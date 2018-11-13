На Бали на крыльях России
Вот так пропадаешь годами в командировках по России-матушке, господь смотрит на тебя убогого, и из телефонной трубки женским голосом говорит.
"А не слетать бы тебе на Бали?"
Ты думаешь мгновение, но принимаешь самое верное решение — слетать.
Коллеги тут же задают вопрос, мол, куда ты опять собрался? А ты им, чтобы не расстраивались, даешь расплывчатую формулировку: «г. Денпассар, Индонезия». И тут оказывается, что практически все они знают где расположен этот городок.
Бали, маленький островок в Индонезии, в какой-то момент стал полноценной заменой словосочетанию «идеальный отдых».
- Без меня? - я знал это выражение лица - жена собиралась расплакаться.
- Ну это же командировка! - слабый аргумент, конечно. - Ну ты же пару лет назад там была, когда я был в Анадыре.
-Ну и на сколько?
-Да на три дня всего.
-На три дня? Да ты лететь туда будешь только сутки. Там же пересадки, стыковки… Бедный..
Вот тут-то и крылась главная радость: теперь, чтобы погреться под пальмой на берегу океана, совершенно не нужно страдать от длинных и непонятных стыковок. Авиакомпания «Аэрофлот» на самолётах дочерней авиакомпании "Россия" запустила на Бали прямой рейс - Москва - Денпассар. Так самый длинный среди отечественных перевозчиков перелет в 10600 километров, стал самым коротким для россиян - 12 часов 15 минут, а летает в этом направлении каждый год от 80 до 110 тысяч соотечественников и порядка 60 тысяч балийцев.
Бали реально стал ближе!
Подробнее о жизни на этом острове расскажу в картинках.
Первый рейс на Бали. Самолеты «России» теперь в большинстве своем вылетают из Шереметьево.
Самолет готов к вылету в ДенпассарФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Не смотря на то, что это самый первый рейс, свободных мест практически нет, самолет загружен на 85 процентов.
Свободных мест на борту практически не осталосьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Во время полета можно воспользоваться мультимедийной системой и через вай-фай смотреть фильмы прямо в своем гаждете.
Пассажирам есть, чем заняться во время полетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Один из вариантов обеда в салоне бизнес-класса.
Обед в салоне бизнес-классаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Улететь из Шереметьево на Бали можно три раза в неделюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Самолете 436 мест эконом-класса и 21 бизнес. Рейсы три раза в неделю. За год Россия совместно с Аэрофлотом планируют перевезти в оба конца 36 тысяч пассажиров.
В Аэропорту ДенпассараФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Артисты (на самом деле это работники аэропорта Денпассар) встречают пассажиров первого прямого рейса из России.
Радушный прием в ИндонезииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Всем пассажирам, в знак приветствия, дарили ожерелья из цветов.
Селфи на памятьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Серфинг - один из самых главных развлечений на Бали.
Лови волнуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В разных частях острова волны тоже разные, поэтому подходят как для начинающих, так и для опытных серферов.
Раздолье для серфингистовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Балиец продает кокосы на пляже. Что-то около ста рублей, но торговаться здесь можно до бесконечности.
Торговаться не возбраняетсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На подъезде к храму Улувату гиды всегда предупреждают, что очки, шлепки, да и просто все что можно легко сдернуть, лучше оставлять в машине иначе это могут отобрать обезьяны. Вот эта стащила у туриста тапок. Угрожать им бесполезно, обезьяны, как правило, отдают вещи за выкуп в виде бананов или орешков, купить которые можно тут же.
Храм построили на живописных скалах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Балийцы строят свои храму по принципу где красивее вид - там и построим. Вот и храм Улувату привлекает туристов своим расположением на живописных скалах.
Храм УлуватуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Тысячи людей съезжаются сюда каждый вечер чтобы посмотреть на закат.
Каждый вечер тысячи туристов любуются закатом в храме УлуватуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Закат над океаном.
Закат над океаномФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Вечером можно поужинать прямо на берегу океана, в одном из десятков местных ресторанчиков. Цены везде примерно одинаковые, на наши деньги что-то в районе 1000 рублей за ассорти из морепродуктов и парочки напитков на человека. Блуждающие музыканты добавят колорита этому вечеру.
Ужин на берегу океанаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На следующий день можно отправиться в провинцию Гулун-Батур и пообедать с видом на озеро и вулканы, один из которых действующий и в любой момент может начаться извержение. Романтично…
Провинция Гулун-БатурФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Девушка в небольшой кофейне в одной из деревушек в центре Бали.
Деревенская девушкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жители каждой деревушки здесь занимаются чем-то своим. Например в этой развита резьба по дереву.
Резьба по деревуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Мастер делает деревянную статуэтку.
Местный умелецФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Бойцовый петух. Петушиные бои здесь проходят неофициально, потому что запрещено принимать денежные ставки.
Бойцовый петухФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Еще одна местная традиция - подпиливание зубов, для того, чтобы человек не был похож на животное. Эта церемония проводится когда балийцу исполняется 16 - 18 лет, обычно перед свадьбой. Без клыков он становится уже полноценным членом местного общества.
Мужчина с подпиленными зубамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Мусанг - маленький индонезийский зверек и производитель одного из самых дорогих видов кофе. Мусанг питается кофейными ягодами, его организм переваривает мякоть, а зерна.
МусангФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
… зерна, вышедшие из организма мусанга естественным путем собирают балийцы, промывают, обжаривают и продают гурманам, которые считают его вкус исключительным и отмечают в нем нотки ванили и шоколада.
Кофе для гурмановФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Чаще всего там, где на горе есть какой-нибудь туристический объект, есть и качели, на которых можно за небольшие деньги покачаться над обрывом.
КачелиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Рисовые плантации расположенные на горных склонах привлекают огромное количество туристов своей живописностью.
Рисовые плантацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Этот аутентичный дедушка с радостью сфотографируется с вами на небольшое количество местных денег.
Индонезийский крестьянинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В местах скопления туристов местные жители торгуют огромным количеством сувениров.
Торговцы сувенирамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Вид на рисовые плантации с высоты птичьего полета. Практически везде, за исключением самых священных мест, можно использовать квадрокоптеры.
Бали с высоты птичьего полетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Продавец воздушных змеев возле храма Танах Лот расположенного на острове в океане.
Воздушные змеиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Храм Пура Улун Дану является одной из визитных карточек Бали. Он расположен на священном озере Братан, воды которого, по легенде, даруют красоту и здоровья.
Храм Пура Улун ДануФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Местные жители практически не давали прохода стюардессам «России» желая с ними сфотографироваться. Во первых, они красивые, во вторых, очень высокие, для этих мест.
Наши стюардессы в центре вниманияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