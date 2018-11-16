"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо

Вот сидели на заседании Госдумы два товарища — депутаты Олег Быков и Юрий Петров. Они слушали обсуждения бюджета коллегами. Наверно, мужчины заскучали от бесконечных цифр и… Петров попытался засунуть соседу палец в ухо. Все это засняли камеры в прямом эфире. Ролик разлетелся по соцсетям Разгорелся скандал и депутатов предложили проверить и допросить.

Депутат Юрий Петров (фракция "Единая Россия"). ФОТО duma.gov.ru

- Ну что же ему в это время ударило в голову, раз он сунул палец в ухо своему соседу. Что в нем в этот момент произошло: протест, привлечение внимания или сдвиг какой-то? Надо палец употреблять по назначению. Этот случай требует оценки и разбирательств. Это ненормально. Надо провести проверку по этому случаю, опросить депутатов и узнать истинную причину этого случая, - предложил в разговоре с «КП» член комиссии по регламенту Владимир Поздняков.

В Госдуме один депутат засунул палец в ухо другому .

А вот другие депутаты уверены — сумасшествие наступает от нехватки кислорода.

- Нам нужен ремонт, мы очень тесно сидим. Не хватает кислорода, вот люди и начинают вытворять безумие, - поделился с «Комсомолкой» депутат Виталий Милонов. - Мне никто ничего в уши не пытался засовывать. Мой сосед — нормальный парень. Рядом сидит Терешкова. У нас космические настроения там. А этим мужикам нужно просто скать всем: «Ребята, извините, мы по-дурацки пошутили».

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