Одноклассники запустили премию «Самый ОК»: пользователи выберут лучший фильм, сериал и песню года

Социальная сеть Одноклассники анонсировала первую в России онлайн-премию всех популярных форматов контента – «Самый ОК». В социальной сети стартовало всеобщее пользовательское голосование на лучший фильм, сериал, песню, шоу, трансляцию, онлайн-концерт и блог 2018 года.

Проголосовать можно в специальном приложении, где пользователи соцсети могут выбрать то, что им нравилось смотреть и слушать в этом году. В премии участвуют проекты, созданные российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми.

В ОК собраны все наиболее популярные типы контента. Благодаря этому в течение года пользователи социальной сети могли первыми узнавать о самых актуальных киноновинках, смотреть интересные онлайн-шоу и телепередачи, слушать новые треки российских музыкантов, в прямом эфире следить за интересными событиями по всему миру. Теперь им предстоит выбрать, какие из них были самыми запоминающимися в 2018 году.

Социальная сеть Одноклассники анонсировала первую в России онлайн-премию всех популярных форматов контента – «Самый ОК».

Голосование продлится до 10 декабря, и пользователи смогут отслеживать его промежуточные результаты в режиме онлайн. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ.

В каждую из номинаций попали самые популярные проекты у пользователей ОК в 2018 году. В частности, лучшие фильмы, сериалы и шоу будут выбраны из тех, которые чаще всего обсуждались пользователями соцсети. На лучший хит года претендуют шесть песен с наибольшим числом прослушиваний в ОК. В номинации «Онлайн-концерт», «Прямая трансляция» и «Блог» попали видео и блогеры, которые набрали в Одноклассниках больше всего просмотров и реакций пользователей.

Проголосовать можно за один проект в каждой номинации. Активные пользователи смогут несколько раз поддержать полюбившиеся фильмы, сериалы, трансляции или артистов – голосовать можно один раз в сутки.

В "Одноклассниках" стартовало всеобщее пользовательское голосование на лучший фильм, сериал, песню, шоу, трансляцию, онлайн-концерт и блог 2018 года.

Принять участие в голосовании можно с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях Одноклассников, а также в приложениях ОК для iOS и Android. Пользователи смогут поделиться своими результатами голосования с друзьями и близкими в соцсети, а также получить бейдж на свою фотографию профиля.

Номинанты премии социальной сети Одноклассники «Самый ОК»:

Фильм года:

1. Временные трудности

2. Гоголь. Вий

3. Движение вверх

4. Лед

5. Тренер

6. Я худею

Сериал года:

1. Гранд

2. Ивановы-Ивановы

3. Ищейка

4. По ту сторону смерти

5. Полицейский с Рублевки

6. Улетный экипаж

Шоу года:

1. вДудь

2. Вечерний Ургант

3. Голос

4. Замуж за Бузову

5. Пацанки

6. Ты супер

Хит года:

1. «Выше головы», Полина Гагарина

2. «Медина», Jah Khalib

3. «Медуза», MATRANG

4. «Миллион алых роз», Егор Крид

5. «Цвет настроения синий», Филипп Киркоров

6. SuperStar, Светлана Лобода

Онлайн-концерт года:

1. Алые паруса

2. Концерт Дорожного радио

3. Новая волна

4. Премия RU.TV

5. Чартова дюжина

Прямая трансляция года:

1. «Барселона» – «Реал», чемпионат Испании

2. #Музейвслух: онлайн-экскурсии на жестовом языке

3. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане

4. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

5. The International 2018: турнир по Dota 2

6. UFC 229: бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора

Блог года:

1. Двое и алоэ

2. Евгений Кулик

3. ЛЕНТА LIFE

4. Ольга Дори

5. Прогулки по Москве c Александром Усольцевым

6. Уютный ЗОЖ с Дмитрием Барковым