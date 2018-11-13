2018-11-13T20:00:59+03:00
Звезды

«Кто придумал, скажи, эти парковки?»: Земфире пришел крупный штраф

Певица не может расплатиться с долгами перед государством
Кира БУЛЫЧЕВА
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Еще в июле певица неправильно припарковала машину, причем дваждыЕще в июле певица неправильно припарковала машину, причем дваждыФото: Елена БОДУЭН
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В наше время в Москве очень сложно обладать собственным автомобилем и не нарушить какие-либо правила. Везде камеры, машины «ЦОДД», в конце концов бдительные соседи, которые частенько «закладывают» тех, кто неправильно припарковался. И, конечно, звездам тоже, как и обычным людям, приходится платить за нарушения.

Вот и Земфире досталось. Журналисты разведали на сайте Хамовнического суда, что у певицы имеется немаленькая задолженность. А все потому, что у нее велосипеда не было. В смысле еще в июле певица неправильно припарковала машину, причем дважды. За что и получила штрафы в 2,5 и 3 тысячи рублей. Но оплачивать их не торопилась. Поэтому за минувшие полгода набежал хорошенький процент, и теперь артистка должна государству уже 11 тысяч рублей. Взыскивать эти деньги с Рамазановой будут уже судебные приставы.

А вот у ее подруги Ренаты Литвиновой штраф в разы меньше — всего 500 рублей. Получен он был, кстати, за сутки до дня рождения Земфиры. Подарок, наверное, в центре выбирала и не нашла куда машину припарковать.

Взыскивать эти деньги с Рамазановой будут уже судебные приставы

Взыскивать эти деньги с Рамазановой будут уже судебные приставы

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