2018-11-14T16:47:00+03:00
Общество

Как вернуть уважение к отечественным продуктам

В Москве назвали победителей и призеров международного конкурса «Гарантия качества-2018»
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17 НОМИНАЦИЙ

Конкурс проводит Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук (РАН) при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ. В наблюдательный совет конкурса входят ведущие специалисты крупнейших отраслевых институтов, а также специалисты национальных союзов.

«Вместе мы возвращаем уважение потребителя к отечественным продуктам и формируем эффективный инструмент, который работает на рыночное продвижение качественной продукции участников конкурса», - считает Оксана Кузнецова, доктор технических наук, временно исполняющая обязанности директора ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН.

«Проведение конкурса позволяет участникам и специалистам ознакомиться с последними достижениями в области науки и технологий производства качественных продуктов питания, что положительно скажется на дальнейшем развитии пищевой и перерабатывающей промышленности», - отмечает замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

Победители и призеры определяются по 17 номинациям: мясная продукция; продукция из мяса птицы; рыбная продукция (переработанная); орехи, семена подсолнуха и тыквы; безалкогольные напитки, минеральные воды; винодельческая продукция; кондитерские изделия; консервная продукция; соковая продукция из фруктов и овощей; овощи, фрукты, грибы; мороженое; молочная продукция; масложировая продукция; мука, крупы; хлеб и хлебобулочные изделия; макаронные изделия.

«ПЯТЁРОЧКА» ПОЛУЧИЛА 11 МЕДАЛЕЙ И 3 ДИПЛОМА КАЧЕСТВА

В 2018 году в оргкомитет конкурса были поданы заявки от 89 предприятий пищевой отрасли из 40 регионов РФ и Казахстана. Они представили 384 образца пищевой продукции.

Торговая сеть «Пятёрочка» получила 4 золотых и 7 серебряных медалей, а также 3 «диплома качества» за продукцию собственных торговых марок сети в категориях «Бакалея», «Фреш», «Напитки» под брендами «Шарлиз», Fish House, Global Village.

Золотые медали:

• Fish House (тунец в собственном соку);

• «Шарлиз» (печенье со вкусом апельсина);

• «Шарлиз» (печенье со вкусом клубники);

• Fish House (палочки крабовые «Снежный краб»);

Cеребряные медали:

• «Шарлиз» (пастила с кусочками мармелада);

• «Шарлиз» (пастила ассорти);

• «Шарлиз» (пастила Клюква);

• «Шарлиз» (пастила с ванильно-сливочным ароматом);

• «Шарлиз» (пастила со вкусом банана);

• Global Village (нектар вишневый);

• Fish House (шпроты в масле из балтийской кильки);

Дипломы качества:

• Квас «Русский» (фильтрованный пастеризованный традиционный);

• «Шарлиз» (пастила со вкусом крем-брюле);

• Global Village (фасоль красная натуральная).

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