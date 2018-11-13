Плохо учили - пойду в силовики: Ученые выясняли, почему студенты учатся по одним специальностям, а работают по другим

Почти треть выпускников работает вовсе не по той специальности, на которой учились. И часто проблема вовсе не в том, что они не смогли вовремя определиться со своими способностями и талантами. Все проще: дело в знаниях, которые дают университеты и колледжи.

- Изначально мы хотели посмотреть, как молодежь оценивает качество полученного образования, - рассказывает Елена Авраамова, заведующая Лабораторией исследований социального развития РАНХиГС. - Но затем мы обратили внимание, что лишь половина — 57 процентов наших респондентов работают более-менее по специальности.

Из тех выпускников, кто получил хорошее образование, в другую сферу уходят лишь 24%, приводят цифры эксперты РАНХиГС. А вот среди тех, у кого после учебы осталась только "корочка", таких уже вдвое с лишним больше.

Не доучился на врача, ушел в охранники

Все логично - чем хуже образование, тем сложнее сделать карьеру. Особенно, если на старте нужны специальные навыки — например, в медицине или в инженерии.

- Качественное образование — это залог успешной карьеры, как и престижная профессия, хорошие перспективы трудоустройства и высокая зарплата, - перечисляет Елена Авраамова. - Но вся эта радость доступна, от силы, 14-15 процентам молодых людей. Со средним по качеству образованием карьеру можно сделать, но лишь в некоторых сферах — в торговле или в силовых структурах.

Вот и получается, что недоучившиеся студенты все чаще отправляются работать охранниками или официантами — там, где ниже входной порог и не требуется никаких сакральных знаний. А тем, кто решил не сворачивать с намеченного пути, приходится добирать знаний на стороне.

- По нашим опросам, те, кто работает в IT, промышленности, правоохранительных органах и сфере услуг, реже жалуются, что им не хватает знаний, полученных в вузе, - отмечает эксперт. - А вот тем, кто работает в науке, образовании, здравоохранении, финансах и рекламе, приходится доучиваться почти в половине случаев.

Лишь половина опрошенных выпускников продолжают карьеру в соответствии со своей специальностьюФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Хотят быть бизнесменами, работают учителями

Неудивительно, что почти половина молодых людей планирует пойти учиться на ещё одну, другую, специальность. Чаще всего переучиваться собираются инженеры и те, кто работает в торговле и транспорте. Реже всего о смене специальности задумываются юристы, экономисты и бухгалтеры, а также айтишники.

- Если учесть, что в большинстве случаев, молодых специалистов устраивает их место работы, такое стремление сменить сферу деятельности может говорить о проблемах в экономике в этих отраслях, - отмечает Елена Авраамова.

Выходит перекос — судя по результатам опросов, молодые люди хотят быть предпринимателями, юристами и чиновниками. А по факту они трудятся менеджерами, продавцами, учителями и рабочими.

Учеба на перспективу

Зарплаты молодых людей, по их собственным словам, тоже оставляют желать лучшего. Хотя запросы у ребят вполне скромные — лишь 14% респондентов хотели бы получать больше 50 тысяч рублей в месяц. Но реальная зарплата соответствует ожиданиям лишь у четверти выпускников.

- Именно низкая зарплата чаще всего становится причиной увольнения молодых сотрудников, - объясняет Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС. - Кроме того, частой причиной увольнения становится невозможность улучшить свои жилищные условия, отсутствие карьерных перспектив, или плохой коллектив.

При всем этом молодые люди не торопятся менять работу "вот прямо сейчас". Абсолютное большинство (87% опрошенных) понимают, что найти на данном этапе себе место получше им будет нелегко. Так что дополнительное образование в более перспективной сфере — это просто способ как-то улучшить свое финансовое положение в будущем.