Ксения Собчак стала меньше есть, чтобы не казаться «вечно беременной»

О том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка пресса начала активно писать еще в конце лета. Однако, сама телеведущая никак эти слухи не подтверждала. В конце концов, разговоры о прибавлении в семействе опроверг супруг звезды – Максим Виторган. А вот на днях и сама телеведущая заявила, что не находится в интересном положении. Но даже из этих сплетен она извлекла пользу: теперь она не ужин и даже не перекусывает на светских мероприятиях, чтобы не появился животик и журналисты тут же не сделали не правильные выводы.

«Я очень благодарна нашим СМИ, так как в принципе они меня отучили ужинать и дали возможность сильно похудеть. Каждый раз, когда я немного поем на светской вечеринке, у меня немножечко появится животик, сразу новая волна, что я забеременела», — пояснила она в программе «Пятница с Региной» Теперь знаменитость старается меньше есть, чтобы не выглядеть «вечно беременной».

После этого Ксения решила поделиться лайфхаками для беременных, так как сейчас Тодоренко находится в положении и скоро станет мамой. Телеведущая отметила, что беременным нужно носить термогольфы, также необходим бандаж, а живот лучше регулярно мазать маслом, чтобы не было растяжек. Гостья посоветовала много плавать и заниматься йогой тем, кто ждет ребенка. Собчак рассказала, как воспитывает своего сына. Она отметила, что уже спустя месяц после появления на свет мальчик начал плавать. «Сначала в ванной плавал, потом мы отдали его в специальную секцию в бассейн», — поведала телеведущая. «У него расписание уже круче, чему мамы. Три раза в неделю плавание, два раза в неделю занятия спортом, еще он ходит на занятия по английскому языку три раза в неделю», — добавила Собчак. По словам телеведущей, Платон уже может складывать целые предложения из пяти или шести английских слов.