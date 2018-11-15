Участники квеста «Охота на колеса» очистили Петербург и область от 16 тонн старых покрышек

Ликвидировать свалки покрышек на природе, а заодно - весело провести время с друзьями. Такая цель у экологического квеста «Охота на колеса». Превратить уборку мусора в развлечение придумали в Санкт-Петербурге.

Для уборки организаторы выбрали два проблемных места, среди тех, которые жители отметили на интерактивной карте. Сейчас насчитывается 119 отметок на карте, где по данным проекта находится больше 6 тысяч покрышек. Но это лишь вершина айсберга, предположительно таких мест в 100 раз больше.

В итоге, участникам акции удалось убрать 16 тонн покрышек. Теперь они пойдут на переработку.

«В Питере ежегодно образуется 50 тысяч тонн покрышек, а один завод может переработать лишь 8 тысяч тонн. Таких заводов у нас в области 4, но этого очень мало. Помимо этого еще необходимо создавать условия для сбора покрышек у населения. Это тот минимум, который необходим, чтобы исправить ситуацию у нас в городе и области» - говорит один из координаторов акции Лидия Ракчеева.

Количество брошенных на природе покрышек поражает, говорят организаторыФото: материалы пресс-служб

Водители могут сдать отслужившие свое покрышки в шиномонтажных мастерских или в магазинах по продаже колес. Но не всегда можно с уверенностью сказать, что оставленные там покрышки попадают на переработку, говорят организаторы квеста.

«Прежде всего, наш квест направлен на привлечение внимания к проблеме свалок покрышек, их количество поражает. Чтобы очистить одну канаву в Новом Девяткино, нам понадобилось провести три акции, суммарно из которой было убрано более 13 тонн покрышек», — говорит руководитель проекта Чистые Игры Дмитрий Иоффе, который является одним из организаторов квеста.

Рядом с Выборгом внимание к акции привлекли совместив её с воркаут тренировкой. Участники размялись под руководством тренеров фитнес-клуба «Виктория», а потом пошли собирать покрышки. В микроавтобус удалось загрузить 117 покрышек, которые отвезли на завод в Мурино. Остальные покрышки планируется собрать на следующих акция проекта.

Сейчас организаторы квеста ищут координаторов по районам, чтобы выводить масштаб акций на новый уровень. В их планах к весне устроить межрайонные соревнования по картографированию и вывозу свалок покрышек. Следить за развитием экологического проекта можно в их группе Вконтакте