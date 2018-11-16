«Доход 50% годовых в швейцарском банке»: как разводят желающих выгодно вложить деньги

Мошенники изобретают все новые способы отобрать наши деньги. Пирамида «Кэшбери» рухнула. Но куча других сомнительных контор продолжает работать. Например, некоторые из них предлагают вложить деньги в швейцарский банк (да-да) под 50% годовых! Инвестиционная магия с разоблачением от экономиста Андрея Мовчана, основанная на его реальной переписке со старым товарищем. Без имен и названий. Дается в сокращении с разрешения автора.

ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Старый товарищ (далее - С.Т.): Андрей, привет. Сегодня с удовольствием посмотрел твое интервью. Но удивился и разочаровался, когда ты озвучил цифру в 5% годового дохода на вложенный капитал. В сознании поклонников твоего таланта, к числу которых я отношусь, бренд Мовчан в инвестициях - это как Роллс Ройс в автомобилестроении и такая цифра не совсем этому соответствует. Мовчан с 30-летним опытом в инвестициях не может зарабатывать 5% годовых на вложенный капитал, это не круто.

Если такой простой смертный, как я, умудряется зарабатывать на порядок больше, представляешь, сколько должен зарабатывать ты для себя и своих клиентов. Давай я поделюсь с тобой брокером, который в Швейцарии мне дает такой доход. Ты кладешь тело в швейцарский банк на свое имя, его никто и никогда не может украсть. Брокер управляет твоими средствами и генерирует от 40 до 68% годовых в долларах. И это никакой не стартап, а в чистом виде пассивный доход с ежемесячной капитализацией. Прибыль первого числа каждого месяца при желании выводится на любой твой счет, а тело можешь забрать в любой момент. Начни с $500 тысяч, хоть с $50 тысяч. Убедись, что это работает. Буду рад помочь!

Андрей Мовчан (далее А.М.): Привет. Я старый человек и стал костным и ригидным. Я уверен, что 40 - 68% годовых в долларах - это адское разводилово (или огромное везение, что тоже бывает, но рассчитывать на него в будущем нет смысла). Швейцарский брокер с такой ставкой пассивного дохода - это как целитель, лечащий рак наложением рук. Не верю и не поверю. Это пирамида, я уверен на 100%. Если и есть какая-то вероятность, что я ошибаюсь, то лечится это только предоставлением подробного отчета о операциях брокера. Посмотрю и составлю свое мнение.

Экономист Андрей Мовчан.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С.Т.: Я тоже сомневался, но капает каждый месяц. И я доволен, как слон. 40 - 50% в год - это ничего особенного. Это не кокс, который стоит $2 тыс. за кило в Колумбии, на границе Мексики и Штатов - $30 тыс. (1,500%), а на улицах Нью-Йорка - $200 тыс. за кило (10,000%). Вот это высокая маржинальность, а 50% - норм.

ПОПЫТКА РАЗОБРАТЬСЯ

Приходит отчет. Таблица из Экселя, без всяких опознавательных данных. Колонки: «входящий баланс», «прибыль за день», «исходящий баланс». Каждая строчка – день. Баланс - $400 тыс. Ни слова о сделках или инструментах. «Прибыль» выглядит как 100% годовых.

А.М.: Это филькина грамота. Здесь нет ни одной сделки, отчеты сляпаны на бумажке. Он торгует через официального лицензированного брокера? Что за ежедневный отчет о прибылях и убытках? Он что, молотит сделки? Попроси его прислать отчет брокера, свяжись с брокером отдельно и перепроверь. Пока выглядит в точности как мошенник.

С.Т.: Это реальные выписки из швейцарского банка «ХХХ». Знаешь такой? У него штаб-квартира в Женеве. И в Москве офис тоже есть.

