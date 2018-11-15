2018-11-15T19:00:47+03:00
Наука

Компьютер синтезировал самые сексуальные лица — мужчины и женщины

Секс символы глобального масштаба впитали в себя черты признанных лидеров в области обаятельности и привлекательности
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Секс-эталоны определены. На них и будем равняться.Секс-эталоны определены. На них и будем равняться.
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Синтез самых сексуальных лиц был произведен по заказу кампании Men's Pharmacy. Синтезировал компьютер, но на основе людских предпочтений. А они были определены на основе масштабных опросов, которые недавно провели Glamour и Rankеr. Люди выбирали наиболее сексуально обаятельных и привлекательных из предложенных их вниманию звезд шоубизнеса. Из лиц лидеров — тех, кого предпочли большинство респондентов — компьютер и собрал само совершенство.

Самое сексуальное мужское лицо вобрало в себя курчавые волосы ирландского актера Эйдана Тернера (Aidan Turner), глаза британского актера Тома Харди (Tom Hardy) и подбородок австралийского актера Криса Хемсворта (Chris Hemsworth). Для пущей красоты компьютер подмешал к ним чуть-чуть Марка Уолберга (Mark Wahlberg) — американского актера, Джейка Джиленхола (Jake Gyllenhaal) — американского актера и продюсера - и британского музыканта и фотомодели Джейми Дорнана (Jamie Dornan).

Самое сексуальное мужское лицо.

Самое сексуальное мужское лицо.

Доноры секс-символа.

Доноры секс-символа.

Женский секс-эталон стал комбинацией американской модели и актрисы Кейт Аптон (Kate Upton), американской актрисы и певицы Скарлетт Йохансон (Scarlett Johansson) и американской актрисы Александры Даддарио (Alexandra Daddario).

Лицо самой желанной женщины на свете.

Лицо самой желанной женщины на свете.

Увы, идеалов, получившихся в результате синтеза и моделирования, в природе нет — только отдельные их части. Но кто знает, вдруг они когда-нибудь отыщутся и целиком - мужчины и женщины, хотя бы близкие к идеальным? Среди 7 миллиардов землян такое не исключено.

Кстати, нынешняя попытка представить себе «само совершенство» отнюдь не первая. Недавно подобным образом комбинировали британцы при участии пользователей социальной сети Pinterest, которая позволяет в режиме онлайн манипулировать изображениями и обмениваться ими. Результаты синтеза - не только лица, но еще и фигуры — удивили «создателей».

Что в итоге получилось? Читайте У мужчин и женщин разные понятия о мужской и женской красоте

Идеальные женщины с точки зрения женщин и мужчин.

Идеальные женщины с точки зрения женщин и мужчин.

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