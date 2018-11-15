Ханю, Загитова и все-все-все: В Москве стартует Гран-при по фигурному катанию

Если у вас нет билета на Гран-при России по фигурному катанию, то все – уже поздно. Соревнования пройдут с 16 по 18 ноября в Мегаспорте, но почти все 13 000 мест были раскуплены еще летом. И значительную часть трибун займут не фанаты Алины Загитовой, а японцы – в Москве будет кататься их бог фигурного катания Ханю Юдзуру. На встречу к нему они придут с плюшевыми Винни-Пухами в руках.

Салют медведями в честь Ханю

У суперзвезды нынешнего фигурного катания Ханю есть необычный талисман – Винни-Пух. Плюшевый медведь с японцем всегда на турнирах. Перед тем как выйти на лед, лучший фигурист мира обязательно должен погладить игрушку, может быть сказать ей пару слов, а после выступления – пожать медведю руку. Но история появления трогательного талисмана печальна. В детстве Ханю Юдзуру пережил страшное землетрясение – оно застало его прямо на катке. А когда мальчик пришел домой, дома на месте не оказалось – он был снесен стихией. Ханю был потрясен и подавлен, и чтобы вытащить его из этого состояния, родители купили сыну книгу про Винни-Пуха. Двукратный олимпийский чемпион до сих пор не расстается с ним.

Ради выступления Ханю Юдзуру в Россию приедут сотни его фанатовФото: REUTERS

Когда-то это выглядело странно – застенчивый мальчик в 12 лет везде ходит с обнимку с плюшевым медведем. Но со временем талисман превратился в одну из основных фишек выступлений Ханю. Теперь после каждого проката японца на лед летят десятки Винни-Пухов. Две недели назад на Гран-при Финляндии понадобилось сделать перерыв на 3,5 минуты, чтобы убрать плюшевых зверей с площадки. В прошлом году в Москве сотни медведей собирали минуть пять. Ханю обещал, что отдаст их в российские детские дома.

После каждого проката Ханю на лед летят десятки Винни-Пухов.Фото: REUTERS

Организаторы Гран-при России - 2018 готовы к тому, что и сейчас Мегаспорт завалят медведями, но не будут запрещать проносить Винни-Пухов на трибуны. А кроме того, для Ханю предусмотрена усиленная охрана. «К службе безопасности отеля мы добавим свои посты, УВД тоже попросили обратить внимание. Также офицеры службы безопасности будут в автобусе с Ханю, чтобы девушки под колеса на бросались», – пообещал гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский.

Сантиметры Загитовой

Но для российской части публики главным моментом Гран-при все-таки будет выступление Алины Загитовой. Постолимпийский сезон для нее складывается непросто – новая программа, ошибки, падения... И прежде всего из-за того, что меняется тело спортсменки. 16-летняя Алина растет – за последние месяцы она вытянулась на 7 см, и технику исполнения элементов надо подстраивать под изменяющийся организм.

Это проблема. Тренер Загитовой Этери Тутберидзе рассказывала одному из специализированных журналов, что до сих пор не всегда удается преодолеть потерю координации: «Из-за изменений в ее теле, Алине теперь каждый раз необходимы 30 или 40 минут тренировок, чтобы начать нормально прыгать. У ее нового тела еще пока нет мышечной памяти».

Алине теперь каждый раз необходимы 30 или 40 минут тренировок перед выступлениемФото: REUTERS

Но две недели назад на этапе в Финляндии Загитова справилась со всеми проблемами и одержала победу. Теперь чтобы выйти в финал Гран-при ей достаточно в Москве занять третье место. Но вряд ли в России ее устроит что-то меньшее, чем победа.

Испытание для Тутберидзе

Но Московский этап будет как никогда сложным для тренера Загитовой. На днях скончалась мама Этери Тутберидзе - 9 месяцев она боролась с тяжелой болезнью. Для всей команды тренера это большая потеря, Этери-старшая часто появлялась на катке, и все ученицы ее дочери считали ее общей бабушкой фигурного катания. Слова скорби и благодарности нашлись у всех - и у Алины Загитовой, и у Евгении Медведевой, не очень хорошо расставшейся с тренером. Так что на Гран-при России Этери Георгиевна будет привыкать, что она теперь Этери-старшая. И, кажется, это станет главным испытанием.

Гран-При России. Кубок «Ростелекома»

Расписание телетрансляций

16 ноября

14.00. Мужчины, короткая программа. Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport 2

16.00. Танцы на льду, короткий танец. Матч ТВ, Eurosport 2

18.30. Пары, короткая программа. Матч ТВ, Матч! Арена

20.00. Женщины, короткая программа. Матч ТВ, Матч! Арена

17 ноября

13.30. Мужчины, произвольная программа. Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport 2

15.40. Танцы на льду, произвольный танец. Матч! Арена

17.30. Пары, произвольная программа. Матч! Арена

19.10. Женщины, произвольная программа. Первый канал, Матч ТВ, Матч! Арена

18 ноября

15.00. Показательные выступления. Первый канал, Матч! Арена