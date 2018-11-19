«Птичку жалко»: в Москве спасли синиц, угодивших в ловушку для крыс

Кто-то из жителей Новой Москвы установил во дворе ловушку для крыс. Подготовил для грызунов картонную коробку с приманкой (крошками, орехами) и щедро полил всю поверхность клеем. Но в ловушку угодили не крысы, а пять несчастных синичек... Конечно, они пытались освободиться. Но чем больше двигались, тем сильнее увязали в клейкой жиже. Всё могло закончиться печально, если бы один из неравнодушных прохожих не выслал фото птичек орнитологу Ивану Краснову. Тот сразу помчался на другой конец Москвы!

Иван был на месте ЧП через полтора часа. Нашёл трёх помощников и начал с ними «спасательную операцию». Четыре пары рук отмывали синичек от клея до полуночи. Использовали, в основном, растительное масло - чтобы не навредить птичкам «химией». Но смывать масло всё равно приходилось жидкостью для мытья посуды. И всё же спасли!

- Много клея... много масла... много пены... много воды ... фух! Справились... Я успел. Мне помогли! Синички выжили, - рассказал на своей страничке в Инстаграме Иван Краснов.

Синички живы, но остались без оперения. Орнитолог будет их лечить и выпустит на волю весной 2019-го.

Отметим, что Иван Краснов работает орнитологом уже 5 лет. В соцсетях его прозвали «Птичьим Айболитом». За аккаунтом, где Иван рассказывает о своих любимых птицах, следят более 39 тысяч подписчиков.