«Кто придумал, скажи, эти парковки?»: Земфире пришел крупный штраф

В наше время в Москве очень сложно обладать собственным автомобилем и не нарушить какие-либо правила. Везде камеры, машины «ЦОДД», в конце концов бдительные соседи, которые частенько «закладывают» тех, кто неправильно припарковался. И, конечно, звездам тоже, как и обычным людям, приходится платить за нарушения.

Вот и Земфире досталось. Журналисты разведали на сайте Хамовнического суда, что у певицы имеется немаленькая задолженность. А все потому, что у нее велосипеда не было. В смысле еще в июле певица неправильно припарковала машину, причем дважды. За что и получила штрафы в 2,5 и 3 тысячи рублей. Но оплачивать их не торопилась. Поэтому за минувшие полгода набежал хорошенький процент, и теперь артистка должна государству уже 11 тысяч рублей. Взыскивать эти деньги с Рамазановой будут уже судебные приставы.

А вот у ее подруги Ренаты Литвиновой штраф в разы меньше — всего 500 рублей. Получен он был, кстати, за сутки до дня рождения Земфиры. Подарок, наверное, в центре выбирала и не нашла куда машину припарковать.