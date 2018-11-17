Аргентинцы обнаружили подлодку, таинственно пропавшую в Атлантике год назад

Аргентинские власти сообщили, что им удалось наконец-то приблизиться к решению самой таинственной катастрофы национальных военно-морских сил в XXI веке. Гибель "Сан-Хуана" вызвала множество вопросов как в самой стране, так и за рубежом, и теперь, когда останки корабля обнаружены, на многие из них можно будет получить ответы.

Как ни странно, но нашли подлодку не аргентинские ВМС, а частная американская компания Ocean Infinity, нанятая правительством. По данным поисковиков, подлодка находится на глубине около 800 метров в 600 километрах от берега. Первоначально американцы обнаружили так называемый объект повышенного интереса №24, который исследовали с помощью подводного "беспилотника" и подтвердили, что это действительно корпус корабля.

Подлодка "Сан-Хуан", на борту которой находились 44 человека (на борт сверх штатного расписания взяли двух боевых пловцов из спецподразделения ВМС и представителей флотской разведки), исчезла 15 ноября 2017 года во время перехода с военно-морской базы "Ушуайя" в место постоянной дислокации в "Мар-дель-Плата". Тепловое пятно было обнаружено в 300 километрах от побережья Пуэрто-Мадрина на глубине до 70 метров, но поиски ничего не дали.

Экипаж сообщил о выходе из строя аккумуляторных батарей из-за попадания воды через систему вентиляции.Позже появилась версия о взрыве, а гибель команды субмарины власти Аргентины признали лишь спустя 20 дней бесплодных поисков - 5 декабря. К поискам подлодки тогда подключились 14 стран, включая Россию, направившую в зону ее исчезновения океанографическое судно "Янтарь" вместе с бригадой водолазов с опытом работы на больших глубинах и телеуправляемым аппаратом "Пантера плюс". Отчаявшись найти корабль, Буэнос-Айрес нанял частную компанию Ocean Infinity, которой пообещали 7,5 миллионов долларов за обнаружение подлодки.

По данным поисковиков, подлодка находится на глубине около 800 метров в 600 километрах от берега

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

"Сан-Хуан" является 66-метровой дизель-электрической подводной лодкой, построенной на верфи фиpмы Thуssen и проданный Аргентине в 1985 году. Haдвoднoe вoдoизмeщeниe корабля - 2116 тoнн, пoдвoднoe — 2264 тoнны. Автoнoмнocть его плaвaния З0 cутoк. "Сан-Хуан" мoг пoгpужaтьcя нa 300 мeтpoв и paзвивaть пoд вoдoй xoд дo 25 узлoв (48 км в час).Штaтнaя чиcлeннocть экипaжa нa 1985 гoд - 29 чeлoвeк, в том числе пять oфицepoв. В 2007-2014 годах корабль прошел капитальный ремонт.

Из вооружений у подлодки имеются шесть носовых 533-мм аппаратов для запуска 22 управляемых по проводам торпед SST-4 или Мк 37, или 34 мины. Кроме того, "Сан-Хуан" оборудован навигационная РЯС «Калипсо IV», система управления огнем «Синбадз», аппаратура радиоэлектронной борьбы «Си сентри III», активно-пассивная гидроакустическая станция обнаружения и управления огнем CSU 3/4, пассивная гидроакустическая станция определения дальности DUUX 5. На боеготовность они влияют серьезно, на жизнеспособность - не так значительно.

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Что могло произойти с аргентинской подлодкой «Сан Хуан»

66-метровая субмарина Аргентинских ВМФ «Сан Хуан» последний раз выходила на связь 15 ноября в 00.30. Тепловое пятно было обнаружено в 300 километрах от побережья Пуэрто-Мадрина на глубине до 70 метров. Но в той точке до сих пор ничего найдено не было (подробности).