Четыре вещи, которые пугают иностранцев в России

Трескучие морозы, медведи и полицейские на каждом шагу. А каждый русский - хмурый агент ГРУ. Эти примитивные стереотипы о России даже нам самим надоело развенчивать.

По данным миграционной службы, с 2015 года российскую границу пересекли более 24 миллионов иностранцев. Это туристы, студенты и те, кто приехал по частным делам или на заработки. Понятно, что иностранцев из Европы, Северной и Южной Америки, которые едут к нам жить и работать, значительно меньше выходцев из бывших советских республик. Причем люди из дальнего зарубежья, как правило, имеют предвзятое отношение к России. К счастью, реальность ставит все на свои места. «Комсомолка» почитала интернет-форум «Россия глазами иностранцев», где экспаты делятся друг с другом впечатлениями.

КАВКАЗСКАЯ ДРУЖБА

Итальянец Уго переехал в Россию по любви - женился на девушке Анжелике и перебрался во Владикавказ. Только на Кавказе может почувствовать себя как дома любой итальянец. Местные здесь такие же импульсивныеи эмоциональные.

- Я восхищаюсь семейными традициями, которые есть в России. А попав в Осетию, обнаружил - здесь есть то, что давно исчезло в Италии: теплые отношения между родственниками и соседями. Уважение младших к старшим и наоборот, - говорит итальянец.

Кавказская кухня и горные пейзажи настолько пришлись по душе Уго, что он регулярно приглашает в гости друзей из Италии.

Очевидно, что к жизни в России, как и почти ко всему на свете, приспособиться можноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КАК РАСТОПИТЬ СЕРДЦЕ МЕКСИКАНКИ

Журналистка из Мексики Лаура Родригез начала знакомство с Россией с Москвы и Петербурга. Но однажды поняла, что наша страна намного больше. Сейчас она живет и работает в Тюмени (видимо, преподает там испанский), привыкла к суровым зимам и мечтает окунуться в прорубь.

- Многие русские мужчины привлекательны и умны, но большинство слишком замкнуты, - отмечает Лаура. - У них старомодные и сексистские представления о роли женщины в обществе. Мне ужасно не нравится, что они боятся показывать свои чувства. Еще меня раздражает неравное отношение к женщинам. Когда Россия поймет важность равноправия полов, ей это пойдет только на пользу. Потому что 53% населения страны - женщины.

КОММУНИСТЫ ПЛАТЯТ ЗА ВСЕ

Хаовэнь из Шанхая живет в Питере уже несколько лет. Сначала он учился, а затем решил остаться в нашей стране. Больше всего он потрясен тем, что нашей стране многие услуги бесплатные.

- У вас медицина и учеба преимущественно бесплатные. Поверьте, в Китае все хуже. Хоть мы и зовемся коммунистами, но мы платим буквально за все. Даже за вызов скорой помощи с тебя потребуют денег, врач привезет счет, - сетует китаец.

С климатом у нас не очень. Не зря наша страна считается самой холодной и одной из самых «бессолнечных»Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛЮБОВЬ К ГРЕЧКЕ

Испанка Нурия перебралась в Россию из Барселоны. Поездка в нашу страну круто изменила жизнь девушки. Все началось с русских продуктов.

- Сейчас я не могу жить без гречки. Ем ее каждый день. Она вкусная и быстро готовится. Еще я не могу жить без сметаны. Добавляю к любому блюду. В Испании сметана - как йогурт или десерт, и добавлять ее к мясу или в салат - это странно.

- В Барселоне дома мы ходим в обуви. Я знаю, что для русских это странно. У нас есть тапочки, но мы их надеваем не сразу, обычно вечером, перед тем, как лечь спать. Когда приходят гости, считается неприличным предлагать им тапочки. После жизни в России я убедилась, что ходить по дому в обуве неудобно, остается грязь, и надо достаточно часто мыть пол. Теперь я завела порядок в доме для всех: приходишь с улицы - разувайся!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей РОЩИН, социолог:

- Очевидно, что к жизни в России, как и почти ко всему на свете, приспособиться можно. Вопрос в мотивации. Если иностранца держит в России хорошая зарплата или любовь - почему бы и нет. Как говорил Ницше: «Человек, имеющий «зачем» жить, способен вынести любое «как». Но и проблемы иностранцев в России давно известны. Есть четыре вещи, которые их пугают в нашей стране.

1. С климатом у нас не очень. Не зря наша страна считается самой холодной и одной из самых «бессолнечных», поэтому нашу погоду нелегко переносить, особенно выходцам из южных и теплых краев. Здесь они часто начинают хандрить и буквально вянуть.

2. Наш язык многим приезжим представляется чрезвычайно сложным. Есть масса примеров иностранных спортсменов, которые живут здесь годами, но при этом неспособны связать двух слов по-русски. Языковой барьер не дает иностранцу почувствовать себя своим, сколько бы времени он здесь ни жил.

3. Есть еще бытовая необустроенность. Сейчас в Москве ситуация изменилась в лучшую сторону, но если иностранец выезжает в регионы, там по-прежнему полно бытового хамства.

4. А известная холодность и неприветливость, свойственная всем северным народам, воспринимается южными народами как отчуждение и почти враждебность.

Если четыре фактора иностранца не спугнут, то он получит возможность проникнуть к иным, более приятным чертам российской жизни: способности местных генерировать «теплоту», привязанность к «своим», надежность, презрение к условностям и широта души (обратная сторона русского хамства).

КСТАТИ

Иностранцы в России нашли семь чудес, к которым мы привыкли и не замечаем

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