2018-11-16T16:32:49+03:00
Готовимся к переписи

Совунья победила в конкурсе детского рисунка, посвященного Пробной переписи населения

Творческое состязание, организованное Росстатом, привлекло 350 юных художников
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Дарыш, Республика Саха (Якутия).Дарыш, Республика Саха (Якутия).
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В октябре в нашей стране прошла Пробная перепись населения – «репетиция» перед Всероссийской переписью населения 2020 года. В рамках популяризации переписи проводились несколько творческих состязаний. В том числе и конкурс детского рисунка.

Итак, на конкурс детского рисунка поступило около 350 ярких и искренних картин в двух возрастных группах: от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет. Выбор лучших рисунков происходил в два этапа: сначала зарегистрированными на сайте Пробной переписи населения 2018 года пользователями были определены по 10 финалистов в каждой возрастной группе, и уже из них конкурсное жюри выбрало победителей.

В возрастной категории от 10 до 12 лет премия победителя конкурса – 60 тысяч рублей – присуждена Совунье из Новгородской области (работы всех авторов были представлены на конкурсах под творческими псевдонимами).

Cовунья, Новгородская область.

Cовунья, Новгородская область.

Среди детей в возрасте от 7 до 9 лет победы в конкурсе с премией 40 тысяч рублей удостоен Дарыш из Республики Саха (Якутия).

Премия призера конкурса – 20 тысяч рублей – досталась Егору из Вологодской области.

Егор, Вологодская область.

Егор, Вологодская область.

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