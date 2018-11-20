Простые способы уберечь ребенка от простуды и гриппа

НЕ КУТАТЬ И НЕ ПЕРЕОХЛАЖДАТЬ

- Борис Моисеевич, какие меры профилактики гриппа и простуды для детей, в том числе для маленьких, - самые эффективные? Чем они отличаются от мер профилактики для взрослых?

Меры по профилактике гриппа и ОРВИ можно разделить на специфические и неспецифические.

Специфическая профилактика гриппа и ОРВИ направлена на блокирование вирусов. Неспецифическая профилактика включает общие меры по предотвращению распространения различных респираторных заболеваний.

Основными методами профилактики являются прием противовирусных и иммуномодулирующих препаратов, вакцинация, диета, закаливание, личная гигиена, избегание мест скопления людей (магазины, спортивные и общественные мероприятия, детские праздники), поездки на общественном транспорте. Надо понимать, что во время эпидемий концентрация патогенных организмов в закрытых помещениях может превышать допустимые нормы что в свою очередь является зоной повышенного риска.

Также необходимо использовать сезонную одежду, чтобы не только не переохлаждаться, но и избегать перегреваний. Особенно это касается маленьких детей, у которых недостаточно сформирована система терморегуляции. Влияние холода или перегрева может оказаться некомпенсированным еще недостаточно зрелыми механизмами терморегуляции и привести к значительному повышению (экзогенная гипертермия) температуры тела или ее снижению (экзогенная гипотермия), и приводит к простуде.

В большинстве случаев вирусы гриппа и ОРВИ распространяются воздушно – капельным путем. Многие и не подозревают, что вирусы могут сохраняться и на окружающих нас предметах, и на поверхностях в течение определённого времени. Больной человек выделяет вирус гриппа около 14 дней, аденовирус 22-25 дней, риновирус 3-7 дней. Вирус живёт на коже около 5 минут, на тканях одежды 15-20 минут, 1-2 дня на таких поверхностях как пластмасса или металл. Поэтому, после прихода домой, всегда необходимо мыть руки с мылом. Также желательно регулярно полоскать рот и горло, очищать нос, используя гипертонические или гипотонические растворы с морской солью. При отсутствии данных растворов можно обойтись промыванием носовых ходов при помощи мыльного раствора.

- Не поздно ли сейчас, в ноябре, школьникам прививаться от гриппа?

Лучший метод профилактики гриппа – это вакцинация, которая является самым надежным профилактическим средством для формирования иммунитета к вирусу гриппа. Проводить вакцинацию ребёнку можно начиная с 6 месяцев. Но надо понимать, что прививка не обладает абсолютной эффективностью, она только снижает заболеваемость, примерно на 80%. И если привитый ребёнок заболевает, то грипп протекает у него в более легкой форме, чем у не привитого.

По мировой статистике заболеваемость гриппом во время эпидемии у вакцинированных детей в 2,5 – 4 раза ниже, чем у невакцинированных. Самой частой причиной заболеваемости респираторной инфекцией у привитых от гриппа детей является то, что это не грипп, а другая вирусная инфекция (парагрипп, аденовирус, энтеровирус, риновирус), при которой вакцинация не эффективна. Тогда необходимо назначение патогенетической терапии.

Вакцины, содержащие штаммы гриппа, наиболее распространенного в текущем сезоне, бывают, готовы уже в начале сентября. Следовательно, лучше всего делать прививку от гриппа в октябре-ноябре. Позже декабря вакцинацию в большинстве случаев делать уже не имеет смысла .

Ребенок становится невосприимчивым к заболеванию не сразу после прививки от гриппа. На то, чтобы иммунная система распознала компоненты вируса гриппа, необходим временной промежуток более двух недель. Поэтому, на время выработки иммунитета желательно ребенку избегать тесных контактов с большим количеством людей. Длительность эффекта вакцинации от гриппа зависит от типа прививки. При использовании живых вакцин чаще всего иммунитет вырабатывается на более длительный срок, чем при использовании инактивированных вакцин. В первом случае период иммунитета может достигать года, а во втором - 6-8 месяцев. Однако следует иметь в виду, что живые вакцины имеют больше противопоказаний и побочных эффектов, поэтому в настоящее время в основном используются инактивированные вакцины, не вызывающие осложнения.

