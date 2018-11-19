Неизвестный Баталов

Многие считали образ, созданный Баталовым в легендарной мелодраме "Москва слезам не верит", идеальным. Впрочем, если посмотреть на неотразимого Гогу (он же Гоша) повнимательнее, можно обнаружить массу противоречий, даже комплексов, которые наверняка делают подобных людей довольно сложными в общении. Вот и сам Баталов не был белым и пушистым - мог вспылить, нагрубить, замкнуться в себе. Впрочем, близкие люди утверждали, что за этими резкими эмоциями скрывался мужчина тонкий, чуткий и ранимый.

Новый документальный фильм, приуроченный к 90-летию актера (Алексей Владимирович родился 20 ноября 1928 года), позволит зрителям поближе познакомиться не с Баталовым-артистом, а с Баталовым-человеком. Каким он был мужем, каким отцом? Удавалось ли ему справляться с колоссальным вниманием, которое свалилось на него еще в юности и не отпускало до конца жизни? Как повлияла на него мучительная тяжба с соседями из-за подмосковной дачи? На все эти вопросы авторы фильма попытались ответить.

Первый канал, «Как долго я тебя искала…», 25 ноября, 12:20