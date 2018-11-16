Влад Топалов обнародовал постельную сцену с Региной Тодоренко

История жизни Влада Топалова порой напоминает сценарий голливудского фильма, снятого по всем канонам. В ней есть все: головокружительные взлеты, успех, награды, мировые турне, миллионы поклонниц, стремительные падения, алкоголь, наркотики, девушки и тусовки. Да что там, фильм тянет на трилогию с сюжетом не слабее, чем в «Игре Престолов».

Но Влад не стал дожидаться предложений от кинокомпаний и снял клип на свою новую песню «Там, где ты», опираясь на истории из своей жизни.

Влад Топалов - Там, где ты.

Мы видим маленьких Влада и Сергея (Лазарев, прим. автора), видим невероятный успех группы Smash, скандалы Влада с отцом, бесконечные тусовки и, как следствие, одиночество.

Не обошлось и без участия супруги Влада Регины Тодоренко.

Влад Топалов и Регина Тодоренко.

— Мне очень сильно хотелось снять что-то настоящее, мотивирующее, дать понять подрастающему поколению, что, даже если кто-то сбился с пути, это вовсе не конец игры, а лишь очередной этап жизни, — признался Топалов. — Важно найти в себе силы двигаться вперед, даже когда света в конце туннеля совсем не видно. Я действительно прошел через многое в жизни, а теперь абсолютно счастлив. У меня прекрасная жена, любимая семья и работа, без которой я не представляю своей жизни. И совсем скоро я впервые стану отцом. А когда-то я действительно думал, что жизнь закончилась. Надеюсь, что в клипе я смог передать свои мысли и чувства. Отмечу, что мальчик, который идет со мной через весь клип, но которого я не замечаю — это маленький я. Это тот ребенок, то светлое и невинное, что живет в каждом из нас и помогает двигаться вперед даже в самые темные времена. Хочу сказать отдельное спасибо Сереже Лазареву. Он спродюсировал этот трек. В какой-то момент я понял, что мне нужен именно он. Лучше него меня никто не знает и только он мог заставить меня спеть так, как нужно! Я очень ему благодарен, за то, что кропотливо работал со мной несколько дней, нашел время в своем бешеном графике. Более того, даже на расстоянии, между концертами, он все равно слушал разные варианты сведения и мастеринга и давал свои комментарии. Но помимо этого, он поддерживает меня с самого первого дня работы над новым альбомом. Это для меня очень много значит. Когда он мне очень нужен, как друг - он оказался рядом, не бросил и ни разу не сказал: «Мне некогда, давай позже». Спасибо, родной! Я у тебя в долгу.

Влад Топалов: "Мальчик, который идет со мной через весь клип, но которого я не замечаю — это маленький я."

КСТАТИ

Влад Топалов и Регина Тодоренко объявили о помолвке

В комментарии к фотографии, которую Влад опубликовал на своей странице, он адресует Регине вопрос со множеством вопросительных знаков: «Согласна???» (подробности)