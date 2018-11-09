«Ей комфортно только в черном»: Стилист Пугачевой рассказал о ее редкой аллергии

Пока поклонники Аллы Пугачевой переживают, что из-за простуды певица не смогла присутствовать на юбилейном концерте Леонида Агутина, выяснилось, что у Примадонны есть редкий вид аллергии, который ей, судя по всему, удалось победить.

В темных очках и кепке, украсив улыбку алой помадой и дополнив потертые джинсы красной футболкой и такого же цветам носками, Алла Пугачева недавно появилась вместе с семьей на премьере мультика «Пришельцы в доме», в котором Максим Галкин мастерски озвучил банду инопланетян.

Алла Пугачева с мужем и детьми. ФОТО пресс-служба мультфильма "Пришельцы в доме"

Поклонников удивили фотографии певицы с премьеры, ведь они помнят, как АБ не раз жаловалась, что, надевая одежу ярких цветов она чуть ли не в обморок падает.

- Очень многие обращают внимание на то, что я часто ношу черную одежду. Это началось еще в юности, меня одежда яркого цвета могла довести до обморока, - делилась с журналистами Алла Пугачева. - Помню, мама купит мне яркое платье, я похожу по комнате, и, чуть не в обморок падая, сажусь на диван…Любовь к черной одежде у меня до сих пор осталась.

Увидев Примадонну в новом образе, ее фанаты сошлись во мнении, что подружившись со стилистом Алишером, АБ не только закинула безразмерные мантии в чулан, но и избавилась от фобии, которая тревожила ее на протяжении многих лет.

Впрочем, стилист Пугачевой Алишер и сейчас отмечает тягу певицы к одежде черного цвета.

- Алла Борисовну нельзя уговаривать. Ей можно только предложить, а потом она уж сама решает надевать ей вещь или нет. Характер! Я никогда ее не переубеждаю, просто делаю одежду так, как считаю нужным, - делится с «КП» Алишер. - Алла любит черный цвет, а я не люблю. Делать черные вещи для меня сложно. Я сам из Ташкента, привык, что люди ходят там в ярком, а черное надевают только, когда траур. Мне морально черную одежду шить не очень комфортно. Сразу депрессия начинается.

- А как вам удалось переодеть Пугачеву, убедить ее не носить только черное?

- Если бы я все время делал для Аллы Борисовны исключительно черные вещи, я бы долго рядом с ней не протянул, сбежал бы (смеется.). Сначала мы минимизировали количество балахонов, поскольку у Пугачевой красивые ноги, которые незачем прятать.

Так в гардеробе Аллы Борисовны появились приталенные вещи. Потом начал потихоньку делать для нее яркую одежду. Хотя черный — по-прежнему любимый цвет Пугачевой. Просто я стараюсь разбавлять черные наряды яркими аксессуарами.

Стилист Алишер убедил Пугачеву, что яркие вещи ей идут больше, чем мрачные мантии.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Про свою аллергию на яркие цвета Алла Борисовна мне ничего не рассказывала, хотя я замечал, что красные вещи Пугачева надевает неохотно. Хотя, на мой взгляд, красный цвет Алле Борисовне идет больше, чем черный. Она огненная женщина (по знаку зодиака Пугачева - Овен), у нее теплая красота, ей идут все оттенки красного. Я не раз ей говорил : «Алла Борисовна, красный - это ваш сексуальный цвет! Посмотрите, какая вы в нем молодая!» И делал для нее красное платье и красный костюм. А на лето придумал для АБ наряды с вышитыми цветочками. Правда в приглушенных тонах, как она любит.

- Много времени уходит на примерки?

- Пугачева не любит примерки. Ни разу не снимал с нее мерки. Шью все наугад. Иногда правда она просит сделать платье покороче или наоборот добавить длины. А так пока с размером не ошибся ни разу, хотя и шью вслепую.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Это обычная психосоматика»

-Любые цвета вызывают у нас определенные эмоции и ощущения. Как правило, каждый цвет влияет на наше настроение, - убежден психолог Сергей Ланг. - Какие-то цвета придают нам уверенности, какие-то наоборот мешают человеку добиться желаемого результата. Именно, поэтому каждый из нас имеет свой цвет, в котором он чувствует уверенность. Бывает и такое, что люди плохо чувствуют себя в одежде определенного цвета — у них кружится голова, случается предобморочное состояние, которое описывает Алла Пугачева. Это обычная психосоматика. То есть недуг, вызванный каким-либо эмоциональным переживанием, приводящим к стрессу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пугачева заболела: Врачи прописали Примадонне постельный режим

Друзья Пугачевой рассказали, какая болезнь помешала ей выступить у Агутина (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей

Алла Борисовна второй год подряд проводит отпуск в Юрмале. И у Аллы Пугачевой новый имидж (подробности)