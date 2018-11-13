На Бали на крыльях России

Вот так пропадаешь годами в командировках по России-матушке, господь смотрит на тебя убогого, и из телефонной трубки женским голосом говорит.

"А не слетать бы тебе на Бали?"

Ты думаешь мгновение, но принимаешь самое верное решение — слетать.

Коллеги тут же задают вопрос, мол, куда ты опять собрался? А ты им, чтобы не расстраивались, даешь расплывчатую формулировку: «г. Денпассар, Индонезия». И тут оказывается, что практически все они знают где расположен этот городок.

Бали, маленький островок в Индонезии, в какой-то момент стал полноценной заменой словосочетанию «идеальный отдых».

- Без меня? - я знал это выражение лица - жена собиралась расплакаться.

- Ну это же командировка! - слабый аргумент, конечно. - Ну ты же пару лет назад там была, когда я был в Анадыре.

-Ну и на сколько?

-Да на три дня всего.

-На три дня? Да ты лететь туда будешь только сутки. Там же пересадки, стыковки… Бедный..

Вот тут-то и крылась главная радость: теперь, чтобы погреться под пальмой на берегу океана, совершенно не нужно страдать от длинных и непонятных стыковок. Авиакомпания «Аэрофлот» на самолётах дочерней авиакомпании "Россия" запустила на Бали прямой рейс - Москва - Денпассар. Так самый длинный среди отечественных перевозчиков перелет в 10600 километров, стал самым коротким для россиян - 12 часов 15 минут, а летает в этом направлении каждый год от 80 до 110 тысяч соотечественников и порядка 60 тысяч балийцев.

Бали реально стал ближе!

Подробнее о жизни на этом острове расскажу в картинках.

Первый рейс на Бали. Самолеты «России» теперь в большинстве своем вылетают из Шереметьево.

Самолет готов к вылету в ДенпассарФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Не смотря на то, что это самый первый рейс, свободных мест практически нет, самолет загружен на 85 процентов.

Свободных мест на борту практически не осталосьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время полета можно воспользоваться мультимедийной системой и через вай-фай смотреть фильмы прямо в своем гаждете.

Пассажирам есть, чем заняться во время полетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Один из вариантов обеда в салоне бизнес-класса.

Обед в салоне бизнес-классаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Улететь из Шереметьево на Бали можно три раза в неделюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Самолете 436 мест эконом-класса и 21 бизнес. Рейсы три раза в неделю. За год Россия совместно с Аэрофлотом планируют перевезти в оба конца 36 тысяч пассажиров.

В Аэропорту ДенпассараФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Артисты (на самом деле это работники аэропорта Денпассар) встречают пассажиров первого прямого рейса из России.

Радушный прием в ИндонезииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всем пассажирам, в знак приветствия, дарили ожерелья из цветов.

Селфи на памятьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Серфинг - один из самых главных развлечений на Бали.

Лови волнуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В разных частях острова волны тоже разные, поэтому подходят как для начинающих, так и для опытных серферов.

Раздолье для серфингистовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Балиец продает кокосы на пляже. Что-то около ста рублей, но торговаться здесь можно до бесконечности.

Торговаться не возбраняетсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На подъезде к храму Улувату гиды всегда предупреждают, что очки, шлепки, да и просто все что можно легко сдернуть, лучше оставлять в машине иначе это могут отобрать обезьяны. Вот эта стащила у туриста тапок. Угрожать им бесполезно, обезьяны, как правило, отдают вещи за выкуп в виде бананов или орешков, купить которые можно тут же.

Храм построили на живописных скалах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Балийцы строят свои храму по принципу где красивее вид - там и построим. Вот и храм Улувату привлекает туристов своим расположением на живописных скалах.

Храм УлуватуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тысячи людей съезжаются сюда каждый вечер чтобы посмотреть на закат.

Каждый вечер тысячи туристов любуются закатом в храме УлуватуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Закат над океаном.

Закат над океаномФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером можно поужинать прямо на берегу океана, в одном из десятков местных ресторанчиков. Цены везде примерно одинаковые, на наши деньги что-то в районе 1000 рублей за ассорти из морепродуктов и парочки напитков на человека. Блуждающие музыканты добавят колорита этому вечеру.

Ужин на берегу океанаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На следующий день можно отправиться в провинцию Гулун-Батур и пообедать с видом на озеро и вулканы, один из которых действующий и в любой момент может начаться извержение. Романтично…

Провинция Гулун-БатурФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Девушка в небольшой кофейне в одной из деревушек в центре Бали.

Деревенская девушкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители каждой деревушки здесь занимаются чем-то своим. Например в этой развита резьба по дереву.

Резьба по деревуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мастер делает деревянную статуэтку.

Местный умелецФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бойцовый петух. Петушиные бои здесь проходят неофициально, потому что запрещено принимать денежные ставки.

Бойцовый петухФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще одна местная традиция - подпиливание зубов, для того, чтобы человек не был похож на животное. Эта церемония проводится когда балийцу исполняется 16 - 18 лет, обычно перед свадьбой. Без клыков он становится уже полноценным членом местного общества.

Мужчина с подпиленными зубамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мусанг - маленький индонезийский зверек и производитель одного из самых дорогих видов кофе. Мусанг питается кофейными ягодами, его организм переваривает мякоть, а зерна.

… зерна, вышедшие из организма мусанга естественным путем собирают балийцы, промывают, обжаривают и продают гурманам, которые считают его вкус исключительным и отмечают в нем нотки ванили и шоколада.

Кофе для гурмановФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чаще всего там, где на горе есть какой-нибудь туристический объект, есть и качели, на которых можно за небольшие деньги покачаться над обрывом.

Рисовые плантации расположенные на горных склонах привлекают огромное количество туристов своей живописностью.

Рисовые плантацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этот аутентичный дедушка с радостью сфотографируется с вами на небольшое количество местных денег.

Индонезийский крестьянинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В местах скопления туристов местные жители торгуют огромным количеством сувениров.

Торговцы сувенирамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вид на рисовые плантации с высоты птичьего полета. Практически везде, за исключением самых священных мест, можно использовать квадрокоптеры.

Бали с высоты птичьего полетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Продавец воздушных змеев возле храма Танах Лот расположенного на острове в океане.

Воздушные змеиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Храм Пура Улун Дану является одной из визитных карточек Бали. Он расположен на священном озере Братан, воды которого, по легенде, даруют красоту и здоровья.

Храм Пура Улун ДануФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Местные жители практически не давали прохода стюардессам «России» желая с ними сфотографироваться. Во первых, они красивые, во вторых, очень высокие, для этих мест.