Скарлетт Йоханссон блеснула в музее глубоким декольте

Скарлетт Йохансон и ее бойфренд Колин Жост нечасто появляются вместе на публике. Но для гала-вечера, устроенного Американским музеем естественной истории в Нью-Йорке, пара сделала исключение. Именно здесь год назад 33-летняя актриса и 36-летний телеведущий впервые вышли в свет как пара. И вот теперь мы можем наблюдать за эволюцией их отношений. Судя по тому, как по-хозяйски голливудская дива держала под руку своего бойфренда и как улыбалась во все 32 зуба, их чувства крепнут день ото дня.

Для вечера Скарлетт выбрала воздушное платье нежно-розового цвета с глубоким декольте. Провокационный вырез обнажил бюст актрисы, которым миллионы поклонников ее таланта не раз любовались на экране в эротических сценах. Не так давно Йоханссон вернулась к привычному зрителям светлому оттенку волос, который, как считают многие, идет ей гораздо больше. Скарлетт почти два года проходила с темными локонами — она была то шатенкой, то брюнеткой, но блонд ей все же более к лицу.

С Колином Жостом, ведущим телешоу Saturday Night Live, Скарлетт встречается уже полтора года. По словам знакомых пары, шоумен без ума от своей подруги: Колин всерьез полагает, что Скарлетт – женщина всей его жизни, и именно с ней он хотел бы провести остаток своих дней. Как уверяют друзья, у Жоста и Йоханссон очень много общего, они часто выбираются на вечеринки, модные выставки, в рестораны и на романтические свидания вдвоем. Колин не только телеведущий, но еще и сценарист, актер, режиссер и писатель, так что у влюбленных действительно много общих тем, интересов и знакомых.

Актриса и ее бойфренд Колин Жост так и светились от счастья.Фото: EAST NEWS

Как уверяют друзья, у Колина и Скарлетт очень много общего, они часто выбираются на вечеринки, модные выставки, в рестораны и на романтические свидания вдвоем. Колин Жост — сценарист, актер, режиссер, а так же ведущий телешоу «Saturday Night Live», так что у влюбленных действительно много общих тем, интересов и знакомых.

Судя по всему, Колина совсем не смущает, что его подруга зарабатывает гораздо больше него. В 2018 году Скарлетт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис планеты: по версии журнала Forbes за год она заработала 40,5 млн. долларов. Актриса попала на первое место списка благодаря внушительному гонорару, полученному ею за «Мстителей».

Роман Йоханссон и Жоста разгорелся в марте 2016 года – актриса и телеведущий познакомились на вечеринке у общих друзей. Первые месяцы они скрывались от публики, ведь Скарлетт была еще замужем, и ее бракоразводный процесс был в самом разгаре. Голливудской звезде приходилось быть осторожной, поскольку как раз тогда они с мужем, французским журналистом Ромэном Дориаком делили опеку над маленькой дочкой Роуз. Дориак хотел увезти дочь к себе во Францию, но Скарлетт удалось отвоевать опеку, и Роуз осталась жить в США с мамой. Несмотря на судебные баталии, экс-супруги сохранили хорошие отношения.

Скарлетт выбрала длинное розовое вечернее платье с глубоким декольте.Фото: EAST NEWS

Брак с Дориаком - уже второй для Скарлетт: ранее она была замужем за голливудским актёром Райаном Рейнольдсом. Двухлетние отношения пары убил слишком плотный график. Скарлетт и Райан много снимались и почти не виделись. К тому же во время съёмок своего очередного фильма Райан серьезно увлёкся партнёршей по съемочной площадке Блейк Лайвли, звезде сериала "Сплетница".