Как вернуть уважение к отечественным продуктам
17 НОМИНАЦИЙ
Конкурс проводит Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук (РАН) при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ. В наблюдательный совет конкурса входят ведущие специалисты крупнейших отраслевых институтов, а также специалисты национальных союзов.
«Вместе мы возвращаем уважение потребителя к отечественным продуктам и формируем эффективный инструмент, который работает на рыночное продвижение качественной продукции участников конкурса», - считает Оксана Кузнецова, доктор технических наук, временно исполняющая обязанности директора ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН.
«Проведение конкурса позволяет участникам и специалистам ознакомиться с последними достижениями в области науки и технологий производства качественных продуктов питания, что положительно скажется на дальнейшем развитии пищевой и перерабатывающей промышленности», - отмечает замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.
Победители и призеры определяются по 17 номинациям: мясная продукция; продукция из мяса птицы; рыбная продукция (переработанная); орехи, семена подсолнуха и тыквы; безалкогольные напитки, минеральные воды; винодельческая продукция; кондитерские изделия; консервная продукция; соковая продукция из фруктов и овощей; овощи, фрукты, грибы; мороженое; молочная продукция; масложировая продукция; мука, крупы; хлеб и хлебобулочные изделия; макаронные изделия.
«ПЯТЁРОЧКА» ПОЛУЧИЛА 11 МЕДАЛЕЙ И 3 ДИПЛОМА КАЧЕСТВА
В 2018 году в оргкомитет конкурса были поданы заявки от 89 предприятий пищевой отрасли из 40 регионов РФ и Казахстана. Они представили 384 образца пищевой продукции.
Торговая сеть «Пятёрочка» получила 4 золотых и 7 серебряных медалей, а также 3 «диплома качества» за продукцию собственных торговых марок сети в категориях «Бакалея», «Фреш», «Напитки» под брендами «Шарлиз», Fish House, Global Village.
Золотые медали:
• Fish House (тунец в собственном соку);
• «Шарлиз» (печенье со вкусом апельсина);
• «Шарлиз» (печенье со вкусом клубники);
• Fish House (палочки крабовые «Снежный краб»);
Cеребряные медали:
• «Шарлиз» (пастила с кусочками мармелада);
• «Шарлиз» (пастила ассорти);
• «Шарлиз» (пастила Клюква);
• «Шарлиз» (пастила с ванильно-сливочным ароматом);
• «Шарлиз» (пастила со вкусом банана);
• Global Village (нектар вишневый);
• Fish House (шпроты в масле из балтийской кильки);
Дипломы качества:
• Квас «Русский» (фильтрованный пастеризованный традиционный);
• «Шарлиз» (пастила со вкусом крем-брюле);
• Global Village (фасоль красная натуральная).