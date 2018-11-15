Подготовка к ЕГЭ за 500 с минусом

Если в конце года в российских аптеках немного увеличиваются продажи таблеток от нервов, сердца и головной боли, то значительную долю этого увеличения стоит отнести на подготовку к ЕГЭ. Это типичное поведение многих родителей завтрашних абитуриентов после того, как они осознали, что ребенку нужен репетитор.

Где его найти? Как понять, насколько хорошо он знает предмет? И даже если знает, может ли готовить именно к сдаче ЕГЭ, а не просто “натаскивать” по определенным темам? Сколько стоят услуги? Именно после этого вопроса, как правило, в висках начинает неприятно стучать, а на душе - скрестись кошки. И это нормально, потому что репетиторы – как те йогурты. Не все полезны одинаково. Даже самый распрекрасный специалист может просто не найти подхода к ребенку - и тогда усилия пойдут прахом. Деньги и - главное - время, будет потрачено впустую.

Репетиторство вообще и подготовка к ЕГЭ в частности - очень большая часть рынка образовательных услуг, которая продолжает расти с каждым годом. Большая, да “непричесанная”. Поэтому появление здесь крупного игрока с системным подходом было вполне ожидаемым. Но мало кто мог представить, что этим игроком станет крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг - МТС. Гигант телекома объявил о запуске образовательной онлайн-платформы Smart University, которая будет специализироваться на подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

Мы внимательно изучили новый продукт и пришли к весьма утешительным для родителей старшеклассников выводам: у них появился реальный шанс сэкономить на репетиторе, причем без потери в качестве услуги. И сэкономить не только деньги.

Экономия времени

Во-первых, больше не нужно тратить время на визиты к педагогу или на подготовку к тому, чтобы принять его дома - занятия проходят онлайн в специальном видеочате. Во-вторых, Smart University решает одну из главных проблем дополнительной подготовки к ЕГЭ - проблему поиска репетитора. У абитуриента есть возможно указать удобное для занятий время - и система сама подберет ему преподавателя. В-третьих, школьнику не придется тратить время на адаптацию к новому педагогу: онлайн-общение позволяет сконцентрироваться исключительно на процессе обучения. К тому же, видеочаты - естественная среда для современного подростка.

Экономия нервов

Родителям больше не нужно погружаться в то, какие темы необходимо подтянуть их старшекласснику – система определит это сама после того, как школьник выполнит тестовое задание. В зависимости от его результатов специальный алгоритм Smart University разработает для каждого занимающегося индивидуальную программу - в зависимости от нынешнего уровня знаний, “целевого” балла на ЕГЭ и удобного для занятий времени. Материалы для программы разработали ведущие эксперты в области единого государственного экзамена. Получившиеся задания полностью соответствуют реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). А еще эти задания – просто интересные! Не банальная «зубрежка» или тренировка по выбору правильного ответа, а увлекательные квесты с погружением в реальные жизненные ситуации, в которых нужно применять полученные знания. За компетентность самого преподавателя родителям переживать тоже не больше придется - их уровень тщательно проверяет сам Smart University и несет за их работу полную ответственность. А вот проверять прогресс своего чада родители смогут постоянно - система ведет постоянный мониторинг реальных достижений учеников.

Экономия денег

Этот пункт мы поставили на последнее место, но давайте будем честны: он ничуть не менее важен, чем два предыдущих. В среднем, по статистике, на занятия ребенка с репетитором родители-москвичи тратят около 8 тысяч рублей в месяц, а в регионах - до 5 тысяч. У Smart University минимальная стоимость одного занятия - 450 рублей. Цена зависит от количества уроков - чем их больше, тем стоимость ниже. Но это не все: у Smart University есть лицензия на осуществление образовательной деятельности, а это значит, что родители-налогоплательщики смогут получить налоговый вычет с суммы фактически уплаченных средств.

Все вышеперечисленные преимущества делают предложение Smart University действительно уникальным на российском рынке онлайн-образования. Остается только посетовать, что пока Smart University готовит старшеклассников только к ЕГЭ по английскому языку. Однако в МТС заверяют, что в недалеком будущем на платформе будут доступны курсы по подготовке к ЕГЭ по математике, ОГЭ по английскому языку и ряду других предметов.