А.М.: Выписки выглядят, будто сделанные в китайской прачечной. Цитирую с их сайта «Моментально откройте расчетный счет в ХХХ Bank из любой точки мира с помощью инновационного решения - онлайн-видеоидентификации, используя мобильный телефон». Комплаенс? (Проверка нового клиента на юридическую чистоту. - Ред.). Нет, не слышали...

С.Т.: Такое заявление со стороны банка как-то дискредитирует его? Есть что-то, что вызывает подозрение в этом заявлении?

А.М.: Это прямое нарушение закона. Ты вообще почитай сайт - там перл на перле. Очень странный банк, мягко говоря. Похоже на форексную кухню с элементами разводки клиентов. Так чем же твой мохнатый друг торгует в этом мохнатом банке?

С.Т.: Ты прав, это «Форекс», берет счет в управление и дает ту прибыль, о которой я тебе говорил выше: в среднем по году 50 - 60% годовых. У тебя есть предубеждение против Форекса: это МММ?

А.М.: Скажи, твой брокер - не от мира сего, не моется месяцами, ходит в пижаме, ест цветы? Почему он не берет у тебя в долг под 20% в валюте (или не у тебя, а у кого угодно еще), а вместо этого управляет твоим счетом и отдает тебе прибыль в 40 - 70% годовых? Сколько времени он уже это делает? Сколько ты забрал денег за это время? Ты знаешь еще кого-то, кто держит у него деньги?

С.Т.: Последние 16 лет, сейчас у него под управлением $2 млн. своих и клиентских денег. Прибыль сам банк делит пополам, по году он зарабатывает 100 - 120% годовых, из которых клиент получает половину. Только за последние четыре месяца я лично получил 16% прибыли на вложенный капитал, у меня нет причин тебя обманывать. Давай я тебя с ним познакомлю. И ты убедишься на своих деньгах, что это не блеф.

А.М.: Ну проснись! После 16 лет под управлением 2 миллиона своих и клиентских денег? Да если бы он 16 лет назад начал с $6 тыс. (своих и клиентских), у него бы сейчас без всяких новых клиентов было $2 млн. в управлении! Сколько ты уже вывел? Ноль? Твои 16% - на бумаге?

С.Т.: Я начал с $50 тыс., потом удвоил и 16% получил назад. Тело (первоначальный взнос. - Ред.) свое вижу, могу хоть сейчас забрать. Все без обмана.

А.М.: :) Ты не заметил, что не отвечаешь ни на один мой вопрос? Для прикола - изобрази что передумал и выводишь все деньги навсегда. Если легко и сразу все отдадут - подумай, стоит ли потом завести снова.

НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ

С.Т.: Сейчас мой баланс $107 тыс. За неделю приросло $7 тыс. Он не берет в долг чужие деньги. Наверное, если бы он хотел кинуть, он бы действовал как Мавроди, брал бы чужие деньги себе. Но я тело отдал в швейцарский банк. Он гарантирует, что вернет мне эти деньги. Я уже забрал 16% на вложенный капитал, могу потратить сейчас, с выводом за четыре месяца не было проблем: 1 - 2 дня и деньги на карте в РФ. Каждый раз, как вывожу прибыль, всегда вижу опцию: вывести все тело, галочку туда ставишь и выводишь. Ты с таким не сталкивался до этого, почему такое предубеждение? Брокер честный, я его давно знаю, за 16 лет набил шишки на Форексе и теперь зарабатывает такую прибыль.

А.М.: То есть ты с ним поработал пару месяцев, дал $50 тыс., получил 16%, дал еще $50 тыс., получил отчет о доходе в $7 тыс. на бумаге. Понятно. Остальное - это не ответы. Не берет в долг - почему? Кому ты отдал тело - никто не знает на самом деле. Отчеты - филькина грамота, такое можно нарисовать в «Экселе». Сайт банка – трэш, сам банк ты не проверял. Страна гарантирует тебе возврат по депозиту, а у тебя не депозит, а брокерский счет (или что?) – никаких гарантий, просто в один день убыток минус 100% и каюк. Почему банк делит прибыль – они с брокером что, сотрудничают? Кто его уполномочил? Как – договор есть? Твой вывод прибыли в размере 16% - это пока минус 84% в твоем балансе, обрати внимание.

