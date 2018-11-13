Поклонская рассказала, что ее мужа попросили уволиться

После свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской ее мужа попросили написать заявление об увольнении. Иван Совольев покинул пост руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

- Действительно мой муж покинул занимаемую ранее должность на госслужбе. Знаю, что предложение принять подобное решение было озвучено ему осенью по выходу из отпуска. Никаких проблем у нас нет. Работы хватает. Много проектов, - рассказала «КП» Поклонская.

Поклонская и Соловьев поженились в августе. Фото: НТВ

Иван Соловьев поделился с «Комсомолкой», что теперь трудится вместе с супругой.

- Я за два года воочию убедился, насколько сложной и ответственной является должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, каков уровень нагрузок, поэтому доверие в коллективе, особенно среди первых лиц, должно быть абсолютным, - рассказал «КП» Соловьев. - Сегодня, уверен, что каждый из нас работает с теми людьми, с которыми ему комфортно и сомнений в честности и адекватности которых, не имеется. Я сосредоточен на работе в проектах, которые мы ведем вместе супругой и ее командой, но о работе в сфере защиты прав человека у меня остались самые теплые и хорошие воспоминания. В первую очередь от осознания того, что удалось помочь многим людям, которые к нам обращались. Надеюсь, что и коллективу не в чем меня упрекнуть, я желаю им всем эффективной работы и терпения.