ОСТОРОЖНЕЕ С ЖАРОПОНИЖАЮЩИМИ

- Надо ли детям мазать нос Оксолиновой мазью, промывать нос, давать интерфероны, витамины или другие препараты для профилактики? Какие из этих средств эффективнее?

- Следует сразу отметить, что в настоящее время не существует эффективных этиотропных препаратов, направленных на профилактику ОРВИ. В мировой практике не существует универсальной стратегии и тактики терапии, позволяющей справляться с большинством вирусов, а их более 200. Поэтому потенциальная польза от противовирусных препаратов прямого действия вряд ли может превысить тот вред, который они могут нанести при применении в случае недиагностированной респираторной инфекции. Например, такие препараты как Осельтамивир, Римантадин эффективны лишь против вируса гриппа. Поэтому лечение гриппа с их помощью может быть оправдано лишь в том случае, если есть лабораторное подтверждение заражения гриппом. И надо конечно понимать, что профилактически их нельзя принимать. Необходимо отметить, что в настоящее время накоплены данные, свидетельствующие, что Римантадин показывает высокую резистентность в отношении к циркулирующим штаммам гриппа.

Также в настоящее время из-за агрессивной рекламы жаропонижающие и обезболивающие препараты нередко воспринимаются как средства эффективной профилактики ОРВИ и гриппа. Между тем, использовать их в этом качестве просто недопустимо. Мало того, что профилактика гриппа и ОРВИ с их помощью полностью бессмысленна, поскольку они никак не влияют на вирусы и иммунную систему, но и крайне опасна. Так Ацетилсалициловая кислота, Ибупрофен могут вызывать кровотечения. Детям до 12 лет ацетилсалициловая кислота при ОРВИ противопоказана из-за возможного развития острой гепатоцеребральной недостаточности (синдром Рейе), приводящей в 80% случаев к летальному исходу.

При лечении гриппа и ОРВИ часто используется Оксолиновая мазь в качестве профилактического лекарственного средства для смазывания носовых ходов, слизистая оболочка которых подвержена проникновению вирусов. Однако, несмотря на популярность данного препарата для лечения вирусных ринитов и профилактики гриппа и весьма значительный период практического применения, его эффективность не является доказанной.

Антибактериальная терапия должна назначаться строго по показаниям. Доказано, что системная антибактериальная терапия неосложненных ОРВИ не приводит к раннему выздоровлению, не предотвращает развитие пневмонии или острого воспаления среднего уха. Но в 2 раза чаще способствует развитию бактериальной суперинфекции.

Сосудосуживающие назальные средства позволяют практически мгновенно снять отек и облегчить дыхание, но их нельзя применять более 5-7 дней, чтобы не развился риск возникновения медикаментозного ринита.

Исключением являются препараты для ирригационной терапии (промывание) на основе морской воды и других натуральных компонентов. Промывание позволяет очистить носоглотку от скопившихся на ней патогенных микроорганизмов и тем самым снизить риск развития респираторной инфекции. Можно использовать готовые растворы или приготовить их самостоятельно в домашних условиях. Для этого можно употреблять кипяченную воду и поваренную соль ( 1 чайная ложка на 0,5 л жидкости) или настои трав ромашки или шалфея. Растворы вводят в носовые ходы при помощи маленькой резиновой груши или полощут горло. Надо только знать , что такой способ профилактики подходит детям только старше трёх лет, из-за анатомо-физиологических особенностей верхних дыхательных путей ребёнка.

- Если видим, что ребёнок заболевает - что в первую очередь надо сделать?

