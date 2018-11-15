Как ко мне клеился начальник, а я его отшила

Тема предыдущего письма остро взбудоражила общественность. Комментаторы набросились на автора с отменным аппетитом.

Голоса в защиту бедняжки потонули в хоре осуждения... И я чувствую себя обязанной привести один из них.

«Зря вы так зло написали про девушку, которой помогают спонсоры. Я очень рада, что в начале пути мне встретился человек, который в меня поверил, оценил и дал путевку в жизнь.

Это было 20 лет назад, девяностые годы, упадок нравов, карьера для молодых девушек, если помните – часто через постель. Даже с дипломом о высшем образовании...

На третьем курсе я пошла работать, и пришлось стать перед выбором: либо зарплата 50 долларов, зато женский коллектив, никакого харассмента, но и никаких перспектив. Либо – 300 долларов с перспективой роста и руководитель – мужчина в самом расцвете лет. Уже на собеседовании я поняла, что у нас будет роман, хотя он вёл себя крайне нейтрально.

Намёков не делал никаких вообще – ноль ухаживаний. Я догадывалась о его особом отношении по тому, как он держался со мной – на равных. Он поднимал меня до себя. Спрашивал якобы «совета», хотя, конечно, ни в каких моих советах не нуждался…

Всё случилось как-то само, после ужина, на который он меня пригласил однажды в четверг. Потом я оценила его психологический расчёт: четверг – последний день перед пятницей. Почти конец недели, уже можно немножко расслабиться.

Да, он был женат, наш роман длился два года. И всё это время я овладевала секретами профессии, которые без него мне бы пришлось осваивать «методом тыка» долгие годы. В защиту ему ещё скажу: когда я почувствовала, что пора идти дальше, в более крупный бизнес, мой покровитель меня отпустил без слов. Его жена так ни о чём и не узнала. Они по сей день вместе. Не знаю, сколько ещё молодых специалистов прошли его «школу», но меня он очень поддержал: сейчас я руководитель направления с очень хорошей зарплатой. Ну, не такой, как у чиновников, но на хлеб с икрой хватает. Если кто-то думает, будто у меня не сложилась судьба, скажу: сложилась. Двое детей, любимый муж. Я, наверно, везучая по жизни. Но если кто-то благодарит за везение Бога, то я – его, «спонсора», протянувшего мне руку помощи, поверившего в мои силы.

Иногда я думаю: а что, если бы я не решилась на отношения с ним? Уволил бы? Хочется верить, что нет. Хотя… Этот человек для меня так и остался загадкой. Я до сих пор сохраняю к нему тёплые чувства. Наверное, потому что ушла сама, первая. А он позволил мне это сделать.

С уважением,

Милана».

Может ли юная девушка сделать карьеру без покровителя?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

У меня «начало профессии» похоже на ваше, Милана. Помню, лет сто назад тоже в девяностых - устроилась я в одну фирму. Переводить юридические бумаги с английского языка.

В начальники мне достался небольшой блондин в очках тридцати пяти лет. У него жена - красавица, ребятишки. А мне двадцать, и кругом благородные рыцари мерещатся. Я тогда мужчин считала гораздо лучше женщин.

День и ночь торчу над бумагами. Онус пробанди, модус вивенди... Чертовская тарабарщина... А босс ходит, посмеивается: ну и переводчица, всего страницу за день осилила. И всякое такое. Жду увольнения, на душе паршиво.

А в пятницу шеф говорит: «Подвезу-ка я тебя на своей белой «Девятке». По дороге шутит, симпатизирует. Будто я не обремизилась, а, наоборот, прям самый нужный работник. Я тотчас заподозрила лажу. И тотчас подозрение оправдалось: «Как бы нам с тобой, Дарья, роман завить?» - говорит. Вот резко, как маньяк в лесопарке. Я отвечаю: «Иван Иваныч! Вы пожилой, семейный человек! Стыдно!»

В понедельник он меня уволил, конечно.

Он, будто дикарь с дубиной, разгромил мою высокую мечту о мужском благородстве и великодушии. Ну, не он первый, не он последний.

Я, Милана, такой вывод делаю из наших с вами историй: одному хочется арбуза, другому - солёных огурцов.

Есть барышни: им доброе слово скажет кто-то, и они готовы за ним в огонь и в воду, без рассуждений.

А какая-нибудь сверхчувствительная, психологическая особа - она может расстроиться. Она не привыкла себя обманывать. И уж точно не хочет, чтобы её обманывали другие.

Мне кажется, Милана, вы выстроили миф о том, что без «спонсора» вы бы не постигли секреты профессии. Почему вы так считаете? Потому что теперь у вас статус, семья, зарплата? А если вдруг судьба всё это у вас отнимет, что тогда скажете? Не дай Бог, конечно.

Дорогие читатели, у вас наверняка найдётся, что добавить к моим словам. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru.

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.