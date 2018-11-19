Крадущийся Рихтер, затаившийся фургон

«Желтый глаз тигра»

Долгая дорога мажора в дюнах - это и есть суть нового проекта с Павлом Прилучным в главной роли. Все такой же загорелый и красивый, актер теперь в образе сотрудника госбезопасности Сергея Звягинцева. Отучившийся в МГУ молодой человек возвращается в родной Калининград в 1988 году и встречает старых друзей - Миху (Роман Курцын - качок из «Крыма») и Гриху (Максим Костромыкин - гробовщик из «Ольги»), они тоже подросли, подкачались и стали чернокопателями «золота Балтики», янтаря.

Получается, не друзья они теперь, а враги - не на жизнь, а на смерть. Чекист получил приказ на ликвидацию криминала. Куршская коса, песок, Калининградский залив и мафия на фоне хмурого Прилучного - что может быть романтичнее?

Первый канал. «Желтый глаз тигра». Понедельник - четверг, 21.45.

«СеняФедя»

Еды много не бывает. Поэтому создатели сериала «Кухня» множат и множат спин-оффы (продолжения в виде сюжетных ответвлений), не отходя от плиты. Сначала был «Отель «Элеон», теперь вот «Сеня-Федя» - история чудаковатых кулинаров из «Кухни», которые ударились в стартап. Сеня (Сергей Лавыгин) и Федя (Михаил Тарабукин) теперь не работают на усатого дядю. Они открыли закусочную на колесах - фургон, колесящий по стране и снабжающий едой население. Актуальненько! На бизнес-заботы, сопровождающие поваров, накладываются, само собой, и семейные хлопоты. Ведь дома Сеню ждут жена и дети, а вот Федю никто не ждет - и это тоже проблема. Поэтому первый учится договариваться с женой насчет длительного отсутствия, а второй пробует хоть как-то заложить фундамент семейного счастья.

Покорить малый бизнес Сеня и Федя попробуют малым умом. И смекалкой (Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин). Фото: канал СТС

СТС. «СеняФедя». Понедельник - четверг, 19.00.

«Доктор Рихтер. Продолжение»

Из названия понятно, о чем речь. Второй сезон сериала «Доктор Хаус» в исполнении наших звезд называется все так же - «Доктор Рихтер». Создатели сериала отклоняться от оригинальной версии проекта не могут, идут строго по американскому сценарию, но все-таки суверенно, аутентично, по-русски. Нашего Хауса, то есть Рихтера, с ярким отпечатком ненависти к человечеству на лбу с легкостью играет Алексей Серебряков, ему не привыкать. Оперся на трость, сморщил лоб, выдал сардонический спич - уже все понятно! В новых сериях гениальному диагносту придется решить проблему девятилетней девочки с симптомами рака, мужчины, которого будто постоянно бьет током, отключившегося во время велогонки спортсмена и пациентов с ВИЧ.

Сценарий - американский, но дух-то наш! (Алексей Серебряков и Полина Чернышова.) Фото: канал "Россия 1"

Россия 1. «Доктор Рихтер. Продолжение». Понедельник - четверг, 21.00.