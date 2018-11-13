Какие сосиски «Молочные» самые лучшие: рейтинг Роскачества

40 сортов самых распространенных «Молочных» сосисок прошли проверку Роскачества на антибиотики, сою, крахмал. В сосисках искали «чужое» ДНК кошек и собак (самый распространенный страх россиян). Все сорта были изучены по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на микробиологические показатели.

По итогам прошлогодних испытаний сосиски «Молочные» «Дымов» уже получили государственный Знак качества. По результатам нынешних испытаний, еще восемь сортов «Молочных» можно назвать идеальными, их состав и показатели превышают действующие ГОСТы:

* «Бурятмясопром»,

* «Восточный»,

* «Йола»,

* «Микоян»,

* «Мясной дом Бородина 1997»,

* «Пит-Продукт»,

* «Серышевский»,

* «Фамильные колбасы».

Лучшие сосиски по итогам исследования производят в Московской, Ленинградской и Саратовской области, республике Марий Эл, Свердловской области, Краснодарском и Пермском крае, Амурской области и республике Бурятия.

Что в сосисках хорошего

+ Они все из мяса! Причем именно из того, что заявлено в составе. Не нашли в них туалетной бумаги, субпродуктов, мяса кошек и собак.

+ Безопасны: нет в «молочных» бактерий кишечной палочки, сальмонелл, листерий и других опасных микробов, а также тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО. Всего в двух случаях из 40 эксперты увидели превышения допустимых значений по микробиологическим показателям. Это могло быть следствием нарушений температуры хранения.

+ Нет консервантов. Хотя их наличие и не нормируется действующим законодательством.

А что не очень

1. Некоторые не по ГОСТу

Некоторые производители предпочитают делать сосиски по ТУ, то есть собственным условиям, а не по ГОСТу. И добавляют в них «лишние» ингредиенты, включая сою, мясо и шкурку птицы. Закон они, безусловно, не нарушают, но все же, потребителю нужно следить за этикеткой, если хотите есть качественный продукт.

2. Нашли антибиотики

По закону остаточные следы антибиотиков в сосисках, как и других продуктах животного происхождения, могут быть (см. Графику). Но они не должны превышать определенные нормы.

В 4 случаях из 40 эксперты превышения нашли: «Мясницкий ряд», «Владимирский стандарт», «Рублевский», «Ромкор».

3. Есть крахмал.

Крахмал используется для «склеивания» фарша, но по ГОСТу его быть не должно.

В 7 товарах его обнаружили: «ВМК», «Горин Продукт» и «Мясная губернская компания»; в следовых количествах в сосисках - «Атяшево», «Велком» и «Дюк», «Владимирский стандарт».

4. А также каррагинан.

Это влагоудерживающая добавка, которая не допускается государственным стандартом.

Ее отыскали в 8 случаях: «Велком», «Дмитрогорский продукт», «Черкизово», «Малаховский», «Мясная губернская компания», «Мясная история», «Ремит», «Рублевский».

5. И немножко сои.

В трех случаях увидели сою: «Дюк», «Царицыно» и «Мясная губернская компания».

А «Царицыно» честно предупредили покупателя о наличии соевого белка в составе продукта. Нарушением это не считается, так как эти сосиски произведены по собственным техническим условиям (ТУ).

6. Где побывали куры.

Опять же по ГОСТу в «молочных» допускается только свинина и говядина. Некоторые производители добавляют курицу. Если они действуют по собственным ТУ, это не нарушение закона, особенно если это указано на упаковке. Но все же в классической гостовской рецептуре «молочных» сосисок курицы быть не должно.

Но она встретилась у «Атяшево» и «Егорьевская фабрика колбасно-гастрономическая имени К.Ю. Афанасьева».

Итоги проверкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Как выбрать правильные «молочные» сосиски

Рецептура традиционных сосисок «Молочных», выпускаемых по ГОСТу, практически не менялась за десятки лет. Разве что жирную свинину заменили на полужирную, чтобы уменьшить калорийность сосисок. Так что первое, на что обращайте внимание, чтобы продукция была по ГОСТу. Иногда производители, использующие ТУ, уже в названии делают отсылку на неклассическую рецептуру, используя приписку, например, Молочные «по-московски», «по-особому» и т.д.

А дальше читаем этикетку:

1. Свинина и говядина на первом месте.

Ингредиенты должны быть расположены в порядке убывания их содержания: свинина, говядина, вода (или молоко питьевое), яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон).

2. И две обязательные добавки.

Это фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250 и антиокислитель (аскорбиновая кислота или аскорбат натрия) Е300 или Е301 (зачем они нужны, см. Важно).

3. Больше срок годности — больше добавок.

Чем больше у сосисок срок годности, тем больше различных консервантов будет в составе. ГОСТ допускает:

* пищевые фосфаты, они же стабилизаторы и регуляторы кислотности – Е450-Е452;

* соли пищевых кислот, они же регуляторы кислотности - Е262, Е325 (или Е326), Е330 (или Е331);

* аскорбилпальмитат, токоферол (витамин Е) или экстракт розмарина, они же антиокислители, антиоксиданты - Е304, Е306 или Е392.

4. Упаковка не вздутая.

Сосиски стандартно упаковывают двумя способами (если ни не на развес): в газовой среде или под вакуумом.

Под вакуумом сосиски могут быть слегка деформированы, в упаковке может быть жидкость. Ее не должно быть слишком много, жидкость не должна быть мутной, только прозрачной, без всякой лишней взвеси, осадка.

Упакованные в газовой среде (используют азот и углекислый газ, угнетающие рост болезнетворных бактерий) сосиски сохраняют свою форму. Упаковка может быть слегка осевшей, но не вздутой. Если пленка вздулась, возможно, начался процесс порчи, такие сосиски могут быть опасны, от покупки лучше отказаться.

5. Калорийные и вкусные.

Традиционные сосиски «Молочные» по ГОСТ имеют следующую пищевую ценность в 100 г продукта: белка - не менее 11 г, жира – не более 28 г, энергетическая ценность – не более 296 ккал.

ВАЖНО

Зачем в сосисках нитрит натрия

Добавка нитрит натрия — Е250 - незаслуженно пользуется среди потребителей опасной славой . А безобидная аскорбиновая кислота попадает под раздачу только за то, что обозначается буквенным кодом Е300 или Е301.

- Без этих пищевых добавок сосиски не безопасны и не вкусны! -- говорит доктор технических наук, профессор Анастасии Семенова. - Конечно, потребители вряд ли боятся аскорбиновой кислоты, так как все знают, что это витамин С. Но в отношении нитрита натрия возникает много сомнений. На самом деле боятся нечего. Во-первых, нитрит натрия в готовой продукции содержится только в следовых количествах и, чтобы он нанес какой-либо вред здоровью, надо за раз съесть 250 кг сосисок! Нереально даже для слона. Во-вторых, ни один ученый в мире не выявил реальный вред мясной продукции, изготовленной с нитритом натрия, напротив, в последние годы исследования свидетельствуют о пользе такой продукции, в особенности для лиц пожилого возраста (речь, все же, скорее о чистом мясе, - прим. Ред.). В-третьих, гигиенические нормативы по остаточному содержанию нитрита натрия в мясной продукции в нашей стране в три раза строже, чем в зарубежных странах, например, в США. Так что нет смысла бояться нитрита натрия.