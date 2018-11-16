Отказавшись от одного пластикового пакета в неделю, можно сохранить жизнь трем рыбам

Присоединяйтесь к акции #вместопакета и спасайте животных.

Выкидывая в мусорное ведро очередной пластиковый пакет, мы даже не задумываемся о том, что в дальнейшем это наше действие может негативно повлиять на чью-то жизнь. Незаметно пластик стал практически неотъемлемой частью нашего быта, и особенно это касается пакетов, которые бесплатно выдают в магазинах. Мы разбираем дома покупки и выбрасываем целлофановые мешки, которые из мусоропроводов отправляются на свалку, где, как нам кажется, их должны утилизировать. Но не всё так просто. Учёные подсчитали, что в мире перерабатывается не более 9% пластикового мусора, еще 12 % — сжигается. Всё остальное остается на поверхности земли и в мировом океане.

Пластик давно стал одной из главных экологических бед планеты. Ежедневно подобные пакеты тоннами попадают в наши реки, а через них — в мировой океан. Они загрязняют воду, отравляя ее токсичными веществами, и губят рыбу. Пластик, будучи легким, остаётся на поверхности воды годами, накапливается и образует в водоемах целые острова. Тысячи животных гибнут, запутываясь в этих отходах или глотая их, — морские обитатели принимают пластиковые частички за еду.

Под действием солнечных лучей пластик постепенно распадается на ядовитые частицы, выделяющие опасные вещества — полистирол и бисфенол А. Эти основные загрязнители морских вод, которых с каждым годом становится всё больше, смешиваются с водой и попадают в организм морских животных. Не менее опасны для обитателей рек и морей крупные кусочки пластика. Такие случайно проглоченные кусочки могут привести к разрывам и язвам у рыб, черепах и других животных, а впоследствии — и к их мучительной смерти.

А теперь давайте попробуем осознать масштаб бедствия. Только в России, по самым скромным подсчетам экологов и экономистов, промышленные предприятия производят около 26,5 миллиардов пластиковых пакетов в год. Если собрать эти пакеты вместе и разложить по поверхности земли, они покроют площадь в три раза большую, чем территория всей Москвы!

По данным экологов ООН, ежегодно в мировой океан попадает около 9 миллионов тонн пластиковых отходов — это 80% всего мусора, скапливающегося в водах планеты. Британский экологический фонд Эллен Макартур озвучил неутешительный прогноз: если мы такими же темпами будем использовать пластик, то к 2025 году на каждые три килограмма рыбы в мировом океане будет приходиться по килограмму мусора. И обитатели морских глубин просто не смогут ему противостоять.

Экологи давно бьют тревогу и призывают бороться с пластиковыми пакетами на государственном уровне. В Европе крупные торговые сети начали массово отказываться от их использования. Например, один из главных ретейлеров Испании Mercadona летом этого года перестал продавать пластиковые сумки в своих супермаркетах, заменив их экологичными бумажными пакетами. Еще раньше это сделал крупный немецкий продавец продуктов Rewe. Французские супермаркеты Carrefour собираются прекратить продажу пластиковых сумок к 2020 году. Британские магазины на 85 % снизили потребление пластиковых мешков для покупок. Бойкотируют пластик в супермаркетах Чехии, Германии, Нидерландов.

Но этого недостаточно: нужно, чтобы пластиковые пакеты перестали использовать потребители, то есть мы с вами. Экологи подсчитали: если отказаться от использования одного пакета в неделю, можно сохранить жизнь трем речным рыбам. Капля в море, скажете вы, но именно из таких капель может набраться целый океан — каждому из нас действительно по силам помочь решить эту проблему.

Именно поэтому телеканал National Geographic при информационной поддержке Триколора запустил экологический проект #вместопакета, который призывает отказаться от использования пластиковых пакетов и узнать, как тем самым можно повлиять на сокращение отходов и сохранение природы.

Принять участие в проекте очень просто:

- Зайдите на сайт акции

- Дайте обещание отказаться от пакетов. Так вы не только спасете рыбу в родных реках, но и можете выиграть экосумку или экорюкзак #ВМЕСТОПАКЕТА. Красивая и практичная экосумка позволит надолго забыть об использовании пластиковых аналогов. Вы поймёте, что обходиться без них совсем несложно.

Расскажите о проекте #вместопакета друзьям в соцсетях. Чем больше людей узнают об этой экологической проблеме и о том, как решить ее, тем лучше.

На сайте проекта представлены разные сумки с изображениями животных и описанием, как пластик влияет на их жизнь. Если навести на сумку курсор, можно узнать, скольких обитателей океана поможет спасти её использование. Там находится любопытный счётчик: указав, на какое количество единиц вы готовы сократить расход пакетов в неделю, вы увидите, скольким рыбам сохраните жизнь. Например, 5 пластиковых сумок — это 162 спасенные рыбы. Согласитесь, это совсем небольшая жертва с вашей стороны, но она сохранит жизни обитателей небольшого пруда. Присоединяйтесь к акции, и пусть в морях и реках плавают рыбы #вместопакета.

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