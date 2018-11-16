«Роснефть» провела образовательную экскурсию для воспитанников детских домов

Ребята из реабилитационных центров и детских домов пришли не одни. Их сопровождали олимпийские чемпионы из хоккейного клуба ЦСКА: Иван Телегин, Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Сергей Андронов.

Все приключения ребята и спортсмены переживали вместе — интересно было и тем, и другим. А как иначе, когда за несколько часов можешь перепробовать столько профессий?! Гости Кидзании попробовали себя в роли почтальонов и пожарных и даже позанимались на тренировочной базе для спецагентов.

Но больше всего энтузиазма вызвало у детей предложение стать нефтяниками. Ведь на открывшемся в Кидзании в прошлом году комплексе «Роснефти» есть и месторождение «черного золота», и перерабатывающий завод, и заправка — весь производственный цикл. Кстати, комплекс «Роснефти» самый большой в парке. На общем фоне он выделяется своей масштабностью.

Дети поработали на буровой установке, отправили нефть на переработку, проверили качество топлива в лаборатории. Разобраться в нюансах помогали сотрудники «Роснефти» и Кидзании.

Инструкторы детского парка рассказали, как добывается нефть. В зоне нефтепереработки дети узнали, что происходит с нефтью после ее добычи, какие стадии очистки она проходит, прежде чем превратиться в топливо.

В лаборатории перерабатывающего завода юные «нефтяники» вместе со звездами спорта проверили топливо на соответствие стандартам.

На игровой заправочной станции «Роснефти» ребята на время превратились в заправщиков автомобилей. Здесь же детям показали, как топливо попадает из бензовоза в автозаправочные колонки, как его проверяют на качество во время приемки. Ребята узнали про самый экологичный бензин - «Пульсар 100».

Это уже второе образовательное мероприятие в Кидзании, организованное «Роснефтью» для детей. Первое прошло в конце августа. Тогда участниками стали 30 ребят из Сергиево-Посадского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.