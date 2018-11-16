2018-11-16T20:01:52+03:00
Общество

Природу не обмануть. А жаль… Ушел из жизни ученый-биохимик Жорес Медведев

В Лондоне на 94-м году жизни скончался большой друг "Комсомолки", ученый с мировым именем, изучавший процессы старения, Жорес Медведев. О встречах с ним вспоминает наш обозреватель Галина Сапожникова [видео]
Галина САПОЖНИКОВАобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Геронтолог с мировым именем и сам был - живая иллюстрация к своим книгамГеронтолог с мировым именем и сам был - живая иллюстрация к своим книгамФото: Галина САПОЖНИКОВА
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«Кончать свое существование пока не хочу!» - уверенно сказал мне Жорес Александрович при нашей последней встрече, и мы обнялись на прощание. Кто ж знал тогда, что это на самом деле будет в последний раз?

Звучит несколько неестественно - десятый десяток человек разменял. Неужели я не понимала - каждый миг мог быть последним?

Понимала. Но отказывалась верить. Потому что Жоресу Медведеву удавалось всех в этом убедить.

Мы были знакомы больше десяти лет – с того самого времени, как в Лондоне отравили полонием Александра Литвиненко. Жорес Медведев был в теме - биохимик по образованию как никак. Геронтологией, по которой его знают все последние десятилетия, он увлекся, когда вынужденно переехал в Лондон, и было ему тогда под пятьдесят. А до этого была молекулярная радиобиология.

В его небольшой домик с заросшим садом на окраине Лондона я приезжала несколько раз – и по поводу полония, и когда взрывались атомные блоки Фукусимы, и когда в начале нынешней весны мир устами Терезы Мэй завопил про «Новичок» и Солсбери.

А тема долголетия в наших с ним разговорах возникла совершенно случайно – мы все больше про радиацию говорили, да про яды. Помню, лет 10 тому назад он и его жена Рита потрясли меня тем, что каждый день ходили полоть и поливать свой собственный, совсем немаленький огород.

- Зачем? – недоумевала я. - Все же можно купить на рынке!

- Запомните: это самый лучший фитнес для пожилых! Лучшего способа продлить жизнь еще не придумано! - строго сказал Жорес Александрович.

С того самого разговора и засела идея сделать с ним интервью – о продлении жизни.

Весной, когда возникла командировка в Солсбери я, наконец, написала ему, что созрела для разговора. Как же здорово, что я вырвала из графика этот день.

Жорес Медведев с супругой Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Жорес Медведев с супругойФото: Галина САПОЖНИКОВА

И когда я летела в самолете в Москву - перебирала в памяти не страницы из всемирной истории отравлений, а совершенно простые вещи, которым он меня научил. Что делать, чтобы жить долго? Не переедать, питаться овощами с грядки, не перерабатывать, не бежать, не тратить время на перелеты и уборку квартиры. Иметь надежного партнера по жизни – он это повторил несколько раз, кивая на свою верную 91-летнюю жену Риту. Это – подчеркивал он – действительно очень важно!

Он собирался жить еще очень долго.

- У меня ничего не болит, кроме суставов, - спокойно похвастался он. – Я нахожусь в гораздо лучшем состоянии, чем мой брат-близнец Рой, живущий в Москве.

…А жизнь распорядилась так, что о смерти Жореса Александровича от сердечного приступа сообщил именно его брат, Рой Александрович. Практика победила теорию.

Выходит, природу все-таки обмануть нельзя. Жаль. Очень жаль…

Жорес Медведев: «Позвольте мне остаться!».Ученый-геронтолог скончался на 94 году жизниВиктор КАНСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

Умер Жорес Медведев. Человек, который хотел победить старость

Геронтолог с мировым именем и сам был - живая иллюстрация к своим книгам. Он скончался 16 ноября 2018 года в Лондоне, ему было 93 года.

Это интервью было сделано в июне 2018 года. Жорес Медведев говорил тогда: "Позвольте мне остаться..." (подробности)

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