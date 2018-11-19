Эксперты: ремонт установки каткрекинга МНПЗ не повлияет на обеспечение Москвы топливом

Одним из первых вопросов, который возник у москвичей после того, как стало известно, что возгорание на Московском НПЗ 17 ноября успешно ликвидировано, стал: отразится ли этот случай на обеспечение столицы бензином? И если вдруг будет наблюдаться дефицит топлива на автозаправках, не скакнут ли цены? Опрошенные ТАСС эксперты с уверенностью утверждают, что нет. Рисков нарушения обеспечения топливом столичного региона из-за внештатной ситуации на заводе 17 ноября нет. И это никак не повлияет на стоимость.

Аналитик "Финам" Алексей Калачев уверен, остановка одной установки не в состоянии повлиять на обеспечение топливом рынка Московского региона, так как он и так перенасыщен нефтепродуктами.

"Дефицит топлива у нас в стране возникает локально, обычно в тех регионах, где нет крупных компаний. Поэтому в Московском регионе такого не произойдет, тем более ситуация на заводе "Газпром нефти" более-менее в порядке", - сказал он.

По мнению генерального директора исследовательской группы "Петромаркет" Ивана Хомутова, дефицита не стоит ждать из-за избытка продукции на рынке вследствие завершения ремонтов всех крупных НПЗ России и сезонно низкого спроса.

"Ожидалось, что в ноябре производство бензина в России превысит спрос примерно на 200 тыс. тонн. Благодаря этому в период 1-15 ноября ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании - прим. ТАСС) уже пополнили свои запасы на 100 тыс. тонн до 1,3 млн тонн. Простой каткрекинга до конца ноября снизит производство бензина на МНПЗ примерно на 40 тыс. тонн. Соответственно, общий профицит производства бензина в России во второй половине ноября составит не 100 тыс. тонн, а около 50-60 тыс. тонн", - сообщил Хомутов.

Рисков дефицита топлива из-за пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе не увидело и Минэнерго России. Как сообщили ТАСС в министерстве, даже в случае необходимости могут быть задействованы резервы или налажено перенаправление потоков с других НПЗ.

«С целью недопущения сокращения поставок автомобильного бензина на внутренний рынок центрального региона компанией ПАО «Газпром Нефть» будет задействован ресурс Ярославского НПЗ, а также Омского НПЗ в случае необходимости. Также на рынок будет направлен дополнительный ресурс автомобильного бензина с НПЗ других компаний для избежания локальной нехватки ресурса», - заявили в Минэнерго.

Напомним, пожар на заводе в Капотне произошел в субботу 17 ноября и благодаря системе промышленной безопасности, которая сработала очень быстро, был локализован в считанные часы. Пострадавших нет. Сейчас завод продолжает работать в штатном режиме и поставлять топливо на рынок.