
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Это прекрасный повод, чтобы позволить себе «спонтанную покупку», к которой лучше приготовиться чуть заранее.

Какое устройство выбрать для «спонтанной покупки»? В таком качестве – новый девайс, чтобы порадовать себя – вряд ли сгодится новый смартфон, компьютер или игровая приставка – устройства известные и привычные, лучше выбрать что-то совсем новая. Пример: пожалуйста – робот-пылесос. Девайс редкий, в быту полезный, в управлении простой, а в «День шоппинга» еще и предлагаемый по хорошим ценам.

Робот-пылесос ILIFE A40/

Робот-пылесос ILIFE A40/

Что мы знаем о таких устройствах, чем они отличаются и как их выбирать? К выбору и нужно приготовиться чуть заранее, во-первых, остановив выбор на марке, а потом выбирая модель «внутри» предложения этой компании. Вариант: ILIFE – компания в мире известная, на российский рынок вышла недавно. С уборкой на линолеуме, паркете или на кафеле справится любой робот-пылесос, но у них есть технические различия, зная которые легко выбрать оптимальную модель, действуя осознанно и аргументированно.

Простейший бюджетный вариант – однако, обладающий всеми базовыми функциями ILIFE V50. Разные режимы уборки, множество датчиков для ориентирования, до двух часов непрерывной работы и автоматическая постановка на подзарядку – все необходимое у него есть.

Робот-пылесос ILIFE V50

Робот-пылесос ILIFE V50

Робот-пылесос ILIFE A40 кроме базовых функций хорош тем, что использует V-образную основную щетку, которая особенно хороша при очистки ковровых покрытий – от простейшего ковролина до роскошных ковров с толстым ворсом. Так что если у вас в доме много ковров на полу – выбирайте А40.

Вам недостаточно сухой уборки? Нет проблем – обратите внимание на модель V55, которая, разумеется, может работать в режиме обычного пылесоса, но способна предложить хозяину влажную уборку, оптимальную для твердых напольных покрытий. Он увлажнит пол, а после протрет его салфеткой, очень удобно, поэтому фанатам чистоты понравится. Стоит он, конечно, несколько дороже двух первых вариантов, но и возможностей у него больше.

Робот-пылесос ILIFE V55.

Робот-пылесос ILIFE V55.

Сообразительный ILIFE A8 будет хорош для тех, у кого комнаты сложной планировки. Основная особенность этого девайса – встроенная камера, анализируя изображение с которой, гаджет оценивает остановку, планирует свои перемещения и передвигаясь по оптимальной траектории достигает наибольшей эффективности уборки за минимальное время.

Как видите, есть решения есть для разных ситуаций, практически на любой вкус и кошелек. Зная это и помня про особенности девайсов вам будет легко совершить «спонтанную покупку» в День шоппинга.

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