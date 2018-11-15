2018-11-15T14:26:48+03:00
Туризм

Поездки на Новый год 2019: Куда отправятся туристы и сколько заплатят

Эксперты назвали самые популярные маршруты в России и за границей для поездок на Новый год 2019
Юлия СМИРНОВА
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Названы популярные у российских путешественников города для поездок на Новый год 2019.Названы популярные у российских путешественников города для поездок на Новый год 2019.Фото: EAST NEWS
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До зимних каникул всего полтора месяца. Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru назвали самые популярные у российских путешественников города для поездок на Новый год 2019. Считали по количеству забронированных номеров в отелях, хостелах, учли также аренду апартаментов. Такая статистика объективные, чем данные о продажах авиабилетов. Ведь во многие из попавших в рейтинг городов можно добраться и поездом, и автобусом, и на своём авто.

КУДА ОТПРАВЯТСЯ ВСТРЕЧАТЬ 2019-Й САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

По России:

Москва (в столицу на каникулы едут из других российских регионов)

Санкт-Петербург

Сочи

Казань

Ялта

Калининград

Нижний Новгород

Екатеринбург

Севастополь

Петрозаводск

За границу:

Прага (Чехия)

Париж (Франция)

Рим (Италия)

Барселона (Испания)

Стамбул (Турция)

Рига (Латвия)

Дубай (ОАЭ)

Пхукет (Таиланд)

Берлин (Германия)

Вена (Австрия)

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru о количестве забронированных россиянами номеров на праздничные даты.

Что изменилось по сравнению с прошлым годом? Российские туристы “разлюбили” Сингапур, Вильнюс и

Бангкок. В этом году их нет даже в первой двадцатке мест, где наши соотечественники будут встречать 2019-й. Зато в числе самых востребованных оказались Дубай и Нью-Йорк.

Вкусы у любителей отдыхать на родине тоже немного изменились. Из списка лидеров исчезли Ярославль и Кострома. Вместо них появились Ялта, Севастополь и Петрозаводск.

ЦЕНА ВОПРОСА

4 дня в среднем собираются жить в отеле либо апартаментах те, кто решил провести новогодние каникулы в России. И платят за это в среднем 18 900 рублей, то есть около 4,5 тысяч в сутки. Это на всех - в статистику вошли и двухместные номера, и коттеджи с квартирами, где может разместиться большая компания. В прошлом году было дешевле, средний чек за проживание составлял 16 тысяч рублей.

Заграничные вояжи планируют в среднем на 5 дней. И тут расходы на отели намного выше: в среднем путешественники выкладывают за проживание 60 тысяч рублей. Опять же на всех и за весь отпуск. Год назад платили заметно меньше - порядка 43 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда летят те, кто покупает туры

Десятка самых востребованных стран у клиентов турфирм: Таиланд, Турция, Россия (в первую очередь Красная Поляна и Домбай), Индия, Вьетнам, Доминикана, ОАЭ, Китай, Чехия, Болгария (там недорогие горнолыжные курорты).

По данным сети ТБГ и “Горячие туры”.

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