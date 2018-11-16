2018-11-16T14:20:06+03:00
Звезды

Халат от Киркорова и пиво в холодильнике: Бузова показала свою «холостяцкую» квартиру

Несмотря на свою мегапопулярность, звезда по-прежнему снимает квартиру
Ольга АНТОНОВА
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Ольга Бузова показала свою квартиру в передаче "Прямой эфир". ФОТО ТК РОССИЯОльга Бузова показала свою квартиру в передаче "Прямой эфир". ФОТО ТК РОССИЯ
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Пока бывший претендент на руку и сердце Денис Лебедев интригует с ответом, были ли у них личные отношения с главной героиней Ольгой Бузовой, она сама стала героиней другого шоу «Прямой эфир», где Андрей Малахов попробовал узнать о жизни звезды такое, что еще не было известно раньше. Например, как живет бывшая супруга Дмитрия Тарасова. И оказалось, что несмотря на свою популярность, свой дом новоиспеченная певица еще не обрела, и по-прежнему снимает жилье. Правда, арендует она просторные апартаменты в центре города, где есть все для комфортной жизни. Специально для Малахова Бузова провела экскурсию по своему жилищу, где почти сразу же призналась, что по-прежнему живет одна, так найти любящего и бескорыстного партнера при ее нынешней популярности сложно.

Бузова продемонстрировала ведущему "Прямого эфира" содержимое своего холодильника.

Бузова продемонстрировала ведущему "Прямого эфира" содержимое своего холодильника.

Бузова продемонстрировала Малахову содержимое своего холодильника, где в основном оказалась сыр, колбаса, десяток яиц и несколько бутылок пива. Далее две звезды посмотрели обширный гардероб Бузовой, где в основном преобладают джинсы и туфли, и рассмотрели многочисленные подарки от поклонников. Особое внимание ведущего шоу «Прямой эфир» привлек именной халат Бузовой, который подарил ей Филипп Киркоров. Певица также рассказала о своих планах и призналась, что мечтает стать матерью. В частности, Бузова заявила, что уже готова воспитывать собственных детей — по ее словам, она ощутила такую потребность совсем недавно, когда общалась с маленькими мальчиками и девочками:

«Если честно, я сама была удивлена вот такому своему желанию, - разоткровенничалась исполнительница хита «Мало половин».

Подарок от Филиппа Киркорова на месте.

Подарок от Филиппа Киркорова на месте.

Ольга Бузова: Я готова стать мамой! Андрей Малахов. Прямой эфир от 15.11.18.

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