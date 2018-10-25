Грипп идет - электронный больничный вам в помощь!

Многие из нас привыкли покупать через интернет авиабилеты, заказывать бытовую технику и другие товары. Также на цифровые рельсы все больше переходят государственные ведомства, которые оказывают нам госуслуги. В числе таких органов - Фонд социального страхования (ФСС РФ), одна из задач которого - обеспечение оплаты больничных листов. Чтобы сделать этот процесс более быстрым, простым и удобным для разных его участников, Фонд совместно с другими ведомствами разработал и воплощает в жизнь проект «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН).

Больничный лист нового поколения был узаконен в нашей стране с 1 июля 2017 года, а уже в октябре 2018-го пациент районной больницы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра получил юбилейный 3-миллионный цифровой бюллетень. Как оформить электронный больничный и какие преимущества он дает на практике - на самые актуальные (особенно в сезон гриппа и простуд!) вопросы по просьбе «КП» ответила Татьяна Лотоцкая, руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ.

Татьяна Лотоцкая, руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ. Фото из личного архива.

1. Как оформить?

Мы привыкли, что бумажный бланк бюллетеня нужно беречь как зеницу ока. Если он испачкается или даже помнется, в отделе кадров могут отправить переделывать больничный (об этом пишут наши читатели). А еще нужно дождаться, пока врач заполнит от руки все необходимые графы бланка, потом сходить за печатями в регистратуру, подождать в очереди… Словом, хлопот немало. А как оформляется электронный листок нетрудоспособности?

- Прежде всего доктор предлагает вам подписать согласие на оформление ЭЛН. Если не захотите - можете получить традиционный бумажный больничный, по старинке, - улыбается Татьяна Лотоцкая. - Далее, если пациент подписал согласие, врач открывает специальную программу на своем рабочем компьютере и запрашивает у Фонда социального страхования РФ номер для формирования ЭЛН. Получив необходимую информацию (за считаные секунды), доктор заполняет минимум пунктов в электронном бланке больничного: дату его открытия и код заболевания. Остальная информация - ФИО и дата рождения пациента, название организации работодателя уже есть в информационной системе медицинской организации и вносится в ЭЛН автоматически, позволяя избежать ошибок.

Когда приходит срок завершить пребывание на больничном, врач, как обычно, осматривает пациента, убеждается в его выздоровлении и закрывает электронный листок нетрудоспособности - так же, на компьютере, заверяя данные своей квалифицированной электронной подписью. Пациенту, чтобы подтвердить своему работодателю факт болезни и оформления больничного, достаточно сообщить номер ЭЛН (доктор озвучивает его сразу, при открытии бюллетеня, и также может выдать бумажный квиток с номером).

2. В чем выигрыш для пациента?

- Как мы уже упомянули, снижается вероятность ошибок, из-за которых до сих пор приходилось переоформлять до полутора миллионов бумажных больничных ежегодно. На первом месте были неточности в названии организации-работодателя, - рассказывает Татьяна Лотоцкая. - Теперь же данные переносятся в электронную форму больничного автоматически из справочника медицинской информационной системы, что позволяет исключить случаи опечаток. Достоверность названия работодателя обеспечивается тем, что эта информация берется из базы Фонда соцстраха, где зарегистрированы все российские работодатели.

Остальные очевидные плюсы: исключаются походы в регистратуру, возможные очереди, особо щепетильное хранение бумажного бланка, его доставка в отдел кадров - словом, работник перестает быть курьером и остается пациентом с правом на более простое и безболезненное оформление бюллетеня.

3. А чем это обернется для работодателя?

- Сразу приведу цифры: сегодня свыше 133 тысяч работодателей, у которых трудится более 42% работающих граждан в нашей стране, уже перешли на электронные листки нетрудоспособности, - отмечает эксперт ФСС. - И неспроста, потому что работодателям такая система тоже дает ощутимые преимущества.

Крупные организации заинтересованы в первую очередь в силу того, что централизуют свою деятельность. Они размещают бухгалтерию в одной точке, и гораздо удобнее не со всей страны отправлять туда больничные листы в бумажном виде - это дорого и долго, - а загрузить за несколько секунд в систему. В то же время у нас подключились к системе выдачи электронных больничных уже почти 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, оформивших своих сотрудников по трудовому договору. Очень активны и муниципальные организации.

Работодателям при новом подходе не нужно хранить бумажные бланки, предъявлять их при проверке. За счет этого экономятся ресурсы. Не требуется переносить информацию с бумажного листа (для передачи данных на оплату в Фонд соцстраха. - Ред.), что опять же минимизирует ошибки, поскольку данные автоматически загружаются в систему.

Кстати, все версии бухгалтерских программ, вышедшие с июля прошлого года, уже были адаптированы для того, чтобы принимать электронные листки нетрудоспособности (к примеру, 1С, Парус, СБИС, Контур, Компас). Кроме того, предусмотрен вариант взаимодействия через кабинет ФСС РФ для страхователя, размещенный в интернете. И у нас есть бесплатный программный продукт, который можно скачать на сайте Фонда www.fss.ru. С его помощью по номеру больничного и СНИЛСу (номер свидетельства в системе пенсионного страхования. - Ред.) работодатель может загрузить к себе в систему электронный листок нетрудоспособности.

4. Могут ли на работе узнать диагноз?

- Из электронного больничного - нет. Диагноз в ЭЛН проставляется в виде кода, но работодатель доступа к этой информации не имеет. Он видит только причину временной нетрудоспособности: общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве.

5. Если лечишься в частной клинике - ЭЛН выдадут?

- И государственные, и ведомственные, и частные медицинские организации имеют равные возможности подключения к системе выдачи электронных больничных. Главное - наличие лицензии на медицинскую деятельность, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности.

6. Где работнику получить все данные о своих больничных?

- Посмотреть информацию о ваших листках нетрудоспособности и в том числе при желании распечатать сведения об ЭЛН вы можете с помощью сервиса «Личный кабинет получателя услуг». Этот ресурс располагается на портале Фонда (fss.ru). Для входа используются те же логин и пароль, что и для портала Госуслуг. Кстати, в личном кабинете можно узнать данные не только о больничных, но и о многих других услугах, которые оказывает ФСС: оплата родовых сертификатов, обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и др.

7. Какие еще преимущества дает новая технология?

- Кроме пациента, выигрывает и доктор: врачу не нужно тратить время на заполнение от руки бумажного больничного и он может уделить больше внимания больному. Также при переходе на электронные больничные исключается оформление поддельных листков нетрудоспособности, поскольку больничные листы формируются централизованно, через единую систему, и все прозрачно. Для государства снижаются расходы на изготовление бланков, ведение бумажной отчетности.