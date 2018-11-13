Профессия - обниматься: австралийка зарабатывает на жизнь прикосновениями

У 35-летней австралийки Джессики О’Нил необычная профессия. И вы сейчас обзавидуетесь. Джессика зарабатывает на жизнь тем, что просто обнимает людей. За час объятий берёт 81 австралийский долллар. А это примерно 4 тысячи рублей. Клиентов у Джессики столько, что в год ей «капает» порядка 79 тысяч в австралийской валюте. В переводе на наши деньги - это 4 миллиона рублей!

До обнимашек Джессика трудилась массажистом и психологом. Шесть лет назад она впервые услышала об «обнимательной терапии» и включила её в свои методы работы. Обнимала клиентов до или во время сеансов. Это расслабляло их, раскрепощало, настраивало на одну волну со специалистом. В какой-то момент Джессика поняла, что объятия могут быть не дополнением, а основой её работы. Новый подход пришёлся по душе и клиентам, и самой Джессике.

- Моя мама всегда была очень ласковой, и её объятия меня успокаивали даже тогда, когда вокруг все было очень плохо, - поделилась Джессика в интервью The Mirror.

Джессика говорит, что безумно любит свою работу! Фото: Jessica O'Neill / Facebook

Сейчас у Джессики очередь из клиентов. К ней, в основном, приходят одинокие люди. Обнимашки помогают им почувствовать себя нужными! Большинство клиентов — мужчины старше 35 лет. Среди них много тех, кто зависим от секса или порнографии. Но Джессика говорит, что от неё этим мужчинам, кроме объятий, ничего не нужно. Сеансы с ней помогают им гармонизировать тело и душу.

Джессика предлагает три вида сеансов. Первый и самый популярный - просто объятия и тёплый разговор о мелочах в течение часа (4 тысячи рублей). Второй - сеанс психотерапии с обнимашками (примерно 5 тысяч рублей). Третий - посиделки за чашной кофе с дружеской беседой и объятиями после разговора (7 тычяч рублей).

Кстати, у 35-летней Джессики есть муж и трое детей. Никто из них не ревнует маму к клиентам. Семья О’Нил говорит, что и дома у них обнимашек предостаточно!

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