Виктория Боня отдыхает на Мальдивах с мужчиной моложе ее на 11 лет

Не успел еще остыть скандал с французским миллионером Пьером Андюраном, про которого Виктория Боня заявила, что он заплатил ей 500 тысяч евро за то, чтобы она ввела его в «женский круг», как русская модель уже закрутила новый роман.

victoriabonya iconize you got me there

По крайней мере, так предположили подписчики ее инстаграма после того, как звезда опубликовала видео из своего путешествия на Мальдивы, где отдыхает вместе с 27-летним итальянским блогером Марком Ферреро. Парочка вместе загорает, наслаждается коктейлями и мальдивскими закатами и записывает «бумеранги» на белоснежных пляжах. Не исключено, что и те фото, где Виктория предстает в призывных позах в купальниках делает тоже Марко. Быть может именно для него красавица хочет выглядеть особенно хорошо?

iconize Should i wear this sunset?

А чем вообще известен спутник русской модели? Марк Ферреро – звезда инстаграма и модный инфлюенсер, модель, блогер. Хотя за его акаунтом следит всего полмиллиона человек, тогда как за Викторией, которая блогером себя не считает, 6,5 миллионов. Где познакомилась пара неизвестно. Но поклонники уже высказали предположение, что надеются, что с этим человеком Боня наконец будет счастлива.

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Однако роман был недолгим. Этим же летом они расстались. Но только сейчас в прессе появились сообщения, что якобы Виктория Боня в интервью Denchik tv (это юмористический канал блогера Дэнчика, который прославился шуточными видео) призналась, у неё был пиар-роман с Андюраном, за который она получила от Пьера полмиллиона долларов. Андюран, которому донесли эту новость журналисты, отреагировал бурно. Французский миллиардер заявил, что не платил телеведущей полмиллиона евро за пиар-любовь, но почти год содержал Викторию и ее дочь. (подробности)