От дауншифтинга до Олимпиады: русские серферы, осевшие на Бали, вдруг стали признанными спортсменами

Всего два года назад президент Международной Федерации Фернандо Агерре с широченной улыбкой и гавайским венком на шее торжественно объявил — с этого момента серфинг олимпийский вид спорта. И все, жизнь простых русских дауншифтеров никогда уже не будет прежней. Когда-то они переехали из России на далекий райский остров Бали, чтобы с утра до ночи гонять на доске по волнам. Прошли годы, и эти парни и девушки вдруг стали фактически олимпийскими надеждами России.

Патлатый президент

Onego Heat Surf Fest с музыкой и танцами до утра целых три дня гремел на западном и обычно безлюдном пляже острова Балиан. Белокурые, улыбчивые парни и девушки из самых разных концов нашей большой страны с въевшимся, кажется, уже навсегда загаром теперь стали больше похожи на героев молодежных заграничных фильмов. Но это все наши простые русские ребята.Серферы-самоучки. А некоторые — самородки.

- Бали, Олимпийская сборная, серфинг... Как все это взаимосвязано вообще? - спрашиваю я у президента Федерации серфинга РФ Андрея Кнауса.

Мы сидим с ним в скромном кафе где-то на задворках той самой деревушки Балиан, где проходят основные действия. (Вообще деревня эта не простая, можно сказать даже мистическая. и точно совсем не туристическое. Балиан с местного языка переводиться как шаман. Черный вулканический песок и буйный океан, искупаться в котором решиться, пожалуй, только лишь смельчак - волны здесь в высоту достигают порой 5 метров. И в последние годы эта глухая деревня славится двумя событиями — слетом йогов со всего мира. И тусовками русских серферов).

Президент Федерации серфинга Андрей Кнаус и член сборной Георгий ФеликидиФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Остров Бали вообще Мекка серфинга. Здесь волны круглый год. И каждый день. Сюда летят любители досок со всего мира. - Улыбаясь объясняет мне Кнаус. - И русских ребят, осевших на острове очень много. Вот мы и решили один из отборочных этапов провести здесь, чтобы дать всем шанс показать себя.

- У нас в России совсем негде кататься?

- Почему это негде?! В России самая длинна береговая полоса в мире. Вот только воды в основном холодные и сезон от того короткий. Но ребята берут волну и на северных морях, и на Сахалине и Камчатке. В гидрокостюмах гоняют до самых заморозков. Потому Бали настолько привлекательное место — здесь и тепло и постоянная волна.

В России самая длинна береговая полоса в мире. Вот только воды в основном холодные. Фото: SURFSIBERIA

- А вся эта музыка, танцы до утра? Эти соревнования вообще больше похожи на фестиваль, чем на чемпионат.

- Танцы и развлечения для зрителей. У серферов режим — первая каталка в 5-6 утра. Нет ветра, волны идеальный для тренировок. Кстати, Международный Олимпийский комитет позаимствовал именно у нас такую форму проведения соревнования — с музыкальным фестивалем. Она идеальна для нашего вида спорта, так как на некоторых морях волн приходиться ждать неделями.

Сам Андрей, кстати, меньше всего похож на спортивного чиновника. С выгоревшими волосами, поджарый и спортивный. Долго сокрушался, что не заявился на соревнования сам, ведь тоже с легкостью берет любую волну. Но, видимо, и волну ответственности, так как выбран на такую важную должность.

Так же совсем не похож на серьезного бизнесмена и руководитель компании «Онего» Александр Росляков. По крайней мере здесь на Бали он точно серьезным не выглядит. В цветастой майке, шортах и шлепках он мало чем отличается от тех самых дауншифтеров.

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, председатель попечительского совета Федерации серфинга Александр РосляковФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Лет 7 назад я приехал на Бали отдыхать с семьей. Попал на знаменитый пляж Улувату, одно из самых опасных для серфа мест в мире. Там даже чтобы в воду зайти нужна сноровка: береговой полосы нет, и попасть к океану можно через пещеру, да так, чтобы не размазало о скалы. Я долго смотрел на отчаянных парней, берущих гигантские волны. И решил во что бы то ни стало прокатиться так же! И все! С тех пор многое поменялось в моей жизни. Я перестроил бизнес, режим, сменил брюки на шорты и много еще чего ради покорения той волны . Через 7 лет мне это удалось.

С тех самых пор Александр Росляков активный фанат этого вида спорта. И не только катается сам, но и помогает развивать серфинг в России. Деньгами и идеями. Он председатель попечительского совета Федерации. Оборудование, сборы, доски. Знают и любят дядю Сашу и все патлатые серферы на Бали. Видели его не раз на спотах (пляжи, где есть волны — прим.ред).

