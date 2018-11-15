2018-11-15T14:49:01+03:00
Звезды

Криштиану Роналду обручился со своей подругой Джорджиной Родригес

Футболист сделал возлюбленной предложение через год после того, как у них родилась дочь
Ирина СУХАНОВА
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Криштиану Роналду обручился с Джорджиной Родригес через два года знакомства.Криштиану Роналду обручился с Джорджиной Родригес через два года знакомства.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Криштиану Роналду решил покинуть ряды холостяков: форвард «Ювентуса» обручился со своей подругой Джорджиной Родригес. Пара вместе уже два года. Год назад 24-летняя испанка родила спортсмену дочь Алану Мартину. О помолвке звезды футбола сообщает британская The Mirror: счастливая невеста ответила Криштиану «да» и отправилась выбирать свадебное платье.

Слухи о том, что Криштиану и Джорджина готовятся к свадьбе, пошли еще летом во время чемпионата мира по футболу. Пассия Роналду появилась на трибунах стадиона в Москве с кольцом на безымянном пальце. Уже тогда говорили, что колечко с огромным бриллиантом от «Картье» стоимостью 500 тысяч евро спортсмен подарил своей возлюбленной по случаю помолвки.

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About last night! Amazing dinner at @zelalondon!
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С бывшей продавщицей мадридского бутика Gucci и начинающей моделью Роналду начал появляться на публике осенью 2016 года. Когда стало известно о переходе Роналду в «Ювентус», Джорджина последовала за бойфрендом в Италию. Они живут в большом доме под Миланом одной семьей. Испанка растит собственную дочку и заботится о других детях Криштиану, рожденных от суррогатных матерей.

В свои 33 года Криштиану – четырежды папа. Когда Роналду только начал встречаться с российском моделью Ириной Шейк, СМИ узнали, что у него родился ребенок. Старший сын звезды футбола Криштиану появился на свет 17 июня 2010 года в частной клинике в США. Роналду признался: его сын родился от двух суррогатных матерей-мексиканок. Одна из женщин дала свою яйцеклетку, другая выносила малыша.

Спортмен и его невеста отлично ладят. Джорджина воспитывает других детей Роналду, рожденных сурргатными мамами. Фото: EAST NEWS

Спортмен и его невеста отлично ладят. Джорджина воспитывает других детей Роналду, рожденных сурргатными мамами.Фото: EAST NEWS

После расставания с Ириной Шейк Криштиану стал отцом близнецов: Ева и Мэтью так же появились на свет с помощью суррогатных матерей, дети родились в клинике Лос-Анджелеса в июне 2017 года. А еще спустя пять месяцев, в ноябре 2017 года Джорджина Родригес родила ему дочку Алану Мартину.

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