Нет, с таким я не сталкивался и никогда не столкнусь. Просто попробуй проанализировать – если верить тебе, перед тобой философский камень! Возьми банк: 16 лет его клиент делает по 100% годовых на валюте. Сколько банк заплатит ему, чтобы он управлял его деньгами? Я тебе скажу – его наймут за $5 - 10 млн. в год работать на свою позицию: банк вложит $100 млн., будет получать $100 млн и отдавать $10 млн. Почему банк не делает этого?

Возьми самого управляющего: он умеет делать 100% годовых в валюте. Почему не поднял $100 млн.? Почему не соберет в долг под 10 - 20% например? Почему не пойдет к Прохорову и не возьмет $100 млн. под 10 - 20%? Или к Абрамовичу? Некому сводить? Почему за столько лет успешного бизнеса он не смог сделать даже приличный отчет о своих операциях - я уже не говорю сделать аудированный продукт и продать его пенсионным фондам в Европе на миллиард долларов? Почему на сайте этого самого банка не открываются даже условия работы, а сам сайт полон ляпов и нарушений закона – зато у банка «офис в Москве»? Почему банк официально заявляет, что у него мгновенно открываются счета, а остальные швейцарские банки делают комплаенс по 2 месяца? Ты можешь слушать меня или не слушать - дело твое – но мой тебе совет, как другу – срочно выведи деньги. А потом будешь думать, давать обратно, или нет.

Коммерсанты не жалуются на отсутствие клиентов, падких на рискованную финансовую наживу.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

А.М.: Могу ли я утверждать, что это - пример мошенничества и разводка делается просто по классическому сценарию? Типа швейцарский банк, в сговоре с типа брокером, клиента разводят, присылая ему филькину грамоту, поют про швейцарскую надежность, получают деньги, показывают доходность и даже выводят прибыль (пока ее немного по сравнению с балансом счета или пока клиент увеличивает счет). А когда видят, что клиент больше не довнесет или объем выведенного приближается к 50 - 60% внесенного - резко обнуляют счет по принципу «неудачная операция - извини, старик». Если же клиент сам подает заявку на вывод тела, то обнуление происходит еще быстрее.

Утверждать не могу - доказательств не собирал. Я просто уверен. Вариант, что это белошвейка приехала на день к жениху - сантехнику, а его срочно вызвали в публичный дом и там они занялись любовью чтобы сэкономить время - конечно, возможен. Но скорее всего - это *** и клиент.

КСТАТИ

Комментарии читателей блога:

«Как люди могут верить в такой трехкопеечный разводняк?»

- Это дико смешно. UBS в своем private wealth management предлагает 3% в хороший год и это считается крутым предложением на рынке в Швейцарии. Если тут кто-то предложит 10%, от него сбегут как от прокаженного, потому что риски такие, которых никто в Швейцарии не любит. А 40% - это вообще финиш.

- Всегда было интересно, как люди, которые смогли заработать 100 тысяч долларов капитала, могут верить в подобный трехкопеечный разводняк?:)

- К каждому человеку можно подобрать ключ - жадность, зависть, азарт, жалость, боязнь остаться на обочине и т.д.

- Хотелось бы продолжение именно этой истории. Вернет он свои деньги или все, привет.

- При предложении в 15 - 20% годовых надо все досконально проверять. А когда предлагают 50 - 60%, и проверять ничего не надо. И так все ясно))

- Волшебное слово - швейцарский банк. Действует лучше, чем питон Каа.

- Как же все запущено... Ну неужели у взрослых людей в голове могут быть такие опилки? Ну, поделом дураку. Пускай читает отчеты в Excel и наслаждается виртуальной прибылью. Оплатит свой mini-Master of Finance по стоимости Гарварда.

- Доверие пропадет быстро после первого обнуления, хотя опыт МММ говорит об обратном

- Если вашему другу платят за привлечение новых клиентов, может, он не очень-то и друг. То есть, он уже все понял и хочет спасти хоть часть своих денег...

- Очень многие комментируют "ну как же можно быть таким дураком!" Господа комментирующие. Я, конечно, понимаю, что очень приятно чувствовать свое превосходство, но ответьте мне на такой вот вопрос. Вы к гадалке когда-нибудь деньги носили? Экстрасенсу или магу? Воду от телевизора (Чумак/Кашпировский) заряжали? Святую воду из церкви таскали? Гомеопатические средства покупали? Астрологический прогноз читали? Говорили "нет, ну что-то в этом все-таки есть"? Если когда-либо да, то вот конкретно не ваша бы корова мычала.

(подготовил Евгений БЕЛЯКОВ)

ПРОВЕРЕНО ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Алексей БОЯРСКИЙ, редактор отдела экономики

Да, этот тот случай, где сам уже могу выступить экспертом. Некоторое время назад я проводил журналистское расследование в отношении «британского хедж-фонда», обещавшего вкладчикам 20-40% годовых в валюте. И туда, действительно, несли деньги не только наивные работяги, но и вполне успешные бизнесмены.

Например, владелец петербургской транспортной компании, хозяин мебельного производства, руководитель юридического бюро. Странно подозревать их в отсутствии мозгов, но факт – вложили по $50-200 тыс. Каждый из них в личном кабинете отслеживал «прирост» капитала: то на 3%, то на 8%. Это не в год - в месяц! «Ну что я, дурак что ли при такой прибыли забирать вклад?», - делился со мной мебельщик. Так думали и все остальные. Никто из опрошенных мной не рыпнулся вывести более-менее заметную сумму раньше, чем через год. Даже «набегающие» проценты оставляли.

Когда же, через год-полтора попробовали вывести деньги, «хедж-фонд» начал тянуть дурку: «Надо 2 недели на проверку счета… Пришлите справку о происхождении денег… Подтвердите чистоту вашего банка-реципиента… Мы сейчас получаем новую лицензию – не можем месяц снижать баланс…». И на это велись: как бобики высылали справки из российских банков, со счета в которых переводили или на счет в которых хотят вернуть вклад. Хозяин транспортной компании даже подтверждал доходы в рамках «европейского антиотмывочного законодательства» - слал копии учредительных документов своей компании…

Так мошенники выиграли еще полгода тишины на привлечение новых лохов. Потом вкладчики подняли шум, скандал вылился в прессу. «Хедж-фонд» закрылся. А жулики, уверен, открыли новый – возможно, именно тот, в который сейчас инвестировал товарищ Андрея Мовчана.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Мы разбогатеем»: Обманутых вкладчиков «Кэшбери» зовут в новый проект

«Выше нос. Руководители нас не бросят». «Если бы хотели обмануть, просто бы закрыли сайт - и все», «Я верю в слова Артура. Он мужик, слово свое сдержит», «Я тоже так думаю. Разбогатеем еще!» Это выдержки из переписки в группе вкладчиков «Кэшбери» - самой масштабной в истории страны финансоваой пирамиды после «МММ» - детища великого комбинатора Сергея Мавроди (подробности)

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"Кэшбери": как вернуть деньги из финансовой пирамиды

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Центробанк раскрыл новую финансовую пирамиду – крупнейшую за последние несколько лет. Компания «Кэшбери» обещала своим вкладчикам доходность до 600% годовых. В нее вложились десятки тысяч человек по всей стране. Как выяснилось, мошенники даже не изобретают новых схем отъема денег у граждан. Старые просто преподносятся под модным современным соусом. Зато принципы распознавания финансовых пирамид не менялись. (подробности)