- Многие говорят, вот это гламур — устроить Кубок РФ на экзотическом острове. А на самом деле как раз наоборот. - Объясняет Росляков. - Достойных спортсменов живут здесь немало. И приехать на отборочные соревнования для них целое дело. Это же надо на билет накопить, где-то в России жить. Они же все фанаты серфа, которые ради волны побросали карьеру и выкинули дипломы на мусорку. Жизнь на острове дешевая, до кризисов вообще копеечная была. И, главное, можно кататься каждый день. А деньги как-нибудь да зарабатывают. Помню, один парень из Питера, узнав, что я скоро лечу туда, попросил передать его родителям некую сумму, которую он копил весь год. В день отлета принес мне смятую стодоллоровую бумажку. - Смеется. - Понятно, что ни на какие соревнования в Сочи или Калининград такой спортсмен никогда в жизни не попадет. А нам сборную надо укреплять. Теперь серф — олимпийская дисциплина ! Совсем другие горизонты открываются.

Сушите доскиФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Был барменом, стал спортсменом

Собственно, все слова подтверждаются при ближайшем общении с участниками Открытого Кубка России на Бали

- Я откуда? Я отсюда! - улыбается член сборной РФ Георгий Феликиди. - Для меня теперь Бали не другой конец Земли. Здесь живу уже 10 лет. Переехал исключительно ради серфинга, чтобы кататься каждый день. И не прогадал!

Действительно не прогадал, он же в сборной! А когда-то работал барменом в Москве. Увлекшись серфингом первые несколько лет проводил отпуска на самых разных серф-пляжах мира. А после попал в Индонезию, да так и остался. Теперь тренируется и тренирует сам. К соревнования Onego Heat surf fest Георгий готовился со всей серьезностью не смотря на то, что это как бы неофициальные соревнования.

И таких, как Филикиди, здесь большинство. Игорь Глазырин родом из Челябинска. С самого детства с экстримом на ты. На Бали уже 7-ой год.

- Просто решил переехать сюда жить и серфом заниматься. Взял и купил билет в один конец.

Георгий ФеликидиФото: предоставлено организаторами

- Что вот так просто?

- Да, а что сложного? Фантазии и возможности человека безграничны. Встал на доску и все! В России работал кальянщиком в ночных клубах. Здесь на Бали быстро нашел, как заработать. Сейчас тренирую ребят. Мне все нравится, я счастлив.

Собственно, сам этот спортивный фестиваль переродился из местного междусобойчика русских ребят. Они просто стали собираться здесь на Балиане своей компанией и гоняться друг с другом. Потом все больше, больше и больше народу стало приезжать. И пошло, поехало.

- Нет, все это круто, конечно — концерты, журналисты, комментаторы. Но когда 5-7 лет назад мы с ребятами просто приезжали сюда посерфить наперегонки без всего этого официоза было веселее. - Ворчит высоченный, с кучерявой шапкой волос Олег.

- А ты откуда вообще?

- Из Екатеринбурга. На Бали переехал 7 лет назад.

- Работаешь?

- В свободное время. Программист. А что теперь каждый год здесь такие фестивали будут?

Видимо, да. Будут. По крайней мере после этого аншлага: заявок на участие пришло около 1000. Все в виде коротких видео-роликов, демонстрирующих возможности спортсмена на волнах. Из всех отобрали 78 человек. Вот они и гоняли три дня к ряду.

- Пришли заявки не только от балийских русских. Но и с Сахалина, Камчатки и Мурманска и даже из США, где так же много наших. Некоторые прилетели на Бали специально на Onego Heat Surf Fest. - Рассказала один из организаторов феста, она же и спортсмен-участник Чулпан Галимова. - Всех интересовала возможность попасть в сборную, конечно. Это главный приз! Да и сами соревнования проходили по всем официальным правилам. Так что это был отличный шанс попробовать себя.

Чулпан, как выяснилось, некогда была успешным юристом в родной Казани. Строила дом, гоняла на крутых тачках. А теперь на крутых волнах. На очень крутых — big wive (большая волна - одно из самых сложных и опасных направлений серфинга). На Бали она вот уже 6 лет и считается в узких кругах одним из самых успешных тренеров по серфингу.

- Я всегда хотела спортом заниматься. И я счастлива!

Чулпан, как выяснилось, некогда была успешным юристом в родной Казани. Фото: Ольга Синенко

Мастер-класс головой в тазике

Три дня провела я на фестивале и поняла - отчаянные ребята эти серферы. Сами про себя знаете как говорят - «конченные адреналинщики».

