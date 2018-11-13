Белые лебеди на Светлом озере: Алтайский край готовится к празднику «Алтайская зимовка»

Вы когда-нибудь видели, как зимуют лебеди? Если еще нет, самое время отправиться на Алтай. 1 и 2 декабря здесь пройдет праздник «Алтайская зимовка» - одно из самых ярких туристических событий нашей Родины. Праздник, официально открывающий зимний туристический сезон в регионе, появился благодаря уникальному явлению природы. Каждый год в Алтайский край прилетают на зимовку лебеди-кликуны. Белоснежные птицы облюбовали местное озеро Светлое. Увидеть их на зимовке в дикой природе - редкая удача, ведь таких «лебединых озер» в России всего два (второе - на Чукотке). Праздник «Алтайская зимовка», который проводится по инициативе и при поддержке правительства Алтайского края, уже полюбили и местные жители, и туристы. Зимний фестиваль является важной частью развития событийного туризма в регионе. В 2018 году «Алтайская зимовка» отмечает пятилетний юбилей, и его организаторы обещают: будет много нового и интересного.

Лебеди облюбовали для зимовки озеро Светлое. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

Каждую зиму на Алтай прилетает примерно 700-800 диких лебедей. Озеро Светлое расположено рядом с селом Урожайное в Советском районе Алтайского края. Оно не покрывается льдом даже в самые сильные морозы: из-за теплых ключей, бьющих с его дна, вода зимой сохраняет температуру +4 градуса.

Вода в озере зимой сохраняет температуру +4 градуса и никогда не замерзает. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

- Лебеди уже прилетели на озеро - егери насчитали примерно 500 птиц - рассказали «Комсомолке» в Туристском центре Алтайского края. - В ближайшие дни прилетят остальные. В прошлом году здесь были не только лебеди-кликуны, но и лебеди-шипуны. Вместе с ними на Светлом озере зимуют и утки.

Лебединое озеро Светлое - территория заказника "Лебединый". Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Птицы чувствуют себя на Алтае вольготно: в 1973 году территорию вокруг озера объявили заповедной и создали заказник «Лебединый». Сегодня это одно из самых посещаемых туристических мест Алтая. Здесь все оборудовано так, чтобы гости могли любоваться на птиц, не нарушая их покой. Ранней весной лебеди покидают озеро, и зима — это единственное время, когда можно понаблюдать за ними.

Ранней весной лебеди покидают озеро, и зима — это единственное время, когда можно понаблюдать за ними. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

ГОРЫ, СОЛНЦЕ И БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ

В этом году «Алтайская зимовка» впервые переместится в горы: главной площадкой праздника станет туркомплекс «Бирюзовая Катунь». Красивейшее место, откуда открывается впечатляющий вид на реку Катунь и Алтайские горы, ждет гостей 1 декабря. В программе - выступления коллективов, концерт и веселые забавы.

"Алтайская зимовка" - праздник для всей семьи: интересно будет и взрослым, и детям. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Представьте себе огромный каток под открытым небом: играет музыка, вокруг — горы, солнце и снег. Зрелище незабываемое! В день открытия на «Бирюзовой Катуни» пройдут показательные выступления легкой авиации - мотопарапланов и паралетов, состоится забег Дедов Морозов. Но прежде всего, «Алтайская зимовка» - это добрый семейный праздник, где скучно не будет ни детям, ни взрослым. Маленьких гостей ждут детские площадки, снежный городок, катание с горок, игры и анимация. А кто откажется от фотосессии с «собаками-улыбаками» - милейшими сибирскими хаски?

Красавцы хаски - одно из главных украшений праздника. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

В преддверии Нового года дети встретятся с настоящим волшебством: на «Бирюзовую Катунь» переедет резиденция алтайского Деда Мороза, и у ребят будет возможность рассказать новогоднему чародею о самых сокровенных желаниях. А еще сфотографироваться с дедушкой Морозом!

Ярмарка ремесел, народные гуляния, зимние забавы: гостей ждет много сюрпризов. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Накупить праздничных сувениров можно будет в ремесленных рядах, погреться (зима все-таки) и перекусить — в специально обустроенных теплых местах и кафе. Команда волонтеров поможет гостям праздника сориентироваться и оперативно предоставит всю необходимую информацию.

- Площадки «Алтайской зимовки» начнут работу в 13 часов, - рассказали нам в Туристском центре Алтайского края. - Можно воспользоваться экскурсионными автобусами, которые будут отправляться до «Бирюзовой Катуни»из разных городов Алтайского края и из Новосибирска. Свое участие в празднике подтвердили 15 туркомпаний региона.

Праздник «Алтайская зимовка» - одно из самых ярких туристических событий России. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Еще один сюрприз для гостей «Алтайской зимовки» - бесплатные автобусы, которые отвезут туристов на экскурсии по местным достопримечательностям: в Тавдинские пещеры, в парк деревянных скульптур «Подгорица» или на обзорную площадку в горах.

Фотосессия с обаяшками хаски - одно из самых больших удовольствий праздника. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Ну как не сфотографироваться с таким милым псом? Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

ПТИЦЫ ЛЮБЯТ ГОРОХ И ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ

А как же лебеди? В первый день «Алтайской зимовки» снежно-белые птицы будут сопровождать гостей праздника на всех его площадках: запечатленные на фотографиях, в сценических образах или в сувенирах ручной работы. Во второй день праздник переместится в заказник «Лебединый»: из городов Алтайского края отправятся экскурсии на озеро Светлое. Добраться до него из Барнаула также можно будет на скором пригородном поезде «Калина красная».

Уникальная природа Алтая манит к себе миллионы туристов. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Неспешное наблюдение за птицами - вот основное занятие, за которым туристы приезжают на озеро. Гостей здесь ждут с радостью, но предупреждают: необходимо соблюдать правила поведения на особо охраняемых природных территориях. Нельзя шуметь и беспокоить птиц, пытаться привлечь их внимание. Будьте терпеливыми - и лебеди сами подплывут к вам. За последние годы в заказнике они перестали бояться людей и стали практически ручными. И главное — нельзя кормить лебедей хлебом: он очень вреден для диких птиц.

- Каждую зиму в заказник для лебедей привозится 20 тонн специальной зерносмеси. Ее насыпают в кормушки, и посетители могут бесплатно кормить ею птиц, - рассказали «КП» в Туристском центре Алтайского края. - Можно принести с собой овес, горох или овсяные хлопья. Но на самом деле лебеди получают достаточно корма, а привезенные вами угощения достанутся, скорее, гоголям и кряквам.

Снежно-белые птицы будут сопровождать гостей праздника на всех его площадках. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Отправляясь на озеро, оденьтесь потеплее и не забудьте фотокамеру. Ведь общение с прекрасными птицами в окружении красивейшей природы Алтая наверняка станет одним из самых ярких впечатлений в вашей жизни.

Можно покормить и других птиц. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

А ЧТО ЕЩЕ?

Главные туристические события на Алтае в декабре

2 декабря — открытие в Барнауле зимнего лыжного сезона и «Трассы Здоровья».

8 декабря - этап Эстафеты огня Зимней универсиады–2019. Факелоносцы пробегут мимо главных достопримечательностей Барнаула.

11 декабря - Международный день гор.

Укатались! Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

На празднике можно покататься на лошадях и близко пообщаться с другими животными. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

В день открытия праздника в «Бирюзовой Катуни» пройдут показательные выступления легкой авиации - мотопарапланов и паралетов. Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.

Фото предоставлено Туристским центром Алтайского края.