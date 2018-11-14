Российские сенаторы изучили опыт создания комфортной жизни в Тюменской области

В 2017 году Тюмень была признана самым комфортным городом России, Тюменская область стабильно входит в число лидеров по созданию комфортной среды для жизни. Успешный опыт решили перенимать по всей стране: российские сенаторы отправились в регион, чтобы на месте познакомиться с проектами по благоустройству и увидеть, как они осуществляются на деле. В Тюмени прошло выездное совещание комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Главной темой встречи стало изучение положительного опыта региональных органов власти и муниципалитетов Тюменской области по созданию комфортной среды для жизни людей.

- Системная и активная работа по улучшению городской среды проводится в Тюменской области на протяжении многих лет, - подчеркнул во время совещания губернатор региона Александр Моор. Глава региона рассказал сенаторам о приоритетных для области проектах и результатах их реализации.

Перед началом совещания сенаторы побывали на самых интересных объектах городской инфраструктуры Тюмени и осмотрели улицы города.

- По инициативе президента России Владимира Путина федеральный бюджет сегодня активно участвует в реализации программ по благоустройству. И мы сразу же получили серьезный эффект, - рассказал Аркадий Чернецкий, первый зампред сенатского комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. - В 2017 году на данные цели было выделено 24,5 миллиарда рублей федеральных средств, а общий объем финансирования составил более 56 миллиардов рублей. В результате благоустроенно свыше 20 тысяч дворов, свыше 3 тысяч общественных территорий и около 200 парков.

Тюменский опыт по созданию комфортной городской среды поможет другим регионам в реализации проектов по благоустройству. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.

По словам Аркадия Чернецкого, успешный опыт Тюмени является примером для других регионов – не случайно выездное заседание комитета проводится именно здесь. Область является одним из лидеров по созданию комфортной среды для жизни. В прошлом году опыт Тюмени по благоустройству городской среды вошел в тройку лучших среди всех регионов России. Кроме того, Тюмень в 2017 году была признана самым комфортным городом в стране.

- Мы активно стали заниматься улучшением городской среды задолго до начала реализации соответствующего федерального проекта, - подчеркнул губернатор Александр Моор. - Регион входит в число лидеров в России по этому направлению. Реализовано значительное количество мероприятий по благоустройству общественных пространств - площадей, парков, набережных, а также и дворовых территорий.

По словам главы региона, в благоустройстве активно участвуют жители области: «Нам удалось выстроить диалог с людьми. Они высказывают свои потребности, мы учитываем их интересы», - отметил Александр Моор.

Мнение людей учитывается, например, при создании дизайн-проектов реконструкции дворов и придомовых территорий – именно жильцы решают, в каких условиях им хотелось бы жить. Как рассказал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, за счет бюджета в Тюменской области уже благоустроено более 500 придомовых территорий, и еще более тысячи – за счет застройщиков. Проект «Формирование комфортной городской среды» является в регионе приоритетным.

Диалог с жителями области в населенных пунктах Тюменского района ведется на всех этапах реконструкции, и мнения общественности собираются, в том числе, и с помощью голосования. Так, в рейтинговом голосовании по определению наиболее приоритетных направлений благоустройства и строительства социальных объектов в Ишиме приняли участие более 80% жителей, в Тобольске - свыше 75%, в Ялуторовске - 77,1%, в Заводоуковске - 75,2%, в Тюменском районе - 76,7%. Эти показатели входят в число лучших в России. Наибольшее число голосов набрали такие объекты, как Дом культуры в Ишиме, плавательные бассейны в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске и еще 23 спортивных и культурных сооружений, а также учреждений образования в населенных пунктах Тюменского района.

- Общий объем средств, выделяемых в 2018-2022 годах на строительство и реконструкцию объектов-победителей рейтингового голосования, составит около 2,6 млрд рублей, - сообщил Вячеслав Вахрин. – Кроме того, на 2018 год в регионе запланировано реконструкция 90 дворовых территорий и 50 общественных пространств. Расходы областного бюджета на эти цели должны составить 1,3 млрд рублей. Работы идут по графику.

В 2017 году Тюмень была признана самым комфортным городом России. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Губернатор Тюменской области Александр Моор убежден: взгляд властей на городское благоустройство и создание комфортной среды должен меняться в соответствии с современными стандартами качества жизни. Тюменская область динамично развивается, и перед правительством региона встают новые задачи, решать которые нужно, учитывая мнение жителей области и активно привлекая их к совместной работе.

- Необходимо менять подходы к проектированию и дизайну общественных пространств и дворовых территорий, привлекать к решению вопросов развития городской среды студенческое сообщество, общественные организации и жителей региона, - уверен Александр Моор. - Наши будущие проекты по созданию комфортной среды в городах и районах области должны соответствовать веяниям и требованиям времени.

Тюменский опыт по созданию комфортной городской среды поможет другим регионам в реализации проектов по благоустройству, - подчеркнул сенатор Аркадий Чернецкий. Первый зампред сенатского комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера предложил провести в столице Тюменской области всероссийское совещание работников органов власти, ответственных за реализацию соответствующего приоритетного нацпроекта.

- Тюмень готова не только поделиться своими наработками, но и перенять позитивные практики у коллег из других субъектов Федерации, - отметил Александр Моор.