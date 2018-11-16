Александр Моор: "ТюменьАгро" - один из драйверов укрепления региональной экономики"

На днях губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с генеральным директором ООО "Управляющая компания "Технологии тепличного роста" Сергеем Рукиным, в ходе которой они обсудили перспективы развития тепличного комбината ООО "ТюменьАгро". В разговоре также приняли участие директор ООО "ТюменьАгро" Алексей Кремлёв, заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

Делегация прогулялась по территории тепличного комплекса в деревне Нариманова и обсудила производственные показатели, планы по расширению площадей предприятия. Кроме того, Александр Моор осмотрел действующие теплицы, ознакомился с технологией выращивания овощей, с работой линий по их сортировке и упаковке. Губернатор Тюменской области отметил, что областное правительство рассматривает агропромышленный комплекс как один из ключевых драйверов укрепления региональной экономики, а такие проекты, как тепличный комплекс "ТюменьАгро", являются примером эффективного управления, клиентоориентированности и внедрения современных технологий и методов работы.

«Мы заинтересованы в развитии проекта и продолжим его поддержку", - резюмировал глава региона.

Отметим, что идея создания ООО "ТюменьАгро" появилось пять лет назад, и в том же 2013 году новое предприятие было зарегистрировано. Год спустя началось строительство первой очереди тепличного комбината. В сентябре 2015 года комбинат начал свою работу. Производственная площадь теплиц первой очереди составила 11 га, проектная мощность комбината – 8,95 тыс. тонн овощей в год. Объем инвестиций — 2 231,0 млн рублей. 26 февраля 2016 года состоялось торжественное открытие первой очереди теплиц "ТюменьАгро".

Идея создания ООО "ТюменьАгро" появилось пять лет назад, и в том же 2013 году новое предприятие было зарегистрировано.

Отметим, что в высокотехнологичных теплицах выращивание овощей осуществляется по методу малообъемной гидропоники на субстрате с применением систем капельного орошения, зашторивания, подкормки углекислым газом, искусственного досвечивания, вентиляции и управления микроклиматом.

Для энергоснабжения тепличного блока предусмотрено применение когенерационных установок с высоким коэффициентом полезного действия и водогрейных котлов с одновременным производством электрической и тепловой энергии. Тепличный комплекс полностью соответствует современным стандартом выращивания овощей в закрытом грунте.

В 2015 году предприятие приступило к реализации второй очереди для расширения производства предусматривалось создание новых производственных отделений дополнительной общей площадью 5 га. 29 ноября 2016 года получено разрешение на ввод теплиц второй очереди в эксплуатацию. Их проектная мощность – 3,835 тыс. тонн овощей в год. Объем инвестиций — 1 357 млн рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Надо отметить, что предприятие позаботилась и о рынке сбыта своей продукции. У «ТюменьАгро» заключены договоры со всеми ведущими федеральными сетями: "Пятерочка", "Карусель", "Перекресток" и "Магнит". Для них производятся регулярные отгрузки продукции. Ведутся поставки в Югру и на Ямал, а также в другие регионы УФО.

В 2018 году инвестор заявил о строительстве третьей очереди тепличного комплекса с производственной площадью до 15 га с инженерными коммуникациями, которые позволят выращивать овощи круглогодично. Для того, чтобы реализовать столь крупный проект планируется з привлечь средства льготного инвестиционного кредита, предоставляемого АО "Россельхозбанк" в соответствие с постановлением правительства РФ.

В апреле 2018 года "ТюменьАгро" заключило договор аренды земельного участка для реализации этого проекта. Разработана проектно-сметная документация по строительству объектов. С начала ноября ведутся земляные работы, осуществляется планирование, разметка для дальнейшей установки свайного поля. В эксплуатацию проект должен быть введен в 2019 году. Руководство предприятия надеется выйти на новые объема производства. Объем продукции после запуска третьей очереди комбината должен составить 13 тысяч тонн овощей в год.