- При любой респираторной инфекции ребенок теряет большое количество жидкости. Повышенная температура тела, одышка, активное потоотделение, заложенность носа приводит к пересыханию слизистых оболочек и нарушению мукоциллиарного клиренса, что в свою очередь делает слизь и мокроту более густой. На этом фоне может нарастать интоксикация, респираторный дистресс. В связи с этим особое значение имеет питьевой режим (чай, отвары шиповника, различные морсы, кисели, компоты, соки, нежирные кисломолочные напитки, столовые минеральные воды). Введение жидкости восполняет её потери и способствует выделению из организма токсинов и продуктов обмена веществ. Поэтому при лечении ОРВИ важна оральная регидратация, маленьким детям при рвоте жидкость вводят через клизму в прямую кишку.

ВМЕСТО БАНАНОВ - КИВИ И ЯБЛОКИ

- Есть ли продукты питания, которые стоит активно употреблять детям в пищу осенью и в период всплеска заболеваний гриппом и простудами? Мёд, отвары шиповника или ещё что-то?

- В острый период болезни диета должна обеспечить поступление достаточного количества пищевых веществ и энергии для предупреждения дальнейшего нарушения обменных процессов, а также восполнения потерь, особенно белков, витаминов и минеральных солей.

При повышенной температуре диета должна состоять из легкоусвояемых продуктов с предварительной кулинарной обработкой. Пищу готовят в рубленном или протертом виде, варят в воде или на пару. При постельном режиме энергоценность рациона снижают за счёт уменьшения жиров. Жиры должны состоять в основном из легкоусвояемых молочных жиров. Углеводы незначительно ограничивают, из которых 25% легкоусвояемых за счет сладких напитков, желе, муссов. Достаточное количество углеводов необходимо для покрытия энергозатрат и предупреждения расхода белков на восполнение энергопотерь, уменьшения явлений метаболического ацидоза.

Следует соблюдать сбалансированную диету и употреблять в пищу достаточное количество витаминов. Однако стоит понимать, что фрукты и овощи не обладают чудодейственной силой, способной защитить детский организм от ОРВИ. Поэтому не надо превращать профилактику с помощью фруктово-овощной диеты в абсурд.

Для регуляции моторики кишечника и ферментативной активности поджелудочной железы и печени необходимо вводить в диету источники пищевых волокон за счёт протёртых овощей и спелых фруктов. В то же время, следует воздержаться от употребления в пищу бананов и винограда, так как бананы длительно перевариваются, создавая дополнительную нагрузку на пищеварительные ферменты, а виноград усиливает за счет глюкозы бродильные процессы, способствующие развитию метеоризма кишечника. В этой связи следует отдать предпочтение яблокам, грушам и другим фруктам, например, в киви содержится максимальное количество витамина С. Показан клюквенный морс благодаря наличию высокой концентрации танина, усиливающего действие антимикробных средств, применяемых в лечении ОРВИ. Он также является мощным антиоксидантом. Имбирный чай с тмином является отличным противовоспалительным средством. Свежеотжатый сок шиповника нормализует деятельность почек, печени и желудочно-кишечного тракта. Шиповник также является мощным антиоксидантом.

Необходимо воздержаться от жареной, острой и солёной пищи, которая может усиливать воспаление слизистых верхних дыхательных путей. Следует включать в рацион тушеные овощи, постные бульоны, индейку, курицу. Питание необходимо делать дробным, 5-6 раз в день небольшими порциями. Основную часть пищи следует давать в часы снижения температуры. Мёд рекомендуется добавлять в каши, перетертые фрукты и овощи, готовить на его основе напитки и десерты.

КАК ПОДНЯТЬ ИММУНИТЕТ

- Подскажите, какие ещё есть действенные способы повысить иммунитет ребёнку?

При респираторной инфекции существенное значение имеют возрастные особенности иммунитета у детей, а также высокая контагиозность респираторных патогенов. У детей раннего возраста ослаблены процессы активации системы комплемента, снижается продукция интерлейкинов и интерферонов, концентрация секреторного иммуноглобулина. Эти факторы обуславливают склонность детей к частым респираторным заболеваниям, более тяжелому течению заболевания и развитию осложнений.

В настоящее время имеются определённые сложности терапии ОРВИ и гриппа у детей. Это связано с изменчивостью и резистентностью респираторных вирусов, невозможностью своевременной диагностики, ограниченным возрастным диапазоном для применения препаратов, большим числом возбудителей.

