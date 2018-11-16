Акцент национальной безопасности

На организованное Федеральным агентством по делам национальностей мероприятие собрались внушительные силы. В президиуме и в зале присутствовали депутаты обеих палат парламента, представители Министерства просвещения, учёные РАНовских институтов, делегаты от национальных республик, деятели культуры и искусства. Тема архиважная - спасение национальных языков России. По словам экспертов, их в стране не менее 150-и. Но в полной безопасности могут чувствовать себя лишь русский и татарский. Над остальными висят всякие угрозы в диапазоне от нехватки учебников и методичек до полного исчезновения носителей. А ведь, как гласит прописная истина, «нет языка - нет народа».

- В нашей огромной стране, где живут 193 народа, - сказал на открытии форума его председатель и руководитель ФАДН России Игорь Баринов, - языком межнационального общения является русский. Поэтому важно соблюдать баланс между изучением русского языка и родных языков народов России».

По словам Игоря Баринова, отношение к языку - это отношение к себе, к своим предкам, к тому, что ты передашь потомкам. Но всё равно десятки языков надо спасать срочно. И это не только российская проблема, а мировая. Не зря ООН объявила 2019-й Международным годом языков коренных народов. У нас уже запланировано 70 мероприятий общероссийского уровня и сотни региональных. При этом список каждый день растёт. Но и 2018-й прошёл у нас под знаком радикальных реформ на уровне новых законов и указов президента. Потому что без участия государства поддержка языков малоэффективна. Дальше откладывать было нельзя - на полторы сотни языков у нас примерно столько же проблем: урбанизация, глобализация, снижение количества часов изучения, катастрофическая нехватка кадров, учебников и методичек, стремительное сокращение числа носителей, падение престижа родного языка, забюрократизированность, отсутствие мотивации, недостаточное финансирование СМИ... В конце концов, изучать родной язык стало «не модно». Словом, есть чем заниматься. И заниматься срочно.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская считает честью вести мероприятия, проходящие под патронажем ФАДН России.

ТАК И СКАЗАЛИ

Заместитель министра просвещения Татьяна СИНЮГИНА:

- В каждом национальном субъекте Федерации должны создаваться условия для изучения национальных языков - от детского сада до ВУЗов. Но у нас сегодня по сути нет учебников, полностью подготовленных для включения в федеральный перечень. Практически нет авторских коллективов для создания новых пособий и методичек.

Директор Института лингвистических исследований РАН Евгений ГОЛОВКО:

- Наши учёные получают зарплату не за то, что они сохраняют и возрождают языки, а за то, что они их исследуют. Формально. Но самом же деле - они, как люди не равнодушные, не жалеют на сохранение и возрождение сил и своего свободного времени. К сожалению, четыре языка, которые я изучал или с которыми соприкасался, полностью исчезли. Всего же в постсоветский период не стало 14-и языков. Как затормозить этот процесс? Точных рецептов нет. Но на первых порах необходимо дать больше свободы преподавателям. Поощрять создание, например, рок-групп, сайтов, команд КВН... Не важно, что они там говорят, поют и пишут. Главное - говорят, поют и пишут.

Заместитель директора Института языкознания РАН Андрей ШЛУИНСКИЙ:

- В Финляндии и некоторых других странах есть так называемые «языковые гнёзда» - носители языка просто общаются с детьми в детских садах и общинах. У нас такое тоже начало появляться. Например, в Ненецком округе. Необходимо создавать подобное и в других регионах. Но мешает бюрократизация процесса. Носители языка - в основном бабушки и дедушки, а от них ожидают документооборота и отчётности. Не надо их отождествлять со школьным образованием. От носителей требуется только разговорная практика.

Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ:

Ребёнок до пяти лет впитывает знания как губка. В том числе родной язык. Почему мы этим не пользуемся? У нас нет программы работы с дошколятами, нет обучающих игр, развивающих мультфильмов. Нет даже специальности такой - воспитатель по работе с двуязычными. В школах преподавание очень сложное. Надо его радикально облегчить - облегчить жизнь и педагогу, и ребёнку. Надо, в конце концов, мужчин в школы вернуть. А то у нас ребёнка дома воспитывают мама с бабушкой, а в школе учителя - сплошь женщины. Где мужик? Нет его - все ушли депутаты или министры.

Регионы, не ждите указаний из столицы! Сами формируйте учебные программы, а уж потом федеральный центр придёт вам на помощь.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот ТУМУСОВ:

- Если на родном языке не говорят в семье, то ребёнок его не выучит. Тут главный преподаватель - мать. Иначе никакие пособия и учебники не помогут. Наши учёные-лингвисты слишком озабочены чистотой языка. Они создают такие сложные учебники, что учиться по ним трудно. Надо уйти от этого. Грамматика - не главное. Есть у языка другая прелесть и другие особенности.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ:

- Один из выступавших рассказывал о том, что у нас исчезло 14 языков. Вряд ли кто-нибудь ответит за это. А ответственность быть должна. Сегодня мы не можем сохранить языки коренных народов Севера. Представьте, ещё недавно в Якутске не было ни одной национальной школы. Это в столице! К счастью, сейчас ситуация поправляется.

Член Совета Федерации Анна ОТКЕ:

- Коренные малочисленные народы сегодня живут в 28 регионах России. Эти регионы занимают 60 процентов площади страны. На Севере школа - в большинстве случаев единственный очаг культуры, где учат не только наукам, но и гигиене, прочим бытовым знаниям. При этом в России только один ВУЗ системно занимается обучением преподавателей для малых коренных народов.

Относительно недавно внедрили интернатную систему обучения. Это когда родители работают на зимовьях и кочевьях, а дети учатся в стационарной школе. Это прекрасно! Но ученики этих интернатов редко возвращаются в кочевья. Они поставлены перед жёстким выбором - взрослеть с родителями или выбрать свой путь.

Напоследок хотела бы вас пригласить на премьеру нового фильма, целиком снятом на чукотском языке.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат УМАРОВ:

- Невероятно, но факт: чеченский язык, несмотря на то, что в России на нём разговаривают более миллиона человек, включён в список исчезающих. До трагических событий 90-х - начала нулевых в республике проживало полсотни национальностей, но сейчас она практически мононациональная. И это очень плохо сказывается на образовании. В школы хлынул поток детей, не владеющих русским языком. При этом - ещё один невероятный факт - у нас нет обучения на государственном языке. В достаточной мере на национальном языке не ведутся дело- и судопроизводство. Даже экзамены по чеченскому не сдаются. На национальном языке выходят всего две газеты и два журнала. К счастью, русскоязычное население сейчас постепенно возвращается, что даёт надежду на возрождение нормального обучения.

Ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита РУСЕЦКАЯ:

- Сегодня в России 99 процентов населения владеет русским. Но есть регионы, где 15 процентов населения его не понимает. С 80-х годов не велись работы по описанию постоянно изменяющегося русского языка. То есть что такое современный русский язык никто точно сказать не может. Все говорят «сегодня дети совсем другие». А какие «другие»? Никто это не изучал.