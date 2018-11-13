Будет жарко: Ирина Шейк снялась в бикини и в сапогах

Ирина Шейк снялась в новой соблазнительной фотосессии для журнала V Magazine: модель появилась на страницах глянца в вязаном бикини. Черный купальник Ирина дополнила ботфортами – и образ сразу получился провокационно-сексуальным. На днях журнал появился в киосках, ну а для самых нетерпеливых модель сделала пост в Инстаграме, поделившись на своей страничке кадром из фотосессии.

Вместе с Ириной Шейк для журнала V Magazine снялась еще одна русская модель – Наташа Поли. Уроженка Перми Наталья Полевщикова входит в топ самых известных супермоделей планеты и сотрудничает со многими известными брендами. Наташа Поли живет в Амстердаме, она счастливо замужем за бизнесменом Питером Баккером. Чтобы сделать ей предложение, Питер в свое время арендовал целый остров на Мальдивах! Неудивительно, что в фотосессии Наташе досталась роль роковой соблазнительницы: золотые брюки, топлесс и черные стрелки на глазах.

irinashayk #V116 Out Now @vmagazine @carinbackoffphoto @annatrevelyan @teddycharles35 @hungvanngo @alikavoussi

Ирина Шейк в последние месяцы много работает, разрываясь между съемками и светскими мероприятиями. На днях манекенщица прилетела в Берлин на церемонию вручения наград немецкого журнала GQ. Ирина появилась на красной дорожке в серебристом мини-платье, блестевшем и переливавшемся, словно новогодняя елка.

За славу и успех нужно платить – и Ирина признается, что она далеко не всегда довольна жизнью. Недавно модель рассказала в интервью, что каждый день испытывает чувство вины из-за того, что она не идеальная мать. Ей приходится много работать и оставлять годовалую дочь Леа на мам и бабушек.

- Я мама, которая всегда все проверяет и действительно строга к себе… Я не очень хороша, но работаю над этим. Каждый день я испытывает чувство вины перед дочерью, - призналась Шейк.

vmagazine BOMBSHELL ALERT: In #V116, @natashapoly

Пока Ирина предается светской жизни, ее бойфренд Брэдли Купер заботится об их дочке Лее: на днях папарацци снова сняли актера во время прогулки с малышкой. Супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца.Папарацци часто фотографируют Ирину и Брэдли на улице во время прогулки с дочкой: актер без ума от малышки и готов возиться с ней часами.

Как стало известно недавно, звездные родители учат дочку русскому языку. Девочке уже полтора года и, как выяснилось, Ирина разучивает с дочкой детские песенки на русском. А вместе с Леей язык потихоньку осваивает и Купер.

Ирина с дизайнером Донателлой Версаче на церемонии вручения наград немецкого журнала GQ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знание творчества Владимира Шаинского и песенок из мультсериала «Фиксики» актер продемонстрировал во время французского ток-шоу, куда он был приглашен на интервью.

- У меня есть дочь, и она каждый день слушает это дома. Это музыка, которая постоянно крутится у меня в голове, - поведал Купер.