На сегодня существует ряд препаратов, обладающих высокой эффективностью в отношении ОРВИ и гриппа. Раннее назначение противовирусных препаратов сокращает продолжительность лихорадки, клинических проявлений респираторной инфекции, риска развития осложнений со стороны верхних и нижних дыхательных путей.

При выборе лекарственного препарата для лечения гриппа и ОРВИ необходимо отдавать предпочтение лекарству с неспецифическим противовирусным и иммунным действием с доказательной базой, способному не только воздействовать на этиологию вирусной респираторной инфекции, но и повышать собственный иммунитет ребёнка, проявлять иммуномодулирующие эффекты. При этом побочные действия или нежелательные реакции должны быть сведены к минимуму.

Противовирусные препараты на основе интерферона или веществ, стимулирующих выработку собственного интерферона, являются важным компонентом комплексного подхода к профилактике рекуррентных инфекций. Такие лекарства могут быть как синтетическими, так и натуральными.

К натуральным относят экстракты растений, таких как женьшень, элеутерококк и солодка.

Что касается лекарств. Желательно, чтобы была экспериментально и клинически установлена эффективность препарата в отношении вирусов гриппа, парагриппа, энтеровирусов, ротавируса, коронавируса, калицивируса, аденовируса, респираторно-синцитиального вируса, снижение концентрации вирусов в пораженных тканях. Чтобы были проведены клинические исследования с высоким уровнем доказательности — и чтобы препарат широко применялся в педиатрии. При профилактическом и лечебном применении он оказывал иммуномодулирующее и противовирусное действие детям в возрасте от 1 месяца до 15 лет.

В настоящее время накоплен многолетний клинический опыт применения препарата Анаферон детский, действующим веществом которого являются релиз-активные антитела к γ-интерферону человека.

КСТАТИ

- Если дома кто-то заболел, как обезопасить от заражения родных и окружение?

Если дома кто-то заболел необходимо проводить следующие эпидемиологические мероприятия.

Каждые 2-3 часа необходимо проветривать помещения по 5-10 мин.

Создать оптимальную температуру в помещении, не более + 22 градусов по Цельсию. При более тёплом воздухе появляется вероятность размножения болезнетворных вирусов и бактерий.

В холодное время года необходимо пользоваться увлажнителями воздуха, так как батареи и обогреватели снижают влажность воздуха, вследствие чего пересушиваются слизистые верхних дыхательных путей.

Проводить ежедневную влажную уборку дома.

При первых симптомах на начинающуюся простуду необходимо ввести режим обильного питья и ограниченного питания (если потеря аппетита очевидна).

Контролировать, чтобы носовое дыхание было свободным (очистка носа , ирригационная терапия).

Профилактика гриппа и ОРВИ включает и другие методы. Это марлевые маски на лицо. Но надо понимать, что эффективность от них достаточно сомнительная. Из-за маленького размера вирусы свободно проникают через ткань маски и попадают в верхние дыхательные пути. Совсем другое дело – когда подобную маску носит больной с респираторной инфекцией. В этом случае при кашле или чихании капельки слюны или мокроты будут оседать на маске, а не разлетаться со скоростью около 145 км в час. Если больной чихает в маске или с закрытом ртом, то количество выбрасываемых в воздух микрочастиц уменьшается в 50-70 раз и концентрация вируса в воздухе снижается. Такая тактика предохранит находящихся рядом с больным людей от заражения вирусами. Кроме того, далеко не все знают, что маски это одноразовые предметы, и после двух часов ношения они подлежат замене, иначе они сами становятся объектом, распространяющим вирусы и микробы.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- Если у ребёнка признаки простуды, но нет температуры - стоит ли идти в поликлинику? Мамы опасаются, что там можно ещё какой-то, более серьёзный вирус подцепить.

Если у ребенка имеются симптомы простуды, такие как насморк без гнойного отделяемого, чихание, небольшой кашель без температуры, а самочувствие у него хорошее, он активен и не жалуется на плохое самочувствие, то нет необходимости его консультировать у педиатра в поликлинике. Родители должны его оставить дома и наблюдать за его состоянием.