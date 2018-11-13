2018-11-13T12:56:20+03:00
Авто

Какие авто выбирают россияне в текущем сезоне

В категории «Рабочие лошадки» победила LADA Largus, самым надежным назван внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, самым современным — Subaru Forester. А лучшим семейным автомобилем россияне считают кроссовер koda Kodiaq
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8 ноября в клубе WOW в Москве состоялась итоговая пресс-конференция «АВТО ГОДА», где объявили результаты голосования «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА — 2018» — ежегодного исследования, которое определяет предпочтения российских автомобилистов. На торжественный вечер, который проходил в обстановке изысканного фуршета, собрались руководители крупных компаний, представители сферы автомобильного PR и маркетинга, а также журналисты ведущих федеральных СМИ и известные автоблогеры.

В 2018 году голосование проходило по четырем потребительским сегментам: «Рабочие лошадки», «Современные», «Семейные» и «Надежные» автомобили.

Победителем в категории «Рабочие лошадки» стала LADA Largus с отрывом почти в пять тысяч голосов, она же вошла в топ-3 семейных авто. Та же LADA Largus, но в модификации Furgon, оказалась на пятой строчке в списке «рабочих лошадок»; в топ-10 семейных автомобилей находим также LADA Vesta и LADA Vesta SW Cross. Хорошая «рабочая лошадка», по мнению россиян, — это надежный, вместительный, экономичный, оптимальный по цене и недорогой в обслуживании автомобиль.

«Современными» российские автолюбители считают стильные, мощные, безопасные, эргономичные автомобили с высоким уровнем экологичности. В тройку лидеров в этой категории вошли, соответственно, Subaru Forester, Volvo XC90 и Audi A8.

Первое место в категории «Семейные» заняла Škoda Kodiaq, за ней следуют Subaru Forester и LADA Largus. Каким должен быть идеальный семейный автомобиль? Вместительным, лучше всего — с трансформируемым салоном, надежным, максимально безопасным, и все это — по оптимальной цене.

Что касается «Надежных», то здесь важную роль играет, насколько автомобиль адаптирован к российским условиям. Пользователи обращают внимание на качество сборки и материалов, срок службы кузовных деталей, эксплуатационные показатели узлов и агрегатов. По-настоящему надежный автомобиль должен быть многофункциональным и безопасным по всем показателям. Именно такими качествами, по мнению российских автомобилистов, обладают Toyota Land Cruiser Prado, Subaru Forester и Toyota Camry, возглавившие десятку самых надежных автомобилей 2018 года.

На торжественном вечере были вручены ключи от одного из фаворитов РЕЙТИНГОВ — Subaru Forester — победителю ежегодного квеста «АВТО ГОДА», состоявшегося на прошлой неделе в Сочи. Евгений Копытов из Екатеринбурга вместе со своим экипажем преодолел километры извилистых горных дорог и все задания сложного автомобильного приключения. В дополнение к прекрасному автомобилю победитель получил комплект премиальных шин Continental VikingContact 7 и запас моторного масла TOTAL Quartz. Его партнерам по команде также были подарены сертификаты на комплекты шин Continental.

О проекте «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ»

«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — крупнейший автомобильный медийно-исследовательский проект в нашей стране, в основе которого лежит изучение автомобильных предпочтений россиян на внутреннем рынке.

Проект включает ежегодную национальную премию «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — самый масштабный по количеству участников автомобильный конкурс в мире; периодический журнал AUTOGODA, основу контента которого составляют тест-драйвы автомобилей, объединенных по классам; видеопроект «AUTOGODA ДЛЯ НАРОДА», где экспертами выступают автолюбители — участники «АВТО ГОДА»; регулярное исследование «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА». Ежегодно в исследованиях «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» принимает участие более миллиона человек.

Результаты исследования «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» используются производителями и дилерами для выявления актуальных трендов, а также являются ориентиром для потребителей при покупке нового авто. Уникальность подобного аналитического проекта состоит в том, что машины делятся не на привычные классы, а по их назначению и ключевым свойствам.

Партнеры проекта «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ»

Эксклюзивный спонсор квеста «АВТО ГОДА» — шинная компания Continental (ООО «Континентал Тайрс Рус»)

Официальный партнер — моторные масла TOTAL QUARTZ (ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»)

Главный приз предоставлен ООО «Субару Мотор»

Призовой партнер — ООО «ХУСКВАРНА»

Генеральный информационный партнер — «НАШЕ Радио»

ТВ-партнер — телеканал «Авто Плюс»

Технический партнер — «Русский АвтоМотоКлуб»

Квест «АВТО ГОДА» проводится при поддержке агентства «Авторазум»

Анализ и обработка данных — исследовательская компания Ipsos Comcon

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