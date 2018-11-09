Как Грудинин мирил Зюганова и Жириновского

Ближнее Подмосковье. На развязке у МКАДа — гигантский торговый центр класса «элит». Модные шмотки, санкционный хамон. А сразу за ним — царство социализма, пятитысячный посёлок Совхоз имени Ленина, возникший ровно 100 лет назад вокруг одноимённого хозяйства. В этом году он на всю страну прогремел: местный «красный директор» Павел Грудинин баллотировался в президенты России, занял второе место.

МУЗЕЙ КЛОУНОВ

Юбилей совхоза празднуется в Доме культуры. Сидящий рядом на лавочке бронзовый Ленин смотрит на это обшитое «европанелями» здание с лёгким удивлением.

Внутри — выставка достижений: капуста, яблоки, узвар (безалкогольный напиток по традиционным рецептам — Ред.). Всё своё. Экскурсию проводит лично Грудинин. С неизменными усами и старшим товарищем — лидером КПРФ Геннадием Зюгановым (без усов).

— В начале девяностых у нас был надой 3637 литров на корову, сейчас — за 11 тысяч, — рассказывает «красный директор».

— Вот именно! — подхватывает Зюганов. — Журналисты на нас в избирательную гонку столько грязи вылили. Где доярки Грудинина, спрашивали? (Подмигивает.) А где им быть, коль коровники автоматизированы?

Журналисты делают невинные глаза. Если кто и клеветал, то не мы!

— Ладно, если сегодня будете правильно освещать — в конце по сто грамм налью. Бесплатно, — смилостивился Зюганов.

На концерт в совхозный ДК приехали лидеры думских партий.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Идём дальше.

— Вот тут, в этом ДК, самая большая в России коллекция клоунов. Сравнимая по масштабу — только в Италии, — показывает Грудинин стеллаж с сотнями фигурок цирковых человечков из фарфора и дерева.

— У нас ещё в запасниках много клоунов есть! На первое место в мире выходим, — поправляет сотрудник совхоза.

На этих словах влетает Владимир Жириновский. «Коммуняк» он не любит, клеймит с думских трибун. Но для здешних делает исключение: почти 30 лет назад в этом самом здании прошёл один из первых съездов его партии ЛДПР. И, главное, денег за аренду зала не потребовали. Что Владимира Вольфовича особенно растрогало. А уж вслед за этим здесь и завели музей клоунов.

МИР СБЫВШИХСЯ ГРЕЗ

В актовом зале показывают кинохронику — разъяренная молодежь в 1917 году валит царские орлы. Юноша в костюме красноармейца читает со сцены Маяковского: «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!»

Такое ощущение, до Октября, Ильича и Совхоза никакой тысячелетней России для них не было. На что реагирует Жириновский:

— Пал Николаич, вернуть историческое название посёлку бы. До революции это был хутор Орешковский.

— Если коллектив проголосует, вернём, — хитро смеётся в усы Грудинин.

— И вообще, к корням идти надо, — требует Владимир Вольфович. — Зачем нам слово нерусское — «директор»? Пусть «хозяин» будет. — И со значением посмотрел на стоящего рядом «красного хозяина» совхоза. — Но Грудинину надо Героя России дать. Такое хозяйство поднял!

— Отсюда мы недавно 75-й гуманитарный конвой на Домбай… то есть на Донбасс отправили, — докладывает Зюганов.

В актовом зале льются советские песни, вручают почётные грамоты. Трактористам, пчеловодам.

— Это совхоз, славный совхоз, мир наших сбывшихся грёз! — поёт хор подростков на сцене.

Через дорогу от ДК, в ста метрах от бронзового Ильича, — православный Преображенский храм. Построен всего пять лет назад. Помнится, вождь мирового пролетариата с церковью боролся. А сейчас — уживается. И средняя зарплата в совхозе — капиталистическая: под 80 тысяч рублей. Может, думаю, с этого подмосковного посёлочка и начнётся наконец-то примирение между «красными» и «белыми»? К столетию гражданской войны — самое оно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677128" frameborder="0"></iframe> Грудинин и Зюганов - на столетии Совхоза им. Ленина.

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