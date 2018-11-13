2018-11-13T02:09:43+03:00
Звезды

Будет жарко: Ирина Шейк снялась в бикини и в сапогах

Модель разделась для горячей фотосессии журнала V Magazine [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Ирина Шейк в последние месяцы много работает, разрываясь между съемками и светскими мероприятиями.Ирина Шейк в последние месяцы много работает, разрываясь между съемками и светскими мероприятиями.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ирина Шейк снялась в новой соблазнительной фотосессии для журнала V Magazine: модель появилась на страницах глянца в вязаном бикини. Черный купальник Ирина дополнила ботфортами – и образ сразу получился провокационно-сексуальным. На днях журнал появился в киосках, ну а для самых нетерпеливых модель сделала пост в Инстаграме, поделившись на своей страничке кадром из фотосессии.

Вместе с Ириной Шейк для журнала V Magazine снялась еще одна русская модель – Наташа Поли. Уроженка Перми Наталья Полевщикова входит в топ самых известных супермоделей планеты и сотрудничает со многими известными брендами. Наташа Поли живет в Амстердаме, она счастливо замужем за бизнесменом Питером Баккером. Чтобы сделать ей предложение, Питер в свое время арендовал целый остров на Мальдивах! Неудивительно, что в фотосессии Наташе досталась роль роковой соблазнительницы: золотые брюки, топлесс и черные стрелки на глазах.

irinashaykirinashayk
#V116 Out Now @vmagazine @carinbackoffphoto @annatrevelyan @teddycharles35 @hungvanngo @alikavoussi
249874 отметок «Нравится»1283 комментариевInstagram

Ирина Шейк в последние месяцы много работает, разрываясь между съемками и светскими мероприятиями. На днях манекенщица прилетела в Берлин на церемонию вручения наград немецкого журнала GQ. Ирина появилась на красной дорожке в серебристом мини-платье, блестевшем и переливавшемся, словно новогодняя елка.

За славу и успех нужно платить – и Ирина признается, что она далеко не всегда довольна жизнью. Недавно модель рассказала в интервью, что каждый день испытывает чувство вины из-за того, что она не идеальная мать. Ей приходится много работать и оставлять годовалую дочь Леа на мам и бабушек.

- Я мама, которая всегда все проверяет и действительно строга к себе… Я не очень хороша, но работаю над этим. Каждый день я испытывает чувство вины перед дочерью, - призналась Шейк.

vmagazinevmagazine
BOMBSHELL ALERT: In #V116, @natashapoly
3360 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram

Пока Ирина предается светской жизни, ее бойфренд Брэдли Купер заботится об их дочке Лее: на днях папарацци снова сняли актера во время прогулки с малышкой. Супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца.Папарацци часто фотографируют Ирину и Брэдли на улице во время прогулки с дочкой: актер без ума от малышки и готов возиться с ней часами.

Как стало известно недавно, звездные родители учат дочку русскому языку. Девочке уже полтора года и, как выяснилось, Ирина разучивает с дочкой детские песенки на русском. А вместе с Леей язык потихоньку осваивает и Купер.

Ирина с дизайнером Донателлой Версаче на церемонии вручения наград немецкого журнала GQ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина с дизайнером Донателлой Версаче на церемонии вручения наград немецкого журнала GQ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знание творчества Владимира Шаинского и песенок из мультсериала «Фиксики» актер продемонстрировал во время французского ток-шоу, куда он был приглашен на интервью.

- У меня есть дочь, и она каждый день слушает это дома. Это музыка, которая постоянно крутится у меня в голове, - поведал Купер.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Мексике небольшой самолет при падении сбил байкеров
Мэй заявила о скором завершении переговоров по Brexit
Умерла дрессировщица цирка Надежда Такшантова
Трамп надеется, что Саудовская Аравия не станет сокращать добычу нефти
МИД Украины: Киев и Вашингтон договорились противодействовать "Северному потоку-2”
Из сектора Газа по Израилю выпущено более 300 ракет
Украинский диверсант рассказал о подготовке Киевом терактов в Крыму
В Таджикистане российскую базу перевели на усиленный режим
К сектору Газа стянуты все силы Израиля
Умер автор комиксов Marvel Стэн Ли
США пригрозили новыми санкциями против России за выборы в ЛНР и ДНР
«Яндекс» составил рейтинг популярных интернет-проектов
Половина учителей математики провалила тестирование по своему предмету
Медведев отправился в Палермо на конференцию по Ливии
Песков: Путин и Трамп обсудят ДРСМД на саммите G20
Сербская церковь озабочена предоставлением автокефалии УПЦ
Около 80 ракет запустили по Израилю из сектора Газа
Работа интерната академии ФК «Спартак» приостановлена по решению суда
Арестован подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк
ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по сектору Газа
Китайский истребитель пятого поколения J-20 сняли на видео
Ученые признали рыбий жир эффективным средством против инсультов и инфарктов
Трамп раскритиковал траты США на оборону других стран
Российские военные доставили в Сирию две тонны продовольствия
Столтенберг: НАТО не планируют размещать ядерное оружие в Европе
Петр Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы
Глава МИД Венгрии высказался за восстановление экономического сотрудничества России и ЕС
Песков: Кремль с пониманием относится к выборам в ЛНР и ДНР
Владимир Путин подписал закон, разрешающий депутатам и сенаторам отказываться от надбавок к пенсиям