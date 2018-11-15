2018-11-15T16:51:13+03:00
В мире

Полмиллиона убитых, 10 млн беженцев: в США рассказали, чем обернулась их борьба за демократию на Ближнем Востоке

С 2001 года на военные конфликты в Афганистане, Ираке и Сирии Вашингтон израсходовал почти 6 триллионов долларов
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Опубликован доклад о триллионах долларов, потраченных американцами на военные конфликты на Ближнем Востоке.Опубликован доклад о триллионах долларов, потраченных американцами на военные конфликты на Ближнем Востоке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Профессор Брауновского университета Нета Крауфорд опубликовала доклад, в котором рассказала, сколько США действительно потратили денег на войны, сколько эти войны унесли человеческих жизней и сколько судеб было разрушено с подачи бравых американских вояк.

Итак, с 2001 года на военные конфликты в Афганистане, Ираке и Сирии Вашингтон израсходовал почти 6 триллионов долларов. 480 тысяч человек погибли в боях, 244 тысячи из них - мирные жители. Порядка 10 миллионов вынуждены были мигрировать из горячих точек. Эти цифры, говорят специалисты, в несколько раз превышают официальные данные Пентагона (там уверяют, что за 18 лет потратили 1,7 триллион долларов).

Все дело в том, что Крауфорд, в отличие от официальной статистики, считала не только прямые расходы, но и затраты на лечение военнослужащих и уход за ветеранами. Также профессор учла расходы МВД на борьбу с террористической угрозой, которая за эти годы значительно возросла.

В США рассказали, чем обернулась их борьба за демократию на Ближнем Востоке Фото: Рушан КАЮМОВ

В США рассказали, чем обернулась их борьба за демократию на Ближнем ВостокеФото: Рушан КАЮМОВ

ТАКОЙ У АМЕРИКАНЦЕВ БИЗНЕС

- США зарабатывают на войнах, - говорит военный эксперт Борис Юлин. - Американцы уничтожили Ливию за то, что та хотела выйти из долларовой зависимости. Война обеспечивает доллар. Это дает возможность США грабить весь мир.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

- По сути, ни одна война американцами не была выиграна, - уверен военный эксперт Алексей Борзенко. - В Афганистане с талибами они не разобрались. Ирак уничтожили как государство, стравив шиитов с суннитами. При этом терроризма стало только больше. А затрачены были колоссальные средства. Прибыль, в свою очередь, получают только корпорации, производящие оружие. А безмерно раздутые военные бюджеты - не более, чем возможность «распилить» деньги.

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