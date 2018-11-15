Как выбрать хорошее отечественное вино: что на самом деле думают сомелье об отечественном алкоголе

Я ничего не понимаю в винах, но зато я злая. Поэтому меня позвали дегустировать вино.

Есть такая штука - устойчивые сочетания, неразрывно связанные друг с другом: «красна девица», «добрый молодец», «сыра земля», «сине море». Чаще всего они встречаются в сказках. Но в газетах тоже встречаются. Наши журналисты в незапамятные времена породили устойчивое сочетание, связанное с отечественным виноделием. Называется «российское вино-вно». И еще химоза.

Группа энтузиастов объявила устойчивым сочетаниям войну. И для этого организовала школу для журналистов, чтобы те пробовали вино и потом не обижали почем зря отечественного производителя.

Волгоградский проспект. Винный магазин, специализирующийся на отечественном продукте. За длинным столом, удачно запрятанном на втором этаже, сидят двенадцать человек. Один и сидящих - мужчина с ведром. В процессе дегустации мужчина выплывает в ведро все, что попало в рот. Он опытный сомелье, а опытный сомелье ловит кайф не от опьянения, а от букета. Оставшиеся одиннадцать - женщины-журналистки со скептическими лицами. Особо активничают две. Та, что помоложе, повторяет, как мантру два слова. Сначала - борщ, борщ, борщ. Потом - чернослив, чернослив, чернослив. Вторая, постарше, сыплет непонятностями и задает каверзные вопросы. Типа: а как вы работаете с шапкой? А на каких подвоях у вас лоза? А?

- Вся лоза на американских подвоях, - успокаивает ведущий, Сергей Александров, человек, будто бы вышедший со страниц комикса. У него круглые очки на большом носу, аккуратная эспаньолка и цветастая бабочка. Мы пробуем десять вин «Солнечной долины» по принципу «вер-не верю». Ведущий поэтично расписывает прелести вина и пытается убедить в его прелестях окружающих. Собравшиеся кривят мины и не верят. Или верят.

Выбираем белые вина

Начинают с сухих белых. Кокур по 452 рубля, Меганом за 460, Мускат за 404 рэ. Перед началом дегустации сообщается, что крымские белые вина особенно полезны, поскольку несчастье помогло. Урожайность винограда низкая, гроздья мелкие, воды мало, то да се, но именно поэтому в продукте куча полезных микроэлементов. Их распробовал наш покупатель, поэтому в последнее время белые продаются почти так же хорошо, как и красные.

Ведущего особенно радует мускат. В нем он уловил «разнообразие оттенков», «тона лилии и красной розы» и ту «радостную кислотность», за недостаток которой обычно принято ругать отечественного производителя

Журналисты шлепают губами.

-Укропчик в "Мускате" чувствуется, - говорит дяденька с ведром, предварительно выплюнув содержимое.

- Борщом запахло, - подхватывает молодая критик.

- Нет-нет, борщом не пахнет. До соленых огурцов не дошло. Укропчик совсем молодой, - тараторит сомелье-ведущий.

Завязывается спор. По итогам спора сообщаются следующие лафхаки: 2015 год розлива - предельный для белых вин. А если речь идет о мускате, то он вообще должен быть разлит не позже, чем полгода назад, иначе вине прорежется укроп и оно превратится в борщ.

Переходим на красное

Сухих красных вин дают немножко. Каберне за 474 рубля и Саперави за 486. Александрова страшно радуют во-первых, танины "Каберне": «шерсткие, не обдирающие рот», а во-вторых, отсутствие овощных тонов: «Незрелый Каберне часто сравнивают с ароматом зеленого перца, но здесь его нет». Собравшиеся настроены скептически.

- Каберне вообще неузнаваемое. Потому что ротор - путь к обезличиванию, - непонятно критикует мудрая и многоопытная женщина справа от меня.

- Борщ! -кричат напротив.

- Водянистое, к шашлыку не подходит, - жалуется мужчина с ведром.

После споров сходятся на том, что все-таки не борщ, а всего лишь нотка пасленовых; что вино не очень водянистое. Да, он не подойдет к шашлыку, но нормально покатит с рагу. Открывают «Саперави».

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Оно задохнулось в бутылке и потребовало круговращения бокалом.

- О «Саперави» из Солнечной долины говорят как о самом нежном саперави черноморского побережья. Саперави - сливочное вино, и я хорошо чувствую эту сливочность, - усыпляет бдительность ведущий, раскручивая бокал.

- Здесь даже не сливочность присутствует, - сердито отодвигает бокал мудрая критик. - У меня прям хлев в бокале. Того и гляди - замычит.

Начинаются долгие споры о несоответствии дрожжей и ферментов. Звучит успокаивающая мысль о том, что над рецептом красного еще работают.

Самое сладкое

Наконец, самое вкусненькое. Третья часть программы посвящена ликерам. Именно они и есть гордость производителя. «Если к красному и белому вину могут быть претензии, то ликерные вина из долины за спиной Карадага получаются лучше всего. Лучше и проще», - заявляет наш винный гуру. В ассортименте «Мускатное фестивальное» за 478 рублей, «Портвейн крымский» за 646 рублей, «Черный полковник» по 732 рубля и знаменитые, оставшиеся с советских времен «Солнечная долина» за 668 и дорогущий «Черный Доктор» аж за 1594. Сладенькие ликеры приятно-янтарного цвета радуют глаз и вкус и почти не пополняют содержимое ведра. Сомелье в запотевших очках щебечет что-то про то, что в портвейне больше бакалеи, а в ликере «Солнечная долина» - больше фруктов. Я чувствую, что мне очень сладко. Повеселевшее собрание ведущему верит. И даже молодая журналистка меняет грубое «борщ» на нежное «чернослив». Диалог с Александровым звучит так:

- Вы чувствуете нотки личи?

- А по-моему, чернослив.

- А в портвейне никакого личи, скорее специи, кориандр, лепестки роз. Курага.

- И чернослив.

В сухом остатке, в ликеры верят. Особенно это касается "Мускатного фестивального" за удачный букет из вкуса, цены (478 рублей) и грустной истории про уродливый дизайн. Выясняется, что это самое несчастное вино на свете, не заработавшее за полвека ни одной награды и медали. И все потому, что за уродскую бутылку и уродскую этикетку в виде тетки на красном фоне, над фестивальным все смеются и стесняются ставить на приличный стол. Злая несправедливость производит впечатление. Собравшиеся роняют слезу, стучат бокалами по столу, сначала требуя новый дизайн достойному товару, а допив бутыль до дна, уже не требуя и соглашаясь с опытной журналисткой. Она изрекла мысль: Не надо никакого нового дизайна. Пусть останется, как есть. Должно же что-то быть дешевым. А то «Доктора» покупать - жаба душит.

Эту мысль можно принять за лайфхак.

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