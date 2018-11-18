Три «золота» из четырех выиграли наши фигуристы на домашнем этапе Гран-при и получили путевки на финал

МУЖЧИНЫ

Провалились только наши одиночники. Лучший из россиян Михаил Коляда - четвертый. И он пролетает мимо финала Гран-при.

А выиграл московский этап олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Но случилась драма. Ханю, после блестящего проката короткой программы, на следующий день на утренней тренировке упал и подвернул ногу. Японец вышел на произвольную с травмой голеностопа, опять упал, но все равно победил с большим отрывом. «Мегаспорт» Юдзуру покидал с костылем и без надежды, что успеет поправиться к финалу Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря.

Лучший из россиян Михаил Коляда - четвертыйФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЖЕНЩИНЫ

Алина Загитова победила в соревнованиях среди женщин. В короткой программе Алина поставила мировой рекорд. А вот произвольной олимпийская чемпионка в образе Кармен была потрясающа, но не безупречна. Загитова побеждает в Москве с большим отрывом (222,95 балла), опережая серебряного призера нашу Софью Самодурову почти на 25 очков. Но неделю назад в Хиросиме японка Рика Кихира набрала еще больше (224,31 балла). Их очная борьба состоится на финале Гран-при в Ванкувере.

У Алины, которая с Олимпиады вымахала на 7 сантиметров, есть проблемы со здоровьем.

- Зачем мне тейпы на ногах? Когда человек растет, а нагрузки остаются прежними, начинают болеть суставы. Это мне помогает, - сказала чемпионка, которая осталась недовольна своим прокатом.

Алина Загитова победила в соревнованиях среди женщинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПАРЫ

Не обошлось без приключений и у нашей спортивной пары Тарасова-Морозов. Евгения Тарасова столкнулась на тренировке с фигуристом из другой пары и рассекла себе подбородок. Ее увезли в больницу, где наложили семь швов. Но спортсмены вечером вышли на лед и победили.

ТАНЦЫ

В танцах Александра Степанова / Иван Букин были грациозны и безупречны. Они победили и тоже получили путевку в Ванкувер.

КТО УЖЕ ОТОБРАЛСЯ НА ФИНАЛ ГРАН- ПРИ

(Остался последний шестой этап во Франции, после которого станут известны по шесть участников в каждом виде)

Александра Степанова и Иван Букин были грациозны и безупречныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Женщины

Алина Загитова, Сатоко Мияхира, Елизавета Туктамышева.

Мужчины

Юдзуру Ханю, Сёма Уно, Михал Бржезина, Сергей Воронов.

Спортивные пары

Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Пэн Чэн/Цзинь Ян, Николь Делла Моника/Маттео Гаризе.

Танцы

Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью, Александра Степанова/Иван Букин, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва

Женщины. Итоговая классификация. 1. Алина Загитова – 222,95. 2. Софья Самодурова (обе – Россия) – 198,01. 3. Юнсу Лим (Южная Корея) – 185,67… 8. Полина Цурская (Россия) – 149,45.

Пары. Итоговая классификация. 1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 220,25. 2. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 203,83. 3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин – 190,01… 5. Алиса Ефимова / Александр Коровин (обе пары – Россия) – 181,62.

Танцы. Итоговая классификация. 1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 199,43. 2. Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) – 174,42. 3. Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) – 174,21. 4. Софья Евдокимова / Егор Базин – 164,66… 9. Аннабель Морозова / Андрей Багин (оба дуэта – Россия) – 133,58.

Мужчины. Итоговая классификация. 1. Юзуру Ханю (Япония) – 278,42. 2. Морис Квителашвили (Грузия) – 248,58. 3. Казуки Томоно (Япония) – 238,73. 4. Михаил Коляда – 225,42... 7. Андрей Лазукин – 215,78… 11. Артур Дмитриев (все – Россия) – 189,58.

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В Москве стартовал этап Гран-при по фигурному катанию