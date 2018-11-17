Кто научил Бориса Ельцина танцевать? Женя Осин!

...Когда пришла скорбная весть: "Умер Евгений Осин"... - я сразу же набрал в Яндексе: "Борис Ельцин пляшет с Женей Осиным. Смотреть видео".

И - вот он, этот сюжет...

Борис Ельцин танцует с Евгением Осиным.

Яркий - для популярного певца (никто - ни до него, ни после с Борисом Николаевичем больше не отплясывал).

И не очень яркий, а даже наоборот - для Ельцина. Потому что и у нас, в России, и на Западе эти фото и видеокадры до сих пор подают как иллюстрацию по теме: первый Президент новой России "любил выпить". В тот момент я находился рядом с Ельциным, и могу подтвердить: он тогда был абсолютно трезв...

Да и не до того было Борису Николаевичу: на выборы он пошёл с низким рейтингом, на пятки наступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов... Ельцинский предвыборный штаб устроил своему кандидату изматывающую предвыборную же кампанию. (Каждую неделю ему приходилось выезжать в регионы, часто - по две - три встречи в разных областях и республиках.)

Мы, журналисты президентского пула, тоже дома в ту горячую пору практически не жили.

И почти всюду - особенно в "отстающих" (в смысле - низкого рейтинга) городах и весях, в "агитбригаду" за Ельцина включались звезды шоу-бизнеса.

В этих командировках я встречал Льва Лещенко, Владимира Винокура, Андрея Макаревича, Сергея Минаева, артистов Игоря Скляра, Леонида Ярмольника, Роллана Быкова...

...Женя Осин со своими музыкантами (это было в июне 1996-го, незадолго до первого тура президентских выборов) поджидал Бориса Ельцина на стадионе в Ростове-на-Дону. Несмотря на будний день, на трибунах было полно народу. Велась прямая телетрансляция встречи на всю область. Кроме Осина выступали и другие звёзды - единственный, кого я запомнил, был Сергей Минаев, который носился по беговым дорожкам и умудрялся при этом ещё что-то говорить и петь.

К приезду на концерт Ельцина Женя Осин, кажется, выдал весь свой репертуар. Оставался ещё шлягер "Ялта". Под него и предстояло сплясать Б.Н.

Но сначала президент и кандидат в президенты обратился к собравшимся (в основном к молодежи) с зажигательной речью: мол, сделайте правильный выбор, иначе вас ждёт "чёрная дыра". Публика реагировала вяло, её со сцены подбадривал Леонид Ярмольник. (Все это - в подробностях на видео прямо здесь, на нашем сайте.)

Я стоял рядом со сценой и слышал, как Ельцин, когда закончил свою речь, вполголоса сказал Осину (на видео это не слышно): "А ну, - подыграй!"

После Евгения Осина никто из артистов так энергично с Борисом Ельциным не отплясывал. Фото: ТАСС

Ну, ребята и подыграли! Сначала в пляс пустился Осин, затем начал танцевать, энергично двигаясь по сцене, Борис Николаевич. Когда Осин поднимал вверх ногу и хлопал под ней в ладоши - глава государства тоже повторял это упражнение. Но скоро выдохся...

Я сопровождал Ельцина до машины - на нем лица не было, он выглядел уставшим, вид был очень изнуренный.

В редакцию я продиктовал репортаж "Кто научил президента танцевать?" Помнится, там были и такие строки: "Если Ельцин и выиграет эти выборы, то не благодаря своему штабу, а вопреки ему". И если мне не изменяет память, я написал в той заметке, как после концерта прессу повезли на завод "Ростсельмаш", который уже несколько месяцев простаивал... В таком виде материал и вышел тогда в газете. Смысл был такой: пляска президента - даже вместе с популярным певцом - в то время, когда рабочие сидели без работы и без зарплаты, - выглядела ну, абсолютно нелогичной.

...В первом туре выборов, который состоялся 16 июня, Ельцин, хоть и опередил Зюганова, но не набрал необходимых для победы 50 процентов голосов. Второй тур, на котором Борис Николаевич был все-таки избран президентом, прошёл 3 июля...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678276" frameborder="0"></iframe> Умер певец Евгений Осин.Ему было 54 года... Мы запомним его молодым и улыбчивым. Парнем, под песни которого плакали миллионы девчонок страны.

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