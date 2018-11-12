Кожевникова и Гусева вышли в свет без макияжа

Над знаменитым спектаклем «Сказка о Царе Салтане» работал художник Александр Глазунов.

Первыми посмотреть обновленную версию всеми любимой постановки пришли знаменитости со своими подросшими детьми: Яна Чурикова, Екатерина Гусева, Мария Кожевникова, Анастасия Гребенкина и другие.

Кстати, знаменитые красотки выглядели очень по-домашнему, выйдя в свет без макияжа.

А звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева дополнила свой новый образ стильной оправой, надев очки.

- Я обожаю классические постановки, в этом смысле я очень большой консерватор, - призналась журналистам актриса Мария Кожевникова. - В детских постановках сейчас часто бывает, что спектакль так переделан, что не узнаешь автора. А это – классическое представление, сегодня подобное на вес золота. Интересные классические костюмы, вне времени, много музыки и танцев, потрясающая игра актеров. Моим детям 3 и 4 года, мы часто ходим в Малый театр, мне очень нравятся здесь спектакли для детей. Хотя у меня и мальчики, они очень подвижные, но я все равно считаю, что ходить в театр нужно обязательно. В наших ближайших планах покорение балета и оперы.

Мария Кожевникова с детьмиФото: предоставлено пресс-службой

- Так получилось, что Малый театр с детскими спектаклями у меня совсем не ассоциировался, - делится после премьеры телеведущая Яна Чурикова. - Я всегда думала, что это серьезный академический театр с классическим репертуаром, а тут вдруг такое милое хулиганство. Постановка очень современная. Есть такое модное слово «тимбилдинг»: могут прийти вместе дети и взрослые, и всем будет на что посмотреть. Это очень легкая ироничная постановка, сжатая по времени, которая не дает детям ослабить внимание. Дети сегодня привыкли проводить время за планшетом, - это наша реальность – и их восприятие стало немного другим. Им нужно, чтобы информация была плотно уложена. А здесь мы как раз видим идеальное сочетание новаторского подхода к классическому тексту. Что очень приятно – слышно, как в зале дети повторяют строки Пушкина, значит, они читают, Пушкин – это наш ДНК, наш геном. Моя дочь Тася очень хорошо сформулировала отношение к этому тексту: «он затягивает». Несмотря на то, что он немного сложный, там есть архаичные обороты, он так здорово написан, за этой историей интересно следить.