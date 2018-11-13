2018-11-13T20:31:35+03:00
Политика

Поклонская рассказала, что ее мужа попросили уволиться

Депутат поделилась, чем занимается ее супруг после ухода с работы
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments39
Депутат Госдумы Наталья Поклонская.Депутат Госдумы Наталья Поклонская.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

После свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской ее мужа попросили написать заявление об увольнении. Иван Совольев покинул пост руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

- Действительно мой муж покинул занимаемую ранее должность на госслужбе. Знаю, что предложение принять подобное решение было озвучено ему осенью по выходу из отпуска. Никаких проблем у нас нет. Работы хватает. Много проектов, - рассказала «КП» Поклонская.

Поклонская и Соловьев поженились в августе. Фото: НТВ

Поклонская и Соловьев поженились в августе. Фото: НТВ

Иван Соловьев поделился с «Комсомолкой», что теперь трудится вместе с супругой.

- Я за два года воочию убедился, насколько сложной и ответственной является должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, каков уровень нагрузок, поэтому доверие в коллективе, особенно среди первых лиц, должно быть абсолютным, - рассказал «КП» Соловьев. - Сегодня, уверен, что каждый из нас работает с теми людьми, с которыми ему комфортно и сомнений в честности и адекватности которых, не имеется. Я сосредоточен на работе в проектах, которые мы ведем вместе супругой и ее командой, но о работе в сфере защиты прав человека у меня остались самые теплые и хорошие воспоминания. В первую очередь от осознания того, что удалось помочь многим людям, которые к нам обращались. Надеюсь, что и коллективу не в чем меня упрекнуть, я желаю им всем эффективной работы и терпения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Пушков: без России форум в Давосе перестанет быть всемирным
Европарламент планирует провести экстренную встречу по Brexit
CNN подает в суд на Дональда Трампа
Ученые рассказали о различия мужского и женского мышлений
ХАМАС объявил о перемирии с Израилем
Меркель поддержала инициативу создания общеевропейской армии
Собор УПЦ призвал Константинопольский патриархат к диалогу
Сын Уилла Смита совершил каминг-аут
Медведев: Россия может отказаться от участия в Давосском форуме
Навального не выпускают из России за миллионные долги
Старший брат Игоря Талькова прокомментировал возобновление расследования убийства певца
Глава Палестины призвал дипломатов подать жалобу в МУС на Израиль
Порошенко отменил встречу с архиереями УПЦ
Ученые нашли способ добывать кислород на Марсе
Президент Сингапура подняла бокал за здоровье Путина и дружбу с Россией
Актер Райан Рейнольдс озвучил Пикачу в новом фильме о покемонах
СК возобновляет расследование по делу об убийстве певца Игоря Талькова
В ликвидации лесных пожаров в Калифорнии задействовали заключенных