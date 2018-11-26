Мягкая сила России - «Спокойной ночи, малыши!»

2010-е. «Дядя Коля» Валуев

Сегодня Николай Валуев - замглавы комитета по экологии в нижней палате парламента. А летом 2016-го года, в разгар выборной компании в Госдуму, бывший чемпион мира по боксу получил предложение, от которого не смог отказаться.

- Работа депутатом — это законопроекты, рейтинги, праймериз — а тут вдруг Хрюша со Степашкой...

- Я передачу эту уважаю за тот позыв, который она несет для детей (внимательный взгляд, от которого забываешь следующий вопрос, за спиной на стене думского кабинета Валуева шашка тускло блестит). Но там была недоработка: в передаче давно не было ни одного дяди. Теть много - красивых, талантливых. А с дядями - беда .

- А как же столпы вроде Куклачева с Акопяном?

- Это когда было! А ребенок должен и ведущего мужчину как-то воспринимать. Семья-то состоит из мужчины и женщины?

- Не поспоришь… Хотел спросить, как отнеслись коллеги в Госдуме?

- Очень даже по доброму отнеслись. Коллеги рады, на самом деле. Если разговор при ком-то заходил — без сарказма абсолютно.

- Сложно рядом с вами саркастического собеседника представить.

- Нет, правда, им нравится. Прямым текстом говорят, что их дети и внуки смотрят. Я привозил в Думу диски со сказками, которые я озвучивал. Все разлетелись — чувствую, надо новый тираж делать.

- Самые многодетные депутаты, наверно, особо обращают внимание?

- Я от их рекордов далек. К ним, скорее, Милонов подбирается. Ну, а я же не хожу специально, не спрашиваю у них: «Ну как вам ведущий Валуев? Как оцениваете мою работу?». Мы же взрослые люди.

- А в студии вам замечания делают или опасаются?

- Кто опасается?

- Ну, пытаются вас редакторы отформатировать?

- Поправляют ли меня - что и как говорить? Да я уже забыл, когда меня в чем-то поправляли (сгребает со стола россыпь визиток).

- Программа сейчас идет на «Культуре» и «Карусели» — это имеет для вас значение?

- Это мною уважаемые каналы. Мы там не видим многих вещей, которые расстраивают и даже бесят. То, что мы называем растлением мозгов. Бесконечные катаклизмы и убийства. Такого много на телевидении, на этих каналах практически нет.

- Кроме темы спорта вы стали развивать и тему экологии?

- «Спокойно ночи» - абсолютно серьезная передача. По экологии - дети должны воспринимать многое как в стихе «Крошка сын к отцу пришел». Пока они пластилин — им надо давать эти знания.

- Какие темы считаете важными, но пока их нет?

- Я бы вводил вещи против современных зависимостей. Родители виноваты в том, что у них нет времени на детей — они ребенка исключают путем хитростей, которые потом выливаются в горести. Он еще ходить не может, а ему уже пихают гаджет. Он замолкает и уходит с головой туда. И родители думают: главное - молчит. Страшное заблуждение.

Все эти керченские стрелки — они оттуда. Ребенок, уходя в виртуальный мир, отучается быть в мире реальном. А рано или поздно он туда придет. Но в каком виде? Вот эту тему я бы хотел развить — сам сценарий бы написал.

- «Машу и Медведя» британцы назвали «мягкой русской силой». А «Спокойной ночи» такая же сила?

- Любые мультики — мягкая сила. Когда Тома и Джерри стали массово показывать по ТВ, дети воспринимали все буквально и вели себя соответствующе. Наши сценаристы поначалу пошли на поводу у Тома и Джерри — и героиня из «Маша и Медведь» была развязным ребенком, которому можно все. Но в нашем национальном подсознании есть неоспоримое качество - обостренное чувство добра. Оно помогало выживать нашим предкам. И Маша становится такой же.

- Наши мультики вытесняют западные?

- Да. У нас даже мимика другая — в наших мультиках смеются и плачут иначе. Но глобальная проблема: когда дети вырастают — они получают контент, где все гораздо хуже. Когда «Спокойной ночи» малыши перерастают, а детского кино нашего еще нет. Теряем ребенка в возрасте около 10 лет.

Мы в Госдуме об этом часто говорим. Чтобы сознание наших детей не переформатировали на условно-западную. А потом сколько угодно можем говорить про скрепы и про страну родную — получим то чего боимся.

- Вы кто для зрителей-малышей: дядя-сказочник?

- Старший товарищ, скорее.

- Сколько Дядя Коля еще будет в передаче?

- Сколько отпущено — столько и будет. Я не страдаю завышенной самооценкой. Как бы я не выглядел - ребенок моментально почувствует фальшь. Можете обмануть взрослого - ребенка не обманете! Он должен понять, что я люблю Хрюшу, Филю, они мои друзья. И тогда у меня с ребенком через ТВ связь. Мы одной дорогой идем.

