2018-11-15T23:14:52+03:00
Общество

«Роснефть» провела образовательную экскурсию для воспитанников детских домов

«Роснефть» организовала для воспитанников детдомов образовательную экскурсию в детский парк профессионального мастерства Кидзания
Олег РУБАШОВ
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Все приключения ребята и спортсмены переживали вместе. Фото: ПАО "НК "Роснефть".Все приключения ребята и спортсмены переживали вместе. Фото: ПАО "НК "Роснефть".
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Ребята из реабилитационных центров и детских домов пришли не одни. Их сопровождали олимпийские чемпионы из хоккейного клуба ЦСКА: Иван Телегин, Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Сергей Андронов.

Все приключения ребята и спортсмены переживали вместе — интересно было и тем, и другим. А как иначе, когда за несколько часов можешь перепробовать столько профессий?! Гости Кидзании попробовали себя в роли почтальонов и пожарных и даже позанимались на тренировочной базе для спецагентов.

Но больше всего энтузиазма вызвало у детей предложение стать нефтяниками. Ведь на открывшемся в Кидзании в прошлом году комплексе «Роснефти» есть и месторождение «черного золота», и перерабатывающий завод, и заправка — весь производственный цикл. Кстати, комплекс «Роснефти» самый большой в парке. На общем фоне он выделяется своей масштабностью.

Дети поработали на буровой установке, отправили нефть на переработку, проверили качество топлива в лаборатории. Разобраться в нюансах помогали сотрудники «Роснефти» и Кидзании.

Инструкторы детского парка рассказали, как добывается нефть. В зоне нефтепереработки дети узнали, что происходит с нефтью после ее добычи, какие стадии очистки она проходит, прежде чем превратиться в топливо.

В лаборатории перерабатывающего завода юные «нефтяники» вместе со звездами спорта проверили топливо на соответствие стандартам.

На игровой заправочной станции «Роснефти» ребята на время превратились в заправщиков автомобилей. Здесь же детям показали, как топливо попадает из бензовоза в автозаправочные колонки, как его проверяют на качество во время приемки. Ребята узнали про самый экологичный бензин - «Пульсар 100».

Это уже второе образовательное мероприятие в Кидзании, организованное «Роснефтью» для детей. Первое прошло в конце августа. Тогда участниками стали 30 ребят из Сергиево-Посадского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Это уже второе образовательное мероприятие в Кидзании, организованное «Роснефтью» для детей. Фото: ПАО "НК "Роснефть".

Это уже второе образовательное мероприятие в Кидзании, организованное «Роснефтью» для детей. Фото: ПАО "НК "Роснефть".

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