- Пару раз меня так молотило в волнах, я реально прощался с жизнью, - поделился с "Комсомолкой" один из приехавших на Onego Heat Surf Fest москвич Василий Петров. - Когда накрывает тоннами воды и ты не знаешь, где низ, а где верх то каждая секунда длится как час. Тебя полощет, как в стиральной машинке. Вся жизнь перед глазами проходит. В таких историях главное не паниковать, задержать дыхание и просто ждать. Иначе любое неправильное движение может оказаться последним в твоей жизни. Знаете, как говорят у нас — для каждого в океане найдется последняя волна. На Бали ежегодно гибнет около 50 человек.

- И все равно катаешься?

- Конечно! На то он и экстремальный спорт, что ты готов к любым ситуациям. А задерживать дыхание можно натренироваться. До 4-х минут даже спокойной. Вон или посмотри, там мастер-класс проходит.

И действительно, в небольшом зале человек двадцать методично окунают голову в тазик. Я тоже попробовала. Выдержала всего около 1 минуты.

Истории о том, как кто прощался с жизнью эти ребята спокойно так обсуждают в перерывах между хитами (так называется соревновательный заплыв — прим.ред) за обедом. Понять шутят они или все это всерьез - невозможно, пока не увидишь, как прямо отсюда они со своими досками идут в эту адскую пучину. Некоторые перед заходом в воду крестятся, кто-то просто молча сидит минутку - другую на берегу, общаясь с океаном.

- Океан — он главный. Научишься с ним дружить и понимать стихию — никогда не проиграешь. - Философствует Дима Невский. - Я волны Балиана хорошо понимаю. И знаю, какая из них привезет меня к самому берегу.\

Чулпан, как выяснилось, некогда была успешным юристом в родной Казани. Фото: Ольга Синенко

- Ты откуда сам и давно ли на Бали?

- Из Иваново, но последние годы жил в Москве. Работал в ресторане помощником повара. Но честно говоря, не нравилась мне вся эта суета столичная. И большой город утомлял. А тут на Бали — кайф. Приехал сюда по билету в один конец 10 лет назад, да так и остался. Мне все нравится. Если попаду в Сборную России то вообще счастье.

«Для будущих побед детей надо рожать»

Слава об отчаянных русских серферах уже прокатилась по миру. В 2018 на Бали на том самом пляже Улувату проходил Чемпионат мира. В дисциплине big wive surf — большие волны до 20 метров в высоту — участвовали в основном только русские ребята - Стас Красовский , Алексей Борода, Андрей Овчинников (больше известный, как Дельфин), Чулпан Галимова, Дима Невский. В газетах тогда все написали о «crazy russians» (сумасшедшие русские в данном случае в хорошем смысле слова). А этот день на Улувату записан в истории серфинга.

Но сами серферы признают - будущее поколение великих русских покорителей волн еще не родилось. Или пока только подрастает.

- Детей надо рожать, - авторитетно заявляет мне спортсмен в рваной футболке со спутанными от соленой воды волосами. - Все современные великие спортсмены - дети серферов, выросшие на доске. То есть второе поколение. Так что мы сейчас, можно сказать, имеем шанс написать историю русского серфинга.

И слова эти его - чистая правда. Один из самых перспективных русский спортсмен - 9-летний Никита Авдеев. Он вырос на Барбадосе и катается с ранних лет. Как он там оказался — мать повезла отдыхать. В итоге мальчик увидел доску и заболел ею. Сейчас его первый тренер стал его отчимом и главным тренером молодежной сборной России.

Юношеская сборная в 2018 сделала большой прорыв, войдя в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга

- Главная задача на сегодняшний день у нас - попасть на Игры в Токио. - Говорит президент федерации Андрей Кнаус. - И шанс такой есть.

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Победителями Открытого Кубка России Onego Heat Surf Fest среди женщин стали Болысова Елена (в прошлом балерина) и Второва Елена. В мужских заездах победу одержали Игорь Глазырин и Дмитрий Невский. И, что интересно и показывает уровень спортсменов на этих соревнованиях - один единственный официальный член сборной РФ Георгий Филикиди занял лишь второе место. Но совсем, кажется, не расстроился.

Наша справка:

Соревнования по серфингу проводятся в двух дисциплинах

- Лонгборд — длинная доска. На ней спортсмен во время заезда должен выполнить своеобразный «танец», перемещаясь туда-обратно, переворачиваясь вокруг своей оси и выполняя прочие элементы, тем самым зарабатывая очки.

- Шортборд — короткая доска. Учитывается высота взятой волны, маневры в воде.

Команда SURFSIBERIA на протяжении многих лет открывает всё новые и новые точки на карте нашей Родины, где можно поймать волну.

Неожиданно ровные волны Балтики, мощные океанические свеллы Камчатки, морские волны черноморского побережья, сёрфинг на Cеверном Ледовитом океане. Они пишут историю сёрфинга в России.

Ребята документируют свои приключения, снимая небольшие проекты об отечественном сёрфинге и людях, которые его любят. И даже готовят полнометражный фильм «Прибой».