- «Спокойной ночи» будут смотреть всегда?

- Да! Взрослые смотрят ее потому, что ее смотрят дети.

Аккуратно пожимает руку на прощание.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! - Николай Валуев.

2000-е. «Подруга» Оксана Федорова

Мисс Вселенная-2002, которую Дональд Трамп (тогда глава компании-организатора конкурса красоты) лишил титула из-за нежелания ездить по миру в рекламных целях, могла сделать карьеру в политике или в МВД, но выбрала телевидение

- Когда вас позвали в «...Малыши», вы входили в пятерку «Российской партии жизни», баллотировались в Думу. Ведение детской программы — не тормоз для политической карьеры?

- Я в университете МВД в Петербурге преподавала. Только защитила кандидатскую. Думала строить карьеру по политической линии. Когда поступило предложение вести «Спокойной ночи» - решила для себя: первый съемочный день посмотрю, какое будет ощущение внутри. Почувствую, что есть импульс, это мое — я останусь.

- Импульс поступил?

- Да. Специфика у программы своеобразная. Но сердце мне ответило «да!». Мы с Аней Михалковой почти одновременно пришли. Шла смена ведущих. Продюсер программы Александр Митрошенков искал новые лица.

Я только начинала вести программу, когда мне предложили войти в партийный список. Тогда это не мешало. Но вскоре я поняла, что придется уволиться из органов внутренних дел. Эта программа точно изменила вектор моего развития.

- Учитывали опыт советских предшественников?

- Пошла своим путем. У предшественников была история более возрастная и назидательная. Они выступали как мама или бабушка. Мне нужно было изменить ситуацию. Можно считать, что я — старшая сестра. Или старшая подруга. Как будто на их уровне. Меня не называют Тетя Оксана — просто Оксана.

- Дети, внуки ваших знакомых из мира политики и бизнеса смотрят ее? Не уходит время такой программы?

- Она преодолела много препон. Но сохранила фирменное качество съемок. И тональность доверительную, и чистоту кадра. В этой программе есть неведомая сила, которая притягивает. Дети знакомых смотрят. До сих пор.

- Когда начали вести вы, в передаче появились американские герои Том и Джерри. Своих не хватало?

- Я это хорошо помню. Когда был советский контент, к этому подходили с педагогической точки зрения. Оперные певцы озвучивали тексты в мультфильмах. Прорисовка была другая. И тональность. Сын Федор говорит: мама, в наших мультиках образы есть. А во многих западных мультфильма герои - пластиковые. Черты лиц не читаются. Дети же чувствуют.

- За рубежом видели «Спокойной ночи»?

- Подруга из Франции присылала фото экрана телевизора, где шла наша программа. И в Казахстане она идет. Вот это наша «мягкая сила».

80-е и 90-е. «Тетя Таня» Веденеева

Бизнесвумен, одна из красивейших актрис нашего кино и, по легенде, любимая ведущая Брежнева (ее приглашали вести концерт в Кремле), пришла в передачу в период упадка и разрушения советской империи...

- Страна в 80-е и начале 90-х менялась — на программе это отражалось?

- В 80-е мы просто садились перед камерой и работали. У нас было пять платьев - и мы их по очереди надевали 5 раз в неделю. Актеры там были потрясающие.

Что творилось с самой программой? Ее сначала убрали из эфира. Мы писали письма — в защиту. Ее восстановили. Сегодняшние 35-40 летние —тогда были моими зрителями. И она у них с детства осталось как что-то самое вкусное, любимое, долгожданное.

- На высшем, государственном уровне эту программу поддерживали — как важный элемент детского воспитания?

- Не было такого ощущения никогда. Она родилась не сверху, а снизу. Володя Шинкарев придумал и главных героев, и драматические повороты. Должен был быть плюс и минус условный. С плюсом — Степашка и Каркуша. А с минусом - Хрюша, который всегда исправляется к концу передачи и становится хорошим мальчиком. Если б ее придумали или поддерживали сверху — ее бы никто не гонял из эфира. Это произошло, когда каналы стали разъединяться, и страна разваливалась.

- Но вы успели воспитать поколение со здоровой душой?

- Полтора года назад была в Иране. Закрытая страна, под санкциями, я единственная блондинка в группе. Сидели в хорошем ресторане хорошего отеля. Мне принесли записку на английском. «Боже, сегодня самый счастливый день моей жизни! Я вижу Тетю Таню, которую люблю с детства. Вырос на вашей передаче. Вы не изменились. Обожаю!»

Когда мы уходили, в другом конце зала вскочил парень лет 35. Подбежал к нам. Он оказался сыном голландских дипломатов, которые в 80-е работали в Москве, и мальчик впитал «Спокойной ночи, малыши». Он сказал, что это нереально - приехать в Иран - и тут встретить любимую Тетю Таню.

Вот такой эффект она производила — и это со